Boľavú platničku vám opravia bez rezania a na počkanie. Toto potom nerobte!

Pri "pokazenej" platničke netreba vždy rozrezať svaly a obnažiť kosť. Ale o chrbát sa potom musíte dobre starať.

Zbaviť sa chronickej bolesti nemusí byť vždy jednoduché. „Niekedy nie je celkom jasné, prečo vlastne chrbát bolí, preto je najdôležitejšie nájsť zdroj bolesti,“ hovorí anesteziológ MUDr. Martin Griger. „Na podozrivé miesto chrbtice sa pozrieme ultrazvukom alebo špeciálnym röntgenom a znecitlivieme ho, teda doň pichneme injekciu s anestéziou. Ak bolesť ustúpi alebo úplne prejde, je zrejmé, že sme problematické miesto našli. No ak ani po anestézii bolesť neprestane, musíme hľadať ďalej.“

Provokácia

Keď je z bolesti podozrivá platnička, použije lekár na diagnostiku provokačnú diskografiu. Do platničky zavedie kontrastnú látku, aby sa v nej zvýšil tlak. Ak pocítite silnú bolesť, platnička je jasná. „Diskografiu nerobíme každému, pretože platnička je náchylná na infekciu. Robí sa v lokálnej anestézii, s pacientom sa potrebujeme rozprávať,“ dodáva doktor Martin Griger. Poškodená platnička sa vydúva, gélovitý materiál v jej vnútri sa môže dostať až do prasklín väzivového prstenca a platnička sa dostane medzi dva stavce. Ak takto tlačí na nerv, spôsobuje nepríjemné koreňové bolesti.

Disc-FX

Miniinvazívnych metód, ktorými sa dá platnička „opraviť“, je viac. „Pre Disc-FX sa rozhodneme vtedy, keď platnička nestratila viac ako polovicu svojej normálnej výšky. Každá platnička totiž postupne, vekom, výšku stráca. Najprv do nej zavedieme pracovný kanál a poškodenú časť vytiahneme. Vnútornú časť potom zalepíme rádiofrekvenčnou sondou a zabránime tak vytekaniu jadra. Tepelná sonda spáli aj nervy v zadnej časti platničky,“ dodáva MUDr. Martin Griger. Disc-FX trvá asi hodinu, potom si ešte dve oddýchnete a môžete ísť domov. Počas jedného ošetrenia vám touto metódou opravia najviac dve susedné platničky.

Endoskopická diskektómia

V prípade, že je platnička vysunutá viac, používa sa endoskopická diskektómia. Aj pri nej musí lekár zohľadniť viaceré kritériá. „Vysunutie nemôže ísť príliš do kanála chrbtice, tam sa totiž endoskop nedostane. K poškodenej platničke zavedieme kameru, tá presne ukáže vysunutie a potom klieštikmi poškodenú časť odstrihneme. Odstránime tlak na koreň platničky, nerv sa postupne vráti na svoje miesto a bolesť ustane,“ opisuje chirurg.

Platničkám škodí:

zlé držanie tela, dlhodobé preťažovanie

starnutím sa stenčujú a strácajú elasticitu

keď jadro tlačí na väzivový prstenec, platnička sa vysunie a bolesť vystreľuje do rúk, nôh i do šije, vysunutie spôsobuje aj mravčenie, brnenie a stratu citlivosti

Po miniinvazívnom zákroku:

6 – 8 týždňov trvá rehabilitácia

2 týždne po zákroku nesmiete zdvíhať ťažké veci, absolvovať masáž ani cvičiť

Epiduroskopia

Bolesti sa niekedy nezbavíte ani po operácii. „Dôvod nie je nepodarená operácia, ale zrasty. Po operácii sa môžu vytvoriť a spojiť tak, že ťahajú niektoré štruktúry chrbtice. Môžu napríklad obaliť koreň a chrbát vás bude bolieť ešte väčšmi než predtým. „Dajú sa odstrániť epiduroskopiou, je to diagnostický a liečebný zákrok v jednom. Do miechového kanála zavedieme špeciálny nástroj, je to kanál pre kameru a laser a buď ním, alebo pomocou balónika zrasty rozrušíme. Laser platničku vysuší a spáli nervové zakončenia, balónik sa nafúkne a zrasty zruší mechanicky,“ vraví MUDr. Martin Griger. Zákrok trvá asi hodinu a pol a nemôžete ho podstúpiť, ak máte poruchu zrážania krvi.

