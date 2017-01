Hlieny ako detektor: Farba a hustota prezradí závažnosť ochorenia

Smrkáte či vykašliavate zelené, hnedé, červené alebo žlté hlieny? Ich farba signalizuje, či vás prepadla bakteriálna alebo vírusová nákaza a ako sa vyvíja.

Výtok z nosa alebo vykašliavanie hlienov signalizuje, že váš organizmus bojuje s infekciou a snaží sa jej zbaviť. „Farba hlienov môže odhaliť, nakoľko je infekcia závažná,“ zvrdí všeobecná lekárka Dr. Sarah Brewerová. „Ak sú silno zafarbené do zelena alebo hneda, prípadne ak majú prímes krvi, mali by ste čím skôr zájsť za vašim lekárom,“ odporúča.

Čo vám chce telo povedať

Priehľadný a tekutý hlien má svoju ochrannú funkciu. Chráni dýchacie cesty, zachytáva drobné čiastočky vo vdychovanom vzduchu ako alergény, prach, špinky, aby sa nedostali do pľúc. Obsahuje aj protilátky a imunitné bunky, ktoré pomáhajú bojovať s infekciami. No ak sa začne tvoriť vo väčšej miere, niečo nie je v poriadku.

BIELY

Vaše sliznice sú zdurené a hlien sa nemôže pohybovať cez dýchacie cesty, respektíve nos, svojim bežným tempom. Vykašliavanie bieleho hlienu môže znamenať, že máte infekciu horných dýchacích ciest – prechladnutie, alebo alergiu, ktorá spôsobuje prekrvenie dutín.

ŽLTÝ alebo ZELENÝ

Ak má hustú konzistenciu a je tmavý, naznačuje to, že máte vírusovou alebo bakteriálnou infekciou. Môžete mať chytené prínosové dutiny alebo dolné dýchacie cesty, ak sople aj vykašliavate. Žltá alebo aj zelená farba hlienu znamená, že vaše biele krvinky bojujú s infekciou. „U zdravých ľudí sa pri žltých či zelených hlienoch jedná o vírusovú infekciu. U fajčiarov s chronickým pľúcnym ochorením môže ísť skôr o infekciu, na ktorú budú potrebovať antibiotiká,“ uvádza Dr. Ash Husain, pľúcny lekár z nemocnice v Hertfordshire.

RUŽOVÝ alebo ČERVENÝ

Pri tejto farbe to môže byť vážnejšie a určite by ste mali zájsť hneď k lekárovi. Najmä, ak nemáte nádchu, ale trpíte dlhotrvajúcim kašľom. Môže ísť tiež o vodu na pľúcach. Menej alarmujúci je červenkavý hlien v prípade, že máte poriadnu nádchu a dráždi vás kašeľ. Neustálym smrkaním či kašľaním ste si mohli podráždiť nos alebo horné dýchacie cesty.

HNEDÝ

Ak ste fajčiar, je táto farba pravdepodobnejšia. Hnedé sfarbenie hlienov môže spôsobiť zaschnutá krv z nosa, ak ste si v ňom špárali alebo ste sa museli pre nádchu veľa smrkať. Alebo ide o zachytené čiastočky v dýchacích cestách zo znečisteného ovzdušia.

ČIERNY

Vo všeobecnosti platí – čím tmavší hlien, tým väčší dôvod na znepokojenie. Čierny hlien síce môže spôsobiť prach, no mohlo by ísť aj o plesňový či bakteriálny zápal pľúc. Na každý pád by ste to mali skonzultovať s vaším všeobecným lekárom.

