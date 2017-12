Náladovosť, únava a svalové kŕče? Presne vieme, čo vás dá do pohody

Cítite v prstoch mravce, plačete bez príčiny, búši vám srdce? Možno postačí, aby ste pravidelne jedli banány, varené zemiaky alebo mrkvu.

Okrem neprekonateľnej únavy by vás mali priviesť k lekárovi aj zmeny v srdcovom rytme. Autor: Shutterstock.com

Michaela sa zobúdzala vystrašená, srdce jej bilo opreteky a všetky končatiny mala stŕpnuté. „Pridali sa prudké zmeny nálad a mala som pocit, že stále počujem nejaký hlas, ktorý volá moje meno. Takže som sa stále obzerala,“ spomína na problémy, ktoré ju minulý rok na jeseň priviedli k lekárovi.

Myslela si, že ju pošle rovno k psychiatrovi, ale on namiesto toho zisťoval, ako sa stravuje a či športuje. „Keď sa ma opýtal, či mám pravidelnú stolicu, myslela som, že sa zbláznil on,“ smeje sa teraz. Vtedy jej však do smiechu nebolo.

Halucinácie a depresia

Krvné vyšetrenie ukázalo, že Michaela má kriticky nízku hodnotu draslíka v krvi. Jeho nedostatok ovplyvňuje elektrické impulzy, ktoré prechádzajú z pokožky a zo svalov do miechy a mozgu. To môže spôsobiť stratu citu v povrchových častiach končatín a vyústiť do mravčenia. Pocítite ho v prstoch na rukách i na nohách, ale aj v celých chodidlách,“ vysvetľuje biochemik Pavel Blažíček.

Draslík je potrebný aj pre duševné zdravie a činnosť mozgu. Pomáha udržiavať elektrickú vodivosť mozgu a nervových dráh. „Navyše, draslík hrá dôležitú úlohu pri transportovaní sérotonínu, neurotransmitera, ktorý pomáha navodiť pocity pohody a šťastia. To je dôvod, prečo nízka hladina draslíka môže vyvolať prudké zmeny nálad, depresie aj halucinácie,“ prekvapuje odborník.

Ako vám trávi?

Otázka na pravidelnú stolicu bola namieste. „Tráviaca sústava pozostáva z hladkého svalstva, ktoré rytmickými sťahmi pomáha s trávením potravy. Aby sa trávenie začalo a po ňom aj vstrebávanie a metabolizmus potravy, je potrebné, aby tieto svaly poriadne zamakali. Nízka hladina draslíka v krvi naruší činnosť svalov žalúdka a čriev a nastane zápcha,“ vysvetľuje biochemik. Môže sa pridružiť pocit nafúknutia, bolesť a sťahy v bruchu.

Cítite, že chýba?

máte často svalové kŕče,

aj pri malom zaťažení sa vám natrhnú svaly,

bolia vás svaly bez príčiny,

trápi vás únava a zápcha,

búši vám srdce, mení rytmus,

máte prudké zmeny nálad, depresiu a halucinácie,

cítite mravčenie v končatinách.

Dôležitý pre srdce

Nevýhodou je, že z tela sa nevylučuje iba jednou cestou, ale okrem moču aj potom. Preto je dôležité dopĺňať ho najmä pri veľkej fyzickej námahe. Nedostatok draslíka, hypokalémia, je najčastejší u ľudí užívajúcich lieky na odvodnenie, diuretiká. Môže ju však spôsobiť aj užívanie antibiotík, priveľa soli v strave, hnačka a vracanie, nadmerné užívanie laxatív, chronická choroba obličiek či poruchy stravovania, napríklad bulímia. Nízku hladinu draslíka ovplyvňuje aj nedostatok horčíka a nadmerná konzumácia alkoholu.

Kde ho hľadať?

Stačí pestrá strava. Najviac ho obsahujú banány a varené zemiaky ale aj:

Ovocie: datle, hrozno, jahody, pomaranče, mango, kivi, marhule, jablká.

Huby.

Zelenina: čerstvý hrášok, kel, mrkva, sladké zemiaky, špenát, brokolica, červená paprika a šťava z paradajok.

Obilné klíčky.

Mangold.

Ryby ako sardinky či losos.

Jogurty, mlieko, syry.

Vajcia,

Vnútornosti.