Chcete dokonalý zrak? Laserová operácia nie je pre každého. Dioptrií sa zbavíte aj inak

Kde nemôže laser, dokáže pomôcť fakická šošovka. Vieme, ako si definitívne vyostríte zrak a zbavíte sa okuliarov.

Je viac ako pravdepodobné, že každý z nás má vo svojom okolí človeka, ktorý podstúpil odstránenie mínusových dioptrií laserovou metódou. V prípade, ak bol použitý femtosekundový laser, má za sebou tento človek skutočne bezbolestný zákrok. No napriek tomu že medicína, vrátane tej očnej, napreduje míľovými krokmi, laser nie je vhodný pre všetkých. „Každý pacient, ktorý sa chce bezbolestne, bezpečne, rýchlo a natrvalo zbaviť nepraktických okuliarov, musí u nás najprv podstúpiť dôkladné vstupné vyšetrenie. Na základe jeho výsledkov sa mu potom odporučí najvhodnejšia metóda. Každý pacient je jedinečný, a tak k nemu treba pristupovať. Jedným z kľúčových faktorov je napríklad hrúbka rohovky. V prípade, ak je príliš tenká, odstránenie mínusových dioptrií laserom nie je možné,“ vysvetľuje špiecialista na oftalmológiu Radovan Piovarči.

Čítajte aj: Vašim očiam škodí gravitácia. Odborník radí, čo robiť s poklesnutými viečkami

To bol aj prípad Mirky. „Okuliare ma obmedzovali. Pri všetkom, čo mám rada. Napríklad pri plávaní. Preto som sa rozhodla, že sa ich vďaka laserovému zákroku natrvalo zbavím. Žiaľ, vstupné vyšetrenie preukázalo, že pre hrúbku rohovky nie som vhodným adeptom pre tento zákrok. Pamätám si na ten pocit sklamania, no netrval dlho. Riešením vraj mohli byť v mojom prípade fakické ICL šošovky. Tak sa aj stalo,“ spomína Mirka, ktorá sa zverila práve oftalmológovi Piovarčimu. Ten na Slovensku implantoval najviac týchto šošoviek.

Zázrak na tri písmená

Fakické šošovky ICL považuje primár očnej kliniky NeoVízia za jedinečné. Kvalitný zrak dokážu prinavrátiť aj ľuďom s vyššími dioptriami, než mala Mirka. Navyše, sú ideálnym spôsobom na liečbu všetkých refrakčných ochorení, teda krátkozrakosti, ďalekozrakosti aj astigmatizmu. „Tento typ šošoviek sa vyrába v rozmedzí od plus 10 dioptrií až do mínus 18, do šiestich cylindrov, v každej kombinácii. ICL šošovka sa vkladá do priestoru medzi prirodzenú šošovku a dúhovku. Anatomicky tam musí mať pacient dostatok miesta. Samotný zákrok je rýchly. Počas neho sa cez mikroskopický, dvojmilimetrový rez vsunie do spomínaného priestoru zrolovaná šošovka. Tá sa na svojom novom mieste následne automaticky vráti do pôvodného stavu. Na tretí deň sa vykoná zákrok na druhom oku. Slovíčko fakická znamená, že sa nová šošovka vloží pred tú prirodzenú,“ opisuje priebeh zákroku očný lekár.

Počuli ste už o sekundárnom sivom zákale? Rokmi sa šošovka zakalí takmer každému

Objavovať svet

Zaujímavosťou je, že fakickú ICL šošovku je možné skombinovať aj s následnou korekciou dioptrií za pomoci lasera. „Ak má pacient napríklad dioptrie mínus 23, osemnásť mu vieme skorigovať s ICL šošovkami, zvyšok laserom,“ pokračuje lekár Piovarči. Podľa jeho slov prežívajú ľudia wow efekt bezprostredne po zákroku. Najmä v tom prípade, ak mali dioptrie skutočne silné. Za pravdu mu dáva aj jeho pacientka Mirka. „Nanovo som začala spoznávať svet. Keď som išla prvé ráno po operácii na kontrolu, videla som jednotlivé kvety okolo. Vnímala som svet ako malé dieťa. Veci, ktoré som pred zákrokom iba evidovala, som po ňom detailne videla. Najväčší šok bola pre mňa jazda po diaľnici smerom do Prešova. Najmä okolitý les. Konečne som videla stromy a nie len zelenú plochu. Pre niekoho sú to možno maličkosti, ale pre mňa to boli úžasné a veľké veci, ktoré som bez okuliarov nevidela,“ spomína si a dodáva, že zákrok jej zvýšil i sebavedomie.

​Máte unavené oči z počítača? Vyskúšajte tieto cviky a zlepšite svoj zrak

Koriguje laser

Práve to môže nosenie silných dioptrií dosť zasiahnuť. Mínusové oči zvyknú zmenšovať, plusové zas zväčšovať. No ako každá metóda, aj implantácia fakických ICL šošoviek má svoje ale... „Pri pacientoch, ktorým sa dioptrie pravidelne vracajú, je viac ako pravdepodobné, že k tomuto stavu dôjde aj po implantácii ICL šošoviek. No ak sa tak stane, rozdiel sa dodatočne skoriguje pomocou lasera,“ vysvetľuje Radovan Piovarči, podľa ktorého sú ICL šošovky riešením s najväčšou účinnosťou a najmenším rizikom. Dnes už spokojná Mirka sa očividne sa teší zo slnečných okuliarov, vďaka ICL šošovkám sa k ich noseniu opäť vrátila. A s nimi aj úsmev na jej tvár.

Nepriateľ očí. Toto ochorenie kradne zrak. Ignorovať sa ho neoplatí