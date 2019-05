Bolesti brucha môžu hlásiť vážny zápal. Mladí sú v riziku najviac. Nečakajte!

Pacientov s chronickým zápalovým ochorením čriev ako ulcerózna kolitída a Crohnova choroba pribúda. Svoje dlhotrvajúce ťažkosti určite neprehliadajte a požiadajte svojho lekára o test.

Najohrozenejšou skupinou sú mladí ľudia v období dospievania a skorej dospelosti. Podľa odhadov trpí týmito ochoreniami na Slovensku 12 až 15-tisíc pacientov.

Základom je včasná diagnostika, pretože neskoré a nedostatočné liečenie môže viesť k závažným komplikáciám a operáciám. Úvodné testy, ktoré môžu odhaliť prípadný zápal, sú jednoduché. „Každý pacient, ktorý má chronické tráviace ťažkosti, najmä hnačky, pobolievanie brucha a chudnutie, by nemal váhať a mal by si u lekára tento test vyžiadať," poznamenal Tibor Hlavatý, vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti.

Trpí celé telo

Ľudia s Crohnovou chorobou trpia častými hnačkami, kŕčmi a bolesťami brucha, krvácaním z konečníka, fistulami okolo konečníka alebo úbytkom hmotnosti, horúčkami a únavou. Najčastejším príznakom ulceróznej kolitídy sú krvavé hnačky, často sprevádzané bolestivým nutkaním na stolicu. Obidve ochorenia môžu byť navyše sprevádzané rôznymi inými prejavmi, keď postihujú oči, kĺby, kožu alebo chrbticu.

Nové možnosti liečby

„Pacienti vďaka moderným liekom prežijú normálny, plnohodnotný, dlhý život, samozrejme, za predpokladu, že lieky užívajú. Už dnes máme veľa pacientov, ktorý majú vyšší vek a s ochorením žijú celý život," uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii

Výsledok testu do pár dní odpovie, či ide o zápal, alebo nie. Rozvoj v oblasti liečby IBD je rýchly, tento rok majú pacienti dve nové možnosti. Ide o technológiu podávania kmeňových buniek do miesta zápalu a nové selektívne imunosupresívum vo forme tabliet, keďže doteraz to bolo najmä formou injekcií a infúzií.

Pocit hanby všetko komplikuje

Rovnako dôležitou úlohou však je aj zvýšenie povedomia a odtabuizovanie témy IBD ochorení. „Sú to závažné ochorenia, s ktorými sa nositelia, pacienti nechvália na večernej párty. Spoločnosť by o nich mala vedieť, pridať sa a pomáhať pacientom. Nenechať ich v tom samých," podotkol Hlavatý.

10 miliónov ľudí na svete

Hoci sa vo výskume IBD dosiahol významný pokrok, odborníci stále nevedia s istotou určiť, čo spôsobuje tieto ochorenia. Štúdie naznačujú, že vznik IBD spôsobuje kombinácia genetiky, teda faktorov, ktoré osoba zdedila, imunitného systému a životného prostredia. IBD sa vyskytuje skôr vo vyspelých krajinách v porovnaní s menej rozvinutými krajinami a skôr v mestských ako vidieckych oblastiach. Crohnova choroba aj ulcerózna kolitída majú tiež najvyšší výskyt v severnejších zemepisných šírkach, v krajinách okolo rovníka je výskyt ochorení veľmi nízky.

