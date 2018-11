Bodky, tiene či blesky pred očami? Zrak stratíte o pár hodín

Hrozí vám odlúpenie sietnice? Každoročne postihuje približne jedného z desaťtisíc. Budete to vy? Rozhoduje i to, aké dioptrie máte.

Nevidíte dobre do diaľky? Čím vyššie dioptrie, tým väčšie riziko, že sa práve vám odlúpi sietnica. Ostražití by mali byť podľa odborníkov nielen pacienti s vysokou krátkozrakosťou, ale aj po úrazoch oka, hlavy, s degeneratívnymi zmenami sietnice a s pokročilým stavom cukrovky. Kontrolný očný skríning by ste mali podstúpiť každý rok.

Neodsúvajte kontrolu

Máte v rodine diabetika? Dohliadnite na to, aby minimálne raz za rok zašiel na kontrolu na očné. Diabetickí pacienti patria k najrizikovejším skupinám, ktoré ohrozujú závažné ochorenia sietnice. „Nebezpečné je, že v prvých štádiách nemajú žiadne príznaky. Vyšetrenia a liečbu odsúvajú na neskôr, kedy už liečba môže byť zložitá,“ vysvetľuje očný chirurg MUDr. Peter Böhm. Podľa jeho kolegu MUDr. Diega Sancheza sú najohrozenejší tínedžeri s cukrovkou.

Aby nebolo neskoro

„Diabetický pacient má obyčajne pocit, že vidí perfektne. Diabetická retinopatia postihuje v počiatočných štádiách iba perifériu sietnice. Človek necíti subjektívne zhoršenie videnia, kontroly u očného tak vníma ako zbytočnosť,“ upozorňuje na nedisciplinovanosť pacientov sietnicový očný chirurg MUDr. Diego Sanchez. „Keď sa však už príznaky prejavia, býva obyčajne neskoro.“

Mladí v ohrození

K ohrozeným skupinám patria mladí ľudia s diabetickým typom 1, ktorí sa na ochorenie cukrovku liečia od detstva. „V tínedžerskom veku je ich pozornosť zaplavená množstvom iných podnetov. Nemajú symptómy, pocitovo vidia výborne, zabúdajú tak na pravidelné kontroly. Práve im hrozí najvyššie riziko straty videnia,“ vystríha odborník. Podľa MUDr. Böhma sú však ohrozené všetky vekové skupiny diagnózou diabetes. „Najhorší sú nesystematickí pacienti, ktorí nedodržiavajú diétny režim.“ Stav môžu podľa lekára zhoršiť aj klasické neduhy ako alkohol, cigarety, hormonálna antikoncepcia či vysoký krvný tlak.

Potrebujete liečbu

Kľúčovou prevenciou je skorá a pravidelná diagnostika. Počas očného vyšetrenia by vám mal lekár vyšetriť zrakovú ostrosť a očné pozadie, zmerať vnútroočný tlak, vyšetriť na štrbinovej lampe a pomocou FAGu (fluoresceínová angiografia)a OCT (optická koherentná tomografia, ktoré detailne zobrazí všetky vrstvy sietnice).



Laserový lúč ničí novovzniknuté cievky, čím zabraňuje ich prasknutiu a krvácaniu do sklovca.

Dôležitým predpokladom úspešnej liečby je spolupráca diabetológa a očného lekára. „Pacient potrebuje dbať v prvom rade na to, aby mal stabilizované hladiny cukru a krvného tlaku. Z pohľadu sietnicovej chirurgie pristupujeme najskôr k laserovej liečbe pomocou laserovej koagulácie. Laserový lúč ničí novovzniknuté cievky, čím zabraňuje ich prasknutiu a krvácaniu do sklovca,“ pokračuje MUDr. Böhm. Ďalšou možnosťou je podávanie antiVEGF látok a kortikosteroidov, ktoré pomáha zastaviť rast neželaných novotvorených ciev a znižujú opuch sietnice.

Vitrektómie napredujú

Doslova chirurgickým umením sú špecializované operácie známe ako vitrektómie. (takzvané pars plana vitrektómie -PPV). Jedna z najnáročnejších očných operácií prešla však za ostatné roky významným vývojom. „Dnes je to už mikroinvazívny ambulantný zákrok. Vstup do oka je menší ako jeden milimeter. Pacient odchádza domov priamo po zákroku. Ešte pred rokmi strávil v nemocnici tri týždne. Dnes po týždni pokojového režimu v domácom prostredí opäť plnohodnotne funguje,“ vysvetľuje MUDr. Sanchez. „Sietnica potrebuje po operácii čas na obnovu. Napriek tomu je dnešná sietnicová chirurgia na takej vysokej úrovni, ako sme v počiatkoch štúdia medicíny nedokázali predstaviť.“



„Vstup do oka je menší ako jeden milimeter. Pacient odchádza domov priamo po zákroku,“ hovorí doktor Sanchez.

Prečo cukrovkári?

Diabetická retinopatia je najčastejšou príčinou slepoty vo vyspelých krajinách. Ohrozuje diabetických pacientov, u ktorých sa následkom vysokej hladiny cukru a obsahu tukov v krvi vytvárajú mikrouzávery ciev. Tie spôsobujú nedostatočné prekrvenie sietnice. Tento stav spúšťa novotvorbu ciev. Novo vytvorené cievy majú však oslabené steny, ich obsah presakuje a môže spôsobiť krvácanie na sietnici či opuch v centrálnej časti, v mieste najostrejšieho videnia.



„Niekedy ide doslova o hodiny,“ upozorňuje primár MUDr. Böhm. Foto v texte: Martin Klimo

V počiatočných štádiách pacient necíti žiadne príznaky. Neskôr už novovytvorené cievy praskajú, čo spôsobuje krvácanie do sklovca. V konečnom štádiu sa už na sietnici vytvára väzivové tkanivo. To vytvára ťah na sietnicu, čo môže spôsobiť odlúpenie sietnice a tým aj slepotu.

Máte ešte čas?

Podľa oboch lekárov zohráva pri otázke úspešnosti operácie sietnice najdôležitejšiu úlohu čas. „Niekedy ide doslova o hodiny,“ upozorňuje primár MUDr. Böhm. Ak spozorujete niektoré z nasledujúcich prejavov, nečakajte a okamžite vyhľadajte lekára alebo očnú pohotovosť:

blesky/záblesky

čierne bodky,

tiene pred okom blížiace sa z jednej strany,

tieň sa postupne zväčšuje smerom do stredu oka

Dôležité je vyhľadať pomoc už vtedy, keď vidíte tieň iba v periférii!