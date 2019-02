9 príznakov mŕtvice. Všímajte si ruky a tvár, trvajú len minútu

Cievna mozgová príhoda má dve podoby. Zjednodušene, mozog buď zinfarktuje, alebo začne krvácať. Najdôležitejší je čas.

Ak dostanete liečbu do troch hodín od prvých príznakov, môžete vyviaznuť bez vážnych následkov. Infarkt vznikne, keď sa uzavrie niektorá tepna krvnou zrazeninou. Cez zablokované miesto nemôže pretekať krv, takže mozgové tkanivo odumiera. A to veľmi rýchlo – za minútu zahynú až dva milióny buniek. Výrazne sa to prejaví v podobe ochrnutia končatín a neschopnosti chodiť alebo poruchou reči, zraku a inými komplikáciami. Pri mozgovom krvácaní sú tepny také oslabené, že jednoducho prasknú. Podľa toho, ktorá časť mozgu sa zaleje krvou, máte následky – poruchy reči, pochopenia, pohybu...

Cievna mozgová príhoda postihne u nás ročne dvanásťtisíc pacientov, pričom až tretina z nich zomrie. Ďalšia tretina skončí v trvalej invalidite a zvyšok je relatívne bez následkov. Ak si však nedajú pozor, nemajú vyhraté. Riziko, že sa cievna mozgová príhoda zopakuje, je veľmi vysoké.

9 príznakov mŕtvice

človeka schváti náhla slabosť, necitlivosť, má ťažkosti s hybnosťou tváre, ruky a nohy na jednej polovici tela,

tvár brní alebo úplne stuhne, postihnutý sa nemôže usmiať, zapískať, prehĺtať,

neovláda ruku, vypadávajú mu z nej veci,

noha sa pri chôdzi podlamuje alebo je neovládateľná,

človek ostane náhle nerozhodný, zle sa vyjadruje, nerozumieť mu alebo nerozumie ľuďom v okolí,

nedokáže niečo napísať alebo prečítať,

náhle vidí rozmazane alebo prestane vidieť,

k zhoršenej chôdzi sa môžu pridružiť závraty, strata rovnováhy,

bez zjavnej príčiny sa objavia náhle silné bolesti hlavy.

Všímajte si ruky, tvár, reč

Zdá sa vám, že niekto vo vašom okolí nereaguje primerane na situáciu? Povedzte mu, aby sa usmial, zapískal a ukázal zuby. Ak utrpel mozgový infarkt, ústny kútik mu klesne a pri úsmeve to bude zreteľne vidno. Požiadajte ho, aby natiahol ruky pred seba a otočil ich dlaňami hore. Ochrnutá ruka rýchlo klesne. Poproste ho, aby povedal jednoduchú vetu, napríklad: Dnes ráno bolo zamračené. Človek s cievnou príhodou ju nevysloví alebo bude komoliť slová.

Príznaky nemusia trvať dlho a do niekoľkých minút môžu odznieť. Aj vtedy je však potrebné, aby človek šiel na vyšetrenie, riziko, že dostane závažnú cievnu príhodu, je vysoké.

Pulzujete nepravidelne?

„Závažným rizikovým faktorom cievnej mozgovej príhody už nie je len vysoký krvný tlak či cholesterol, ale celkový životný štýl, fajčenie a málo pohybovej aktivity. To má za následok, že mozgová mŕtvica si vyberá čoraz mladších a mladších ľudí. Takmer štvrtine pacientov zistili atriálnu fibriláciu srdcových predsiení, ktorú môžeme považovať za jedno z najzávažnejších rizikových faktorov vzniku cievnej mozgovej príhody,“ hovorí profesorka Zuzana Gdovinová, prednostka Neurologickej kliniky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, predsedníčka cerebrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti. Atriálnu fibriláciu pritom môže odhaliť EKG alebo nepravidelný pulz.

Čas je mozog

Cieľom kampane Čas je mozog je oboznámiť širokú verejnosť s prejavmi cievnej mozgovej príhody a možnosťami jej včasnej liečby. Kampaň zastrešuje Cerebrovaskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti v spolupráci s pacientskou organizáciou Sekunda pre život, ktorá združuje pacientov po cievnej mozgovej príhode. Pre viac informácií klikajte na www.casjemozog.sk

Mozgová príhoda