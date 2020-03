Prečo vírusy útočia najmä v zime? Chlad preverí zdravie pľúc, aj to, či odoláte epidémii

Ak sú zdravé, so studeným vzduchom si poradia. Čo však, ak nie sú v stopercentnej kondícii, ale vy to netušíte? Zimné mesiace prinášajú pre pľúca viaceré výzvy.

Vírusy nás napádajú neustále, dennodenne v zime i v lete, pričom ochorieme „len“ niekoľkokrát za rok. Napriek tomu veríme, že prechladnutia a chrípky s chladným ročným obdobím súvisia. Hoci chorých so sychravými aj mrazivými dňami pribúda, odborníci vyhlasujú, že ich zvýšený počet má s teplotou ovzdušia málo spoločné. Teda čiastočne, pretože len z chladu človek neochorie. Prečo vás potom choroby častejšie zložia v zime?

Vírusy útočia

Studený vzduch sťažuje život najmä ľuďom s chronickými pľúcnymi problémami, no ohrozuje tiež zdravé pľúca. So zimnými mesiacmi sa spájajú rôzne infekcie, ktoré následne spôsobujú zvýšený výskyt respiračných ochorení. „Chlad nie je faktorom, ktorý by pľúca poškodzoval. Žijeme v podnebnom pásme, v ktorom sme zvyknutí v jednotlivých ročných obdobiach dýchať vzduch s nižšími teplotami. Vzduch, ktorý sa dostáva do dýchacích ciest, sa najskôr zvlhčuje a zohreje v nose a neskôr v prieduškách, preto v nich máme bohato prekrvenú sliznicu,“ vysvetľuje MUDr. Štefan Laššán z Kliniky pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB v Bratislave. Uznáva, že problém je niekde inde.

Zradná blízkosť

V zime totiž prirodzene trávime viac času v budovách a vtedy dochádza k bližšiemu kontaktu medzi ľuďmi navzájom. Prenos chorôb je tak ľahší a čím viac chorých ľudí, tým viac sa vírusy šíria do prostredia. „Ďalším dôvodom je fakt, že chlad sám osebe môže sťažiť pohyb riasiniek – sú to malé výbežky, ktoré sa nachádzajú na bunkách respiračného epitelu. Tie potom môžu meniť kvalitu hlienu, napríklad na nosovej sliznici, a bežné vírusy, ktoré nám spôsobujú ochorenia najmä horných dýchacích ciest, sa tak jednoduchšie rozmnožia. Chladný vzduch je problémom najmä z týchto dôvodov,“ hovorí pneumológ Laššán.

Stiahnu sa

Častými komplikáciami však trpia predovšetkým ľudia so zvýšenou citlivosťou dýchacích ciest na teplotné zmeny ovzdušia. Ide napríklad o astmatikov, u ktorých sa môžu vplyvom chladného vzduchu stiahnuť dýchacie cesty. Zúžia sa a spôsobia problémy pri dýchaní. Omnoho vážnejšie prejavy však pociťujú ľudia s pľúcnymi fibrózami alebo chronickou obštrukciou pľúc, u ktorých choroba spôsobí zúženie dýchacích ciest, obmedzenie prietoku vzduchu a postupné, no nezvratné zmeny na pľúcach. Tým, že sú v chladných mesiacoch rozšírené infekcie dýchacích ciest, prejavy týchto chorôb sa zhoršujú. Zhoršujúca kvalita ovzdušia počas zimy však ohrozuje každého z nás.

Toxické kúrenie

Nie je to len studený vzduch, zima so sebou prináša aj ďalšie úskalia. Zhoršená kvalita ovzdušia najmä vo vykurovacej sezóne môže zaťažiť i zdravé pľúca. Škodliviny dýchame nielen vo veľkých mestách, kde je zhustená doprava, ale aj v lokalitách, v ktorých sa kúri pevným palivom. Paradoxne tak môže byť horšia kvalita ovzdušia práve na dedinách a v dolinách, kde je horší rozptyl prachových častíc vo vzduchu. „Okrem pevných častíc dýchame aj väčšie množstvá oxidov síry a uhlíka, ktoré nám môžu robiť problémy. Samozrejme, závisí tiež od veľkosti častíc, či ostanú v horných dýchacích cestách alebo sa dostanú pri nádychu až do dolných dýchacích ciest a do akej hĺbky. Pľúca však majú samočistiacu schopnosť,“ upozorňuje odborník na to, že s nečistotami si poradia, no len do istej miery.

Kašeľ je priateľ

„Celé pľúca sú vystlané epitelom, to znamená bunkami, na ktorých povrchu sa nachádza hlien. V hliene sa zvyčajne tieto častice zachytia, rozpustia a následne ich riasinky postupne ženú až do vyšších partií respiračného traktu, odkiaľ ich vykašleme von,“ dodáva pneumológ. Prezrádza, že hoci si to neuvedomujeme, kašeľ je náš priateľ. Ide totiž o prirodzený mechanizmus, ktorý pomáha prirodzenému očisteniu dýchacích ciest. Funguje to však len v prípade, ak pľúca nie sú preťažené alebo v nich neprebiehajú zápalové zmeny spôsobené napríklad fajčením. Ak chcete svojim pľúcam v zime pomôcť, vyhnite sa týmto dráždivým látkam a skúste posilniť imunitu, napríklad aj otužovaním.

Komplikácia

Zápal pľúc je častou príčinou hospitalizácie, môže mať komplikovaný priebeh. Ide vlastne o infekciu pľúcneho tkaniva vyvolanú baktériami, vírusmi a tiež hubami. Môže vzniknúť ako komplikácia po prekonaní chrípky alebo ako dôsledok zníženej imunity, napríklad vplyvom vyššieho veku či rôznych chorôb.

Ako sa chrániť?

v období chrípkovej epidémie sa vyhýbajte veľkým skupinám

nezdržiavajte sa v blízkosti chorého kolegu či známeho

kolegu či známeho posilnite si imunitu , pomôže tiež fyzická aktivita

, pomôže tiež fyzická aktivita vyskúšajte dychové cvičenia na čerstvom vzduchu

na čerstvom vzduchu otužujte sa aj počas zimy , chlad vám neublíži

, chlad vám neublíži chráňte sa očkovaním pred chrípkou a pneumokokmi​

