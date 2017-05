Aj duša môže dostať infarkt a vy skončíte na liekoch, zastavte sa!

S termínom infarkt duše prišiel nemecký filozof kórejského pôvodu Byung-Chul Han. Hrozí vám, ak ste uverili heslám svojho nadriadeného o efektivite, iniciatíve a motivácii.

Zrazu prestanete zvládať aj to, čo ste dokázali doteraz, pretože toho máte jednoducho priveľa. Byť najlepší vo všetkom, budovať kariéru, byť dobrým partnerom i rodičom, to sa jednoducho nedá. Na jednej strane chcete od všetkého vypnúť, na druhej viete, že si to nemôžete dovoliť. Nakoniec vás začne ubíjať úplne všetko. Liečba infarktu duše si vyžaduje kompletnú zmenu životného štýlu. Môžete skončiť s antidepresívami, ale vy potrebujete vypnúť z práce, venovať sa hygiene duše a chodiť na psychoterapiu. Liečba môže trvať i niekoľko rokov.

Tipy pre vás:

Radšej planý poplach ako smrť!

To platí pri žiaľ srdcovom infarkte, ktorý je žiaľ veľmi častou príčinou úmrtia. Zavolajte si pomoc skôr, ako stratíte vedomie:

ak veľké bolesti na hrudníku trvajú viac ako 5 minút, prípadne vystreľujú do ľavého ramena, lopatky, krku, dolnej čeľuste či do nadbrušia,

oblieva vás studený pot a zdá sa vám, že sa nemôžete nadýchnuť.

Do príchodu sanitky

Presvedčte sa, že máte okolo seba ľudí, ktorí vedia poskytnúť masáž srdca – 30 stlačení hrudníka a 2 vdychy. Takto musia pokračovať až do príchodu zdravotníkov. Príčinou infarktu srdca je nedostatok krvi. Väčšinou v dôsledku toho, že tepnu upchala zrazenina, odborne sklerotický plát. „Vzniká postupným usádzaním cukru, vápnika, cholesterolu a iných tukov na stene cievy. Ak sa prekrvenie rýchlo neobnoví, pacient môže zomrieť,“ upozorňuje cievny chirurg Pavel Staško.

Zlé rána

Najviac infarktov vzniká nadránom, medzi piatou a siedmou hodinou. Ak pacient dostane pomoc do hodiny, následky bývajú minimálne. Lekári obyčajne zavedú katéter do zúženej cievy, otvoria ju a obnovia prietok krvi. No zásah päť hodín po masívnom infarkte už neostáva bez následkov a jazvy na srdci. Cievy sa prirodzene zužujú vekom, ale aj stresom, cigaretami a sedavým spôsobom života. Rizikoví sú obézni ľudia, cukrovkári, hypertonici a pacienti s vysokou zrážavosťou krvi. Dávajte si pozor najmä pri prudkých zmenách teploty, vyhýbajte sa chladu a stresu.

