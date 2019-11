Bojíte sa pri prechladnutí pobozkať svoju polovičku? Opatrní buďte radšej pri niečom inom

Môžete sa pri prechladnutí infikovať cudzími použitými vreckovkami? Je rizikovejšie podať si ruku alebo sa bozkať? Kde nádchové vírusy prežívajú najdlhšie?

Pri prechladnutí a nádche smrkáte, kašlete, kýchate. Okrem upchatého nosa vás potrápia bolesti hrdla, hlavy či nepríjemný tlak v prinosových dutinách. Stratíte čuch aj chuť. Horúčku by ste však nemali mať. Ak ste si ju namerali, zrejme už ide o ťažšiu vírusovú infekciu, napríklad o chrípku.

Cudzích vreckoviek sa nedotýkajte

Okolo vašej postele, pracovného stola, v kabelke sa hromadia staršie použité vreckovky. Môžete sa nimi spätne nakaziť? Vírusy, ktoré zväčša majú prechladnutie na svedomí, na vreckovke prežívajú len niekoľko hodín. Vlastné bacily vás v princípe už neohrozia, keďže ich váš imunitný systém pozná a vyvinul si metódu, ako s nimi vyrovnať.

Čítajte tiež: Antibiotiká nezaberajú: Budeme znova zomierať na bežné infekcie?!

Na vreckovky iného človeka - aj keby to bol váš manžel či vaše dieťa - si však dajte pozor. Najmä, ak ich použili len prednedávnom a sú ešte vlhké. Chcete ich pozbierať a nechtiac sa dotknete nosa, úst, očí. V takom prípade môže nákaza prejsť z chorého príbuzného aj na vás. A už vôbec mu nepodávajte ruku. Na prekvapenie, bozkávanie je menej infekčné.

Najčastejšie sú rinovírusy

Najčastejšími vírusmi ktoré vyvolávajú ľahké infekcie ako je prechladnutie a nádcha - odborne akútna rinitída - sú rinovírusy. Šíria sa priamym kontaktom alebo ako kvapôčková infekcia. Objavujú sa najmä na začiatku a konci chrípkovej sezóny, teda na konci roka a na začiatku jari. Potom nasledujú koronavírusy, vírusy chrípky a adenovírusy. Za väčšinu poznatkov o nádchových vírusoch ďakujeme výskumom zo 70. a 80. rokov. Vedci mali vtedy k dispozícii množstvo dobrovoľníkov, ktorí sa ochotne nechávali infikovať. Dnes by to už etické komisie nedovolili.

Neškodná nádcha alebo je to vážnejšie? Rozpoznajte, kedy stačí samoliečba

Napríklad v roku 1984 nakazili výskumníci z Univerzity vo Wisconsine rinovírusmi 26 študentov. Pri prvom experimente posadili na 3 hodiny do malej uzavretej miestnosti 5 chorých a 9 zdravých ľudí. Testované osoby sa rozprávali, spievali, hrali karty. Nikto sa nenakazil. Druhý raz nechali zdravých a prechladnutých 3 noci spať v jednej spálni. Prišli o siedmej večer, odišli o siedmej ráno. Dvere a okná miestnosti ostali zatvorené. Nakazil sa len 1 človek z 11-tich. Pri treťom pokuse sa chorí a zdraví študenti bozkávali jeden a pol minúty. Ochorela len 1 z 13 osôb. Výsledky výskumu vtedy vyšli v odbornom časopise Journal fo Infectious Diseases.

Bozk je menej infekčný ako podanie ruky

V roku 1978 vedci Virgínskej univerzity publikovali v magazíne Journal of Infection podobný výskum. Rozdiel bol v tom, že pokusné osoby si mali v uzavretom priestore podávať ruky. Prechladnutý potriasal zdravému rukou 10 sekúnd, hneď po tom, čo si vyčistil nos. Výsledok: 9 z 15-ich dobrovoľníkov dostalo nádchu. 3 osoby sa nakazili, hoci sa na ich dlaniach nenašli žiadne rinovírusy. To dokazuje, že aj minimálne množstvo týchto mirkoorganizmov stačí na vyvolanie infekcie a že podávanie rúk je z pohľadu rinovírusovej infekcie rizikovejšie ako bozkávanie.

Sú lieky pri prechladnutí naozaj zbytočné? Vedci v tom majú jasno

Na prvý pohľad je to prekvapujúce, ale dá sa to vysvetliť. V slinách sa nachádza menej choroboplodných zárodkov ako nosovom sekréte. Okrem toho, vírusy z úst smerujú do tráviaceho traktu, kde ich neraz dokáže zneškodniť žalúdočná kyselina. Ak sa však nachádzajú v sliznici nosa, rýchlo preniknú do horných dýchacích ciest. Prenos infekcie cez oči je rovnako rizikový, len trvá o čosi dlhšie - kým sa slzná tekutina neodstane do nosa. To vysvetľuje aj fakt, prečo máme pri plači vždy aj plný nos.

Kde sa nádchovým vírusom darí najviac?

Ako dlho mimo tela ostávajú nádchové vírusy infekčné? Na hladkých, napríklad oceľových a či plastových povrchoch kľučiek dverí, klávesníc telefónov a počítačov, mincí a rúčok nákupných vozíkov, prežívajú najdlhšie, niekoľko hodín až 2 - 3 dni. Na poréznych povrchoch, ako sú napríklad vreckovky či oblečenie, sa im darí len niekoľko hodín. Tieto látky totiž odoberajú vírusom vlhkosť, bez ktorej neprospievajú. Na koži, napríklad na dlaniach, prežívajú 2 až 3 hodiny.

Keď sa už rinovírusy dostanú do tela, o sile infekcie rozhoduje posledný faktor - váš vlastný imunitný systém. Najviac ohrozené sú malé deti, pretože ich obranyschopnosť sa ešte len buduje, dospelí s chronickými ochoreniami a starí ľudia, ktorí majú už oslabenú imunitu.

Imunita dieťaťa súvisí s počtom objatí. Koľkokrát denne ju treba posilňovať?

Ak sa chcete v rizikkovej sezóne vyhnúť bežným vírusovým infekciám, dodržiavajte tieto pravidlá:

Vyhýbajte sa dotykom a blízkemu kontaktu s nakazenou osobou.

Dôkladne si umývajte ruky.

Nedotýkajte sa svojej tváre - najmä nosa, úst a očí.

Zdravo sa stravujte a dodržiavajte pitný režim.

Športujte a pohybujte sa vonku v akomkoľvek počasí.

Otužujte sa.

Mohlo by vás zaujímať: