Pre večných hľadačov okuliarov: Zdravší zrak vďaka operácii a šošovkám na všetko

Multifokálne kontaktné šošovky si do oka dennodenne vkladá a toleruje málokto. No ak ich tam vloží chirurg počas bezbolestnej ambulantnej operácie, je to iné. Zákrok je ideálny pre ľudí po štyridsiatke, ktorí sa chcú zbaviť okuliarov do blízka aj do diaľky súčasne. A ako bonus už nedostanete ani sivý zákal.

Nezostarnú

Operácia Prelex síce nie je prevenciou sivého zákalu, ale keďže pri zákroku nahradia vaše šošovky takými, ktoré už nepodliehajú starnutiu, máte vyhraté. Počas operácie očný chirurg implantuje multifokálne vnútroočné šošovky – teda také, s ktorými vidíte do blízka, na stred aj do diaľky. Pomocou nich je možné odstrániť akýkoľvek počet dioptrií do blízka aj do diaľky. Trendom sú trifokálne šošovky. Poskytujú špeciálne pohodlie pacientom, ktorí pracujú dlhé hodiny na počítači a potrebujú perfektné videnie nielen na čítanie a do diaľky, ale aj na strednú vzdialenosť.

Štyridsať plus

No zázrak predsa nie je pre všetkých. Lekári ho neodporúčajú ľuďom, ktorých práca si vyžaduje výborné svetelné podmienky a na dennej báze robia s mikrodetailmi, ako napríklad hodinári, zlatníci, krajčíri, nízkoprúdoví elektrotechnici, strojní alebo stavební inžinieri. „Tieto profesie sú doslova závislé od perfektného videnia,“ vysvetľuje MUDr. Radovan Piovarči.

Ďalšou kontraindikáciou je špecifický psychologický profil pacienta. Na operáciu či, paradoxne, aj na náhlu pozitívnu zmenu videnia môžu neprimerane zareagovať precitlivení a nadmerne úzkostliví pacienti. K nim lekári pristupujú zvlášť pozorne. Kontraindikáciou zákroku môžu byť aj niektoré chronické ochorenia ako cukrovka či vysoký krvný tlak, najmä, ak sú neliečené!

Multirozdiely

Napadlo vám, že ak si niekto nezvykol na multifokálne sklá, vymení ich, ale čo so šošovkami? Znova pod nôž? Na rozdiel od okuliarov, ktorými treba hýbať, vnútroočné multifokálne šošovky poskytujú zaostrený obraz presne tam, kam sa človek pozerá. Ak po operácii s implantovanými šošovkami pozriete do diaľky, vidíte. Ak na počítač, vidíte. V oku máte naraz viac ohnísk ostrosti a mozog si medzi nimi vyberá. „Pacientovi sa však musí vysvetliť princíp fungovania multifokálnych šošoviek. Neuroadaptácia, teda proces, počas ktorého si mozog zvykne na nový optický systém v oku, prebieha od pár dní do dvoch až troch mesiacov,“ hovorí doktorka Adriana Smorádková.

