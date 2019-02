Budí vás v noci bolesť a tŕpnutie? V ruke hlási naliehavý problém

Neudržíte v ruke pohár, nezapnete si gombík a pre mravčenie v ruke sa nevyspíte? Môže to byť vážnejšie ako si myslíte.

Ak sústavne vykonávate tie isté pohyby alebo svaly vystavujete napätiu, nedopadne to dobre. Syndróm karpálneho tunela postihuje zväčša ľudí pracujúcich manuálne alebo stereotypne, teda na počítači, ale aj klaviristov, či robotníkov.

Bolestivé zápästie? Karpálny tunel potrebuje spriechodniť včas!

Čo vás bolí?

Karpálny tunel je úzka štrbina v zápästí, ktorá je z troch strán ohraničená kostičkami a štvrtú tvorí väzivo. „Tunelom vedie niekoľko šliach a stredový nerv, ktorý prenáša vzruchy z mozgu do ruky. Úraz alebo opuch niektorej šľachy zmenší priestor v tuneli, čo spôsobí stlačenie stredového nervu," vysvetľuje chirurg MUDr. Tomáš Jakubík

Prejaví sa mravčením alebo pálením v ruke. Niekedy bolesť dokonca vystreľuje do predlaktia, paže a pleca. Bolesti sa v noci zhoršujú. Zaťažko je vám chytiť do ruky predmet, máte poruchu vnímania hmatom či opuchnuté zápästie. Patrí medzi najčastejšie ochorenia, ktoré postihujú zápästie a ruku. Prejavuje sa nočnými bolesťami, oslabením ruky, či tŕpnutím prstov. Syndróm karpálneho tunela naberá v súčasnosti rozmery civilizačnej choroby.

Aké máte možnosti?

Kým vás neobmedzuje v bežnom živote, nahovárate si, že všetko je v poriadku. No ak nechcete dopadnúť horšie, musí vás vidieť lekár. Po vyčerpaní všetkých možností konzervatívnej liečby, medzi ktoré patria lieky, rehabilitácia, či injekcie kortikoidov, nastupuje operačná liečba, ktorá sa doteraz robila len chirurgicky.

V poslednom období nastupuje nová moderná a šetrnejšia metóda – endoskopia, Pretne sa pri nej priečny väz zápästia, ktorý spôsobuje tlak na nerv, a jeho uvoľnenie. Tým sa vytvorí základný predpoklad pre úľavu od tŕpnutia prstov, bolestí, od neschopnosti udržať predmety v ruke a aj od bezsenných nocí. Takáto operácia je kratšia, bezpečnejšia a minimálne invazívna.

Výhodou je aj to, že po operácii netreba ruku fixovať. Len sa ranka prekryje sterilnou náplasťou. Po zákroku okamžite začínate s precvičovaním ruky a prstov. Návrat do bežného pracovného života je pomerne krátky a bežne sa pohybuje od jedného do troch týždňov. Endoskopický zákrok ocenia najmä diabetici, pacienti s metabolickými ochoreniami s problematickým hojením rán, pacienti s pridruženými ochoreniami, ako aj mladí ľudia s potrebou skorého návratu do práce.

