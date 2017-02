Boli vás päta? Možno štrajkuje šľacha, o ktorej ste doteraz nevedeli

Otravnej a nástojčivej bolesti päty sa dá zbaviť. O pätových ostrohách ste už určite počuli, ale čo ak vás postihla plantárna fascitída?

Ráno sa zobudíte s obavou, ktorá sa premení na skutočnosť, len čo sa postavíte na nohy. Prenikavá bolesť sa zvyčajne objaví aj po športovaní či po náročnejších nákupoch. Bez pomoci odborníka si s pätou neporadíte. Čím skôr nohu vyšetrí, tým väčšia je šanca, že sa ťažkosti nepremenia na chronické. O pätových ostrohách ste už určite počuli, ale viete, čo je plantárna fascitída?

Čítajte aj: Varovné príznaky vašich nôh. Už viete, čo vám signalizujú?

Nákupy ju preťažia

Ide o dve najčastejšie diagnózy, ktoré sa skrývajú za bolesťami v oblasti päty. Pri plantárnej fascitíde budete pociťovať bolesť na vonkajšej strane päty, odkiaľ sa jej spodnou časťou ťahá smerom dovnútra. Neviete však lokalizovať presné miesto, kde sa bolesť vyskytuje. „Plantárna fascia je šľacha, ktorá sa nachádza v spodnej časti chodidla a od pätovej kosti sa upína až na prsty,“ vysvetľuje podiatrička BSc (Hons) Denisa Mertl, MChS, z kliniky celostnej medicíny.

Plantárna fascitída nastáva vtedy, keď sa táto šľacha preťaží. Objavia sa na nej mikrotrhliny, nastúpi zápal. Mnohokrát sa viaže k tehotenstvu, keď ženy náhle priberú. „Veľmi často sa s týmito ťažkosťami stretávame po vianočných sviatkoch, ale aj po lete, keď ľudia chodia naboso alebo v žabkách. V týchto prípadoch nič netlmí nárazy pri chôdzi a nechráni fasciu,“ dodáva odborníčka.

Natiahnite sa

Bolestivá päta môže prekvapiť aj športovcov. Najmä bežcov či triatlonistov, ktorí si nenájdu pravidelne čas na dôkladný strečing. Po čase stuhne lýtkový sval a odskáče si to zase fascia. „Ak sa pravidelne nevenujete strečingu, achilovka, ktorou sa lýtkový sval upína na pätovú kosť, sa skracuje a ťahá pätovú kosť nahor. Ide o najväčšiu šľachu v ľudskom tele, takže automaticky za sebou ťahá aj všetko zo spodnej strany chodidla,“ objasňuje Denisa Mertl. „Správne uvoľnená Achillova šľacha odoberie až sedemdesiat percent tlaku z fascie. Stiahnutá achilovka sa teda prejaví bolesťou päty.“ Kým lýtko poriadne neuvoľníte, ťažkostí sa nezbavíte. Objavia sa znova.

Vlna naštartuje

V počiatočnom štádiu možno vyriešiť problémy pravidelným a zodpovedným strečingom veľkých svalov a šliach. „V pozícii by ste mali zotrvať tridsať sekúnd a cvičenie opakovať šesť- až osemkrát na každú nohu. No keď sa bolesť stratí, ľudia prestanú cvičiť. Problémy sa potom určite vrátia,“ hovorí o skúsenostiach z praxe podiatrička. Svaly však netuhnú zďaleka len nezodpovedným športovcom, ale aj ženám, ktoré väčšinu života nosia vysoké podpätky. Pri chronickejších ťažkostiach so stuhnutým lýtkovým svalom, s Achillovou šľachou a plantárnou fasciou sa využíva aj kombinácia rázových vĺn a lasera. „Rázová vlna rozprúdi vo svale či v šľache akciu, lepšie sa prekrví a naštartuje sa regenerácia. Pri zákroku však počítajte s miernou bolesťou,“ približuje liečbu odborníčka. „Veľakrát sa môže stav aj zhoršiť, preto miesto potom ‚upokojíme‘ laserom.“

Udržíte sa na špičkách aspoň 5 sekúnd? Čo to znamená, sa dozviete vo FOTOGALÉRII!

Neodľahčujte

Pätové ostrohy sú výrastky na spodnej časti päty a prejavujú sa jednoznačne. S plantárnou fasciou si ich nezmýlite. „Bolesť je lokalizovaná na jedno miesto, väčšinou zospodu a zásadne pri záťaži. Ak ťažkosti pár mesiacov ignorujete, podvedome začnete chodiť po bokoch päty. Boľavé miesto chcete odľahčiť,“ dozvedáme sa. Odborník dokáže ostrohy nahmatať. Na presnú diagnostiku sú však potrebné röntgenové snímky. Pätové ostrohy častejšie trápia ľudí s hypermobilitou alebo tých, čo dlhodobo neriešia ťažkosti s plochou nohou. Pri prepadnutej pozdĺžnej klenbe našľapujete skôr na vonkajšiu hranu chodidla. Päty v topánkach rotujú a vytvárajú sa ostrohy. Väčšinou na obidvoch pätách, hoci zo začiatku vás môže bolieť iba jedna. Röntgenová snímka odhalí už aj druhú.

Oblé ostrohy

Riešenie pätových ostrôh je komplikovanejšie než pri fascii. Prvým spôsobom odstránenia sú opäť rázové vlny. Ako fungujú? Predstavte si, akoby vás niekto v priebehu tridsiatich sekúnd dvestokrát buchol kladivom. Ani rázové vlny však nie sú všetky rovnaké. Práve preto je niekto spokojný po jednom ošetrení a u iného nebude mať efekt ani desať návštev. Vždy sa snažte zistiť, s akým typom rázovej vlny klinika pracuje. Vo všeobecnosti sa používajú radiálne a fokusované. Ak vlny nezaberú, nastupuje rádiológia. Pri ostrohách pomôžu aj špeciálne ortopedické vložky. Zadnú časť nemajú pevnú, tvorí ju pamäťová pena. Tá netlačí pätu a vy nepociťujete výraznú bolesť.

Čo škodí päte?

Zanedbaný strečing

Nesprávne našľapovanie pri behu

Plochá noha

Vysoké podpätky

Spadnutá klenba

Otestujte sa

Pri bolestiach päty začnete podvedome našľapovať na vonkajšie strany chodidla, prípadne na špičky, čo postupne pocítite v bolesti bedrových kĺbov alebo chrbtice. V prípade plantárnej fascitídy sa budú trhliny stále zväčšovať a na úpone sa vytvorí zjazvené tkanivo, ktoré sa už nedokáže zregenerovať. Ak sa bolesť päty objaví, keď dlho sedíte a postavíte sa, prípadne ráno, keď vstanete z postele, ide o typický prejav ťažkostí s plantárnou fasciou. Pomôže aj ďalší test. Skúste pri bolesti ohnúť palec dozadu. Ak pocítite ešte väčšiu bolesť zospodu chodidla, určite nejde o pätové ostrohy, ale o fasciu.

Súvisiaci článok: Ruplo vám v kolene? Vieme, kedy je zle!

Nohy