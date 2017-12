Chcete predísť očnému zákalu? Mierte do FITKA. Ten súvis by ste nečakali!

Glaukómu môžete ľahko utiecť. Doslova! Vedci majú v rukáve objav, ktorý vás zrejme zdvihne zo stoličky.

To, že očné ochorenia ovplyvňuje tok krvi, odborníci vedia už dávnejšie. Nový výskum Kalifornskej univerzity ukázal, že efekt cvičenia na prietok krvi ovplyvňuje aj vývoj glaukómu.

Tlačí do oka

Glaukóm je druhou najčastejšou chorobou oka vedúcou k slepote. Ovplyvní periférne videnie pre tlak na optický nerv, spojenie medzi mozgom a očným nervom. Očná guľa obsahuje tekutinu, ak je narušené jej vytekanie, v oku stúpne vnútroočný tlak. Glaukóm sa lieči očnými kvapkami, laserovou liečbou alebo chirurgicky. To všetko však platí, len kým sa oko následkom ochorenia definitívne nepoškodí.

O tri štvrtiny choroby menej

Zdá sa však, že tomu, aby sa ochorenie nebezpečne rozvinulo, môžete predísť už v zárodku. Vedci v novej štúdii Kalifornskej univerzity porovnali mieru fyzickej aktivity a vývoj ochorenia na rozsiahlej vzorke. Ak porovnali počet krokov, ktoré účastníci za deň vykonali, zistili, že každých desať minút fyzickej aktivity znižuje riziko glaukómu o 25 percent. Ak cvičili často alebo pravidelne, celkovo sa im darilo vyhýbať chorobe až o 75 percent úspešnejšie.

Chôdza namiesto stojky

Ako to súvisí? O tom, že cvičenie ovplyvňuje prietok krvi a prietok krvi zas vývoj glaukómu, sa vedelo už dávno. Dosiaľ sa však expertom nepodarilo tieto dva faktory názorne spojiť. Je to však logické - ak cvičíte, tok krvi, ktorý ovplyvňuje vývin glaukómu, sa mení. "Neveieme presne, ako ktorý druh cvičenia znížiť riziko glaukómu. Ale sú štúdie podľa ktorých napríklad stoj na hlave v joge môže spôsobiť poškodenie oka. No každému odporúčam bežné cvičenie denne," uzatvára doktorka Victoria Tseng z univerzity a odporúča aspoň zdravé minimum – 7000 krokov denne a každý deň.

