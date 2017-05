Chlad vs. teplo. Zisťovali sme, aký obklad na vašu bolesť zaúčinkuje zázračne

Obklad vám dokáže uľaviť rovnako ako tabletky proti bolesti. Ale kedy má byť studený a kedy teplý?

Pri prvej pomoci sú studené obklady nenahraditeľné. „Chlad pôsobí ako tabletky na bolesť. Zmierni aj opuch a krvácanie do podkožia. Studené obklady použite na udreté svaly i kĺby a po desiatich minútach ich vymeňte za čerstvé. V športovej medicíne sa používa aj chladiaci sprej, v lekárni kúpite rôzne gély,“ vymenúva možnosti docent MUDr. Viliam Dobiáš, PhD, záchranár a prezident Slovenského červeného kríža a prízvukuje, že obklad nepatrí na poškodenú kožu.

Krv z nosa

Význam studených obkladov na zátylok a čelo pri krvácaní z nosa, ktorému nepredchádzal úraz, sa preceňuje. "Cievy vedúce krv do nosa sú päť až sedem centimetrov hlboko, chlad k nim neprenikne,“ vysvetľuje docent MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. Ak sa vám spustí krv z nosa, radí stlačiť nosové krídla tesne pod kostennou časťou a držať najmenej desať minút bez povolenia. Nie chlad, ale tlak je podstatný, aj keď si udriete hlavu a nechcete, aby vám nabehla hrča. „Miesto musíte zatlačiť. Studený obklad zúži cievy, ale neuzavrie ich. Tlak ich zastaví okamžite,“ dozvedáme sa.

Bolesť hlavy a zubov

Studený obklad si položte na čelo, keď vás omína bolesť z nedostatku spánku, ste unavení, v strese a prežívate psychicky vypätú situáciu. Studený obklad pomôže aj pri ochorení zubov, kaze či zápale okostnice. Ak vás však bolí zátylok, na studenú pomoc zabudnite. „Predpokladom bolesti hlavy v oblasti zátylku je problém s chrbticou – blokáda krčných stavcov, prievan alebo iné. Vtedy potrebujete suché teplo. Ohrejte si šiju, plecia a hornú časť chrbta suchým nahriatym uterákom alebo fénom na vlasy.“

Bolesť brucha

Buďte však opatrní, nahrievajte sa, len keď viete, o akú bolesť ide. "Pri zápale v brušnej dutine môže teplo situáciu zhoršiť a laik väčšinou nevie posúdiť, či je príčinou bolesti podráždenie žalúdka alebo zápal podžalúdkovej žľazy,“ nabáda na opatrnosť s teplými obkladmi docent Dobiáš.

Bolesť chrbtice a kolika

Teplý obklad použite i na samotnú bolesť chrbta. Ale aj na udreté svaly a kĺby, ak od úrazu prešli tri dni. Podporí prekrvenie a urýchli hojivé procesy. Ohrievanie pomôže aj pri kolike a bolestivej menštruácii.

Teplý obklad

ÁNO

po troch dňoch po úraze svalov či kĺbov

pri bolestivej menštruácii

pri bolestiach hlavy v zátylku

ofúklo vás

bolia vás plecia a chrbát

pri kolike

NIE

ak neviete, čo bolesť spôsobilo

máte zápal

Studený obklad

ÁNO

keď sa udriete

vredy v podkoží

hnisavé zápaly

úpal

bolesť hlavy z nedostatku spánku, zo stresu, psychického vypätia a z únavy

bolesti zubov

horúčka

NIE

máte porušenú pokožku

bolí vás hlava na zátylku

máte bolesti chrbta

seklo vás alebo ofúklo

na popáleniny

Pomôže mrazený hrášok?

Opatrne aj s vreckom mrazenej zeleniny alebo s kockami ľadu. „Neprikladajte si ich priamo na kožu, ale zabaľte predtým do uteráka alebo do utierky. Inak by vám mohli vzniknúť omrzliny,“ varuje odborník. Studený obklad pomôže i pri zápalových procesoch v koži a podkoží, ale nerieši príčinu. Preto vredy alebo hnisavé zápaly vyžadujú návštevu lekára. Pri horúčke sa však môžete na studené obklady naplno spoľahnúť. Prikladajte ich na hrudník a brucho, vymieňajte ich po desiatich až pätnástich minútach, kým teplota neklesne.

