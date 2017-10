Angína alebo len bolesť hrdla? Ako ich liečiť?

Sezóna boľavého hrdla začína. Až 80 % zapálených hrdiel spôsobia vírusy, ale ak ich včas nezastavíte pripravia živnú pôdu baktériám. Viete, kedy je to angína?

Angínu spustia baktérie, hrdlo však dokážu zapáliť aj vírusy. Na vírusovú infekciu nedostanete antibiotiká, pretože na vírusy neúčinkujú. Naopak môžu vám ešte viac uškodiť, pretože keď ich budete naozaj potrebovať, nezaberú. Pobiť sa s vírusmi, budete musieť sami.

Bolesť hrdla z vírusov

Hrdlo vás rozbolí, keď vírusy napadnú sliznicu a poškodia ju. Hrdlo za zapáli, bolí a objavia sa problémy s prehĺtaním. Ak bolesť hrdla sprevádza plný nos, nádcha a kašeľ je pravdepodobne na príčine nachladnutie alebo chrípka. Od októbra do februára im podľahne každý dvadsiaty človek. Dôležité je, aby ste sliznici, čo najviac uľavili. Musíte zvýšiť príjem tekutín a zaľahnúť do postele.

Posvieťte si do hrdla

Aj angína sa ozve nepríjemnou bolesťou, škrabaním v hrdle a sťaženým prehĺtaním. Keď si posvietite pred zrkadlom do hrdla, nebude len červené ako pri vírusovom zápale, ale bude opuchnuté a posiate bielymi fliačikmi. Rovnako aj mandle, sú zväčšené s bielymi bodkami. Angínu môžete dostať aj keď vám mandle dávno vybrali. Vtedy útočí na mäkké tkanivá hrdla. Ak si v hrdle objavíte fliačiky, neváhajte s návštevou lekára. Angínu sprevádza únava, bolesť kĺbov a svalov. Horúčka a zväčšené uzliny sa neobjavia u každého, za to zápach z úst áno.

Antibiotiká a kloktadlá

„Ak angínu vyvolali streptokoky, musíte minimálne týždeň užívať antibiotiká penicilínového radu,“ hovorí všeobecný lekár MUDr. Michal Kovár. Keď ochorenie sprevádza horúčka a trápia vás bolesti, k liečbe pridajte aj tablety s obsahom paracetamolu. Aby ste sa vyliečili je potrebný pokoj na lôžku, pomôžu vám i kloktadlá, ktoré znížia bolesť aj opuch v hrdle.

Alkohol nepomôže

V žiadnom prípade nekloktajte slivovicou! Hoci je táto metóda pomerne veľmi rozšírená, nefunguje. Tvrdý alkohol sliznicu vysušuje a to je to posledné, čo potrebujete. Jej povrch bude ešte náchylnejší k novému napadnutiu a množeniu mikroorganizmov. Kloktadlo prvého výberu by pre vás mal byť odvar zo šalvie alebo voda so soľou.

Ak sa objaví akákoľvek bolesť hrdla, nepodceňujte ju, ale liečte ju hneď od začiatku. Pomôcť môžu i antiseptické a analgetické pastilky či spreje. Zoberte si voľno aspoň na tri dni, počas nich sa može z obyčajnej bolesti hrdla vyvinúť angína, zápal stredného ucha alebo iné závažnejšie ochorenie.