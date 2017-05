Konečne zbraň proti jet lagu? Blesk fotoaparátu a očné kvapky zresetujú telo

Striedanie bdenia a spánku môže narušiť prelet viacerými časovými pásmami, do vzdialenej cudziny. Vedci majú na riešenie úplne nové nápady.

Na sietnici oka máme špeciálne bunky, ktoré vysielajú signály priamo do mozgu a riadia tak naše telesné hodiny určujúce cyklus spánku a bdenia. Vedci z Univerzity Edinburgh v Škótsku si myslia, že takzvané cirkadiálne rytmy by mohli ovplyvniť práve cez tieto bunky pomocou očných kvapiek. Mohlo by to pomôcť napríklad ľudom, ktorí musia pracovať na nočných smenách, alebo tým, ktorí často cestujú na veľké vzdialenosti a trápi ich pásmová choroba.

Narušené cirkadiálne rytmy a choroby

Za normálnych okolností sú naše biologické hodiny zosynchronizované so striedaním svetla a tmy a regulujú mnohé fyziologické procesy v tele, vrátane telesnej teploty, mozgovej činnosti či hormonálnej produkcie. Už dávnejšie bolo dokázané, že časté či systematické narušovanie cirkadiálnych rytmov môže viesť k zdravotným problémom, napríklad v tráviacom trakte, k srdcovo-cievnym poruchám, depresiam aj zvýšenému riziku rakoviny.

Očné kvapky ovplyvnia mozog

Keďže centrum v mozgu, ktoré riadi naše telesné hodiny, je ovplyvňované signálmi z buniek v oku, vedci chcú tento proces ovplyvniť prostredníctvom očných kvapiek. Zatiaľ to však testovali len na potkanoch. „Naše výsledky ukazujú vzrušujúce možnosti novej farmakologickej cesty, ktorou by sme mohli manipulovať naše vnútorné biologické hodiny,“ povedal spokojný vedúci výskumu Mike Ludwig, profesor neurofyziológie na edinburgskej univerzite. „Hoci kvapky na jet lag ešte zďaleka nemáme, o tom, ako ovplyvniť telesné hodiny už vieme naozaj veľa.“

Blesky počas spánku resetujú telo

Tieto informácie sa objavili v rovnakom čase, ako vedci zo Stanford University Medical Center v Kalifornii prišli so zistením, že načasované záblesky svetla počas spánku môžu byť účinným prostriedkom proti jet lag. Dobrovoľníkom, ktorých vystavili počas spánku krátkym zábleskom fotoaparátov, sa „resetovali“ hodiny ich organizmu. Podľa vedcov by teda „terapia bleskami“ pred tým, než sa niekto vyberie na cestu cez viac časových pásiem, mohla pomôcť k rýchlemu prispôsobeniu sa novému času.

