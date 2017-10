Máte biele hrudky na mandliach? Čo pomôže?

Zápach z úst a zvýšená tvorba smradľavých hrudiek sa objavujú pri angíne. Ak vám však otravujú život každý deň, problém bude niekde inde.

Podnebné mandle sú ako špongie, popretkávané chodbičkami, v ktorých žijú v symbióze milióny baktérií a aj tam umierajú. V angličtine ich nájdete pod označením tonsil stones, teda mandľové kamene. „Nenazval by som to kamene, je to len fyziologický odpad,“ hovorí otorinolaryngológ MUDr. Tibor Barta, PhD. a vysvetľuje, že odumreté baktérie spolu s odumretými slizničnými bunkami vytvoria hrudky. Ak sú tam dlhšie, môžu stuhnúť, ale v nijakom prípade nestvrdnú na kameň.

„Mandle sa spontánne vyprázdňujú pri každom prehltnutí. Obsah z nich odíde a spolu s potravou sa dostane do žalúdka, kde sa strávi. Keď sa ľudia príliš sledujú, odpad v mandliach vidia a nadobudnú pocit, že ho treba dostať von,“ konštatuje Tibor Bárta a radí venovať väčšiu pozornosť ústnej hygiene.

Ako v hrubom čreve

Keď máte mandle s masívnejšími chodbičkami, nahromadí sa v nich viac materiálu. Ak sú menšie, hrudiek je menej a nie sú na prvý pohľad také viditeľné. Čo však, keď odpad po mŕtvych bunkách začne páchnuť? „Môže sa to stať, ak vo väčších priehlbinách a chodbičkách začnú kvasiť. Ani to však nie je dôvod, aby ste s nimi začali manipulovať. Stačí počkať, keď budú dostatočne veľké, vypadnú samy,“ varuje lekár pred štuchaním do mandlí.

„Mandle sa ľahko porania. Ak si urobíte trhliny na sliznici, bude to bolieť a vznikne sekundárna infekcia. Treba si uvedomiť, že v hltane je také osídlenie baktériami ako v hrubom čreve, a kým je sliznica celistvá, žijú v rovnováhe, ale pri poranení môže nastať problém,“ varuje Tibor Barta.

Operovať alebo nie?

Ak by ste sa chceli mandlí pre páchnuce hrudky zbaviť, máte smolu. „Nie je to dôvod na ich odstránenie,“ zdôrazňuje otorinolaryngológ. Kým nemáte mandle chronicky zapálené, ešte stále robia v tele viac dobra ako zla. „Dôvodom na odstránenie mandlí sú klasické angíny tri a viac ráz do roka, silné chrápanie s poruchami dýchania,“ hovorí lekár o tom, prečo najčastejšie odstraňujú mandle deťom. Mandľu vám môžu odstrániť aj pri podozrení na nádor, prípadne ak zápal mandle skomplikuje paratonzilárny absces a okolie je plné hnisu.

Do postele!

Zápach z úst a zvýšená tvorba smradľavých hrudiek sa objavujú aj pri angíne. Mandle sa zväčšia, môžu byť na nich bodky alebo povlak. Bolí vás hrdlo, hlava, máte problémy s prehĺtaním a opuchnú vám aj lymfatické uzliny na krku. Môže sa objaviť horúčka, zachrípnutie i strata hlasu. Angínu spôsobuje rovnaká škála patogénov ako obyčajný zápal hrdla, sú to najmä respiračné vírusy.

Na začiatku ťažko podľa príznakov rozoznať, prečo vás bolí hrdlo, v oboch prípadoch však ostaňte v posteli. Ak vám nepomôže poctivé ležanie, pitie bylinkových čajov, naparovanie nad slanou vodou, obklady hrdla, pastilky a spreje z lekárne, ale, naopak, budete sa cítiť čoraz horšie, choďte k lekárovi. Keď angínu spôsobili baktérie, objavia sa na mandliach hnisavé ložiská a budete potrebovať antibiotiká.

Naozaj?

Počas ochorenia hrdla sa obyčajne načas stratia aj problémy s hrudkami. No nie je to následok užívania antibiotík. Odborníci sa domnievajú, že dôvod je úplne iný a veľmi prostý. Hrdlu venujete zvýšenú pozornosť. Pijete viac tekutín, kloktáte, naparujete sa, dezinfikujete ho prípravkami z lekárne. Ustavične zvlhčujete sliznice, hrudky tak netuhnú a prirodzene sa vylučujú z chodbičiek.

Dodržiavajte ústnu hygienu. Okrem umývania zubov nezabúdajte ani na jazyk.

Prestaňte fajčiť. Cigaretový dym vysušuje sliznice a hrudky tuhnú rýchlejšie.

Kloktajte slanú vodu, šalviový, repíkový, rumančekový alebo skorocelový odvar.

Dodržujte pitný režim a vždy dajte prednosť čistej vode.

