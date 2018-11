Chodíte často na WC? Aj dvakrát za noc je veľa, mechúr hlási problém

Syndróm hyperaktívneho močového mechúra dokáže potrápiť. Trpí ním až pätina mužov a žien.

Dodržiavate pitný režim, a preto vás neprekvapuje, že si na toaletu odskakujete každú chvíľu? Ak pociťujete časté nutkanie na močenie, ktoré môže byť občas spojené s bolesťou, mali by ste spozornieť. Syndróm hyperaktívneho mechúra je problém, ktorý nesúvisí s množstvom prijatých tekutín. Ide o bežnú a zároveň liečiteľnú diagnózu, napriek tomu sa v mnohých prípadoch prehliada. Príčina vzniku nadmerného močenia pritom nemusí byť v mechúre, ale až v mozgu.

Opäť tlačí

Predstavte si zásobník, ktorý má objem asi 600 až 800 mililitrov a do ktorého sa ukladá moč vylučovaný z obličiek. Keď sa do jednej štvrtiny naplní, pocítite nutkanie močenia. Zabezpečujú to nervové zakončenia, ktoré sa nachádzajú v hladkej svalovine steny mechúra. Tie prenášajú informácie o stave jeho naplnenia cez miechu do mozgu. Nervové zakončenia dajú mozgu signál, že treba „zásobník” vypustiť. No toto nutkanie dokáže zdravý človek prekonať a mechúr vyprázdniť až pri vhodnej príležitosti.

Zlé signály

Niekedy však mozog dostane nesprávne signály a núti ho robiť to hneď. Často to pritom nie je nutné. „Hyperaktívny mechúr spoznáme podľa toho, že sa opakuje náhly nutkavý pocit na močenie. Varovným signálom je tiež, keď človek musí ísť na záchod v priebehu dňa viac ako 8-krát a v noci najmenej 2-krát. Všetky tieto príznaky môžu byť ešte spojené aj s únikom moču, čiže inkontinenciou,” vysvetľuje prejavy syndrómu hyperaktívneho močového mechúra urológ Peter Bartoň.

Najskôr ženy

Hlavnými príčinami ochorenia sú zvýšená dráždivosť a nesprávna funkcia svaloviny močového mechúra. „Hyperaktivita močového mechúra sa prejavuje tým, že už pri malom množstve moču dochádza k jeho mimovoľnému sťahovaniu, čo má za následok nutkavý pocit na močenie, ktorý môže byť spojený aj s únikom moču,” objasňuje urológ Bartoň. Tento problém je pritom pomerne bežný. Vyskytuje sa u 12 až 20% dospelých a s vekom počet prípadov pribúda. V mladšom veku sa vyskytuje častejšie u žien, po 60-tke sa choroba začne viac prejavovať u mužov.

Rôzny vinníci

U žien sa predpokladá, že za ochorením stojí znižovanie hladiny pohlavných hormónov, predovšetkým estrogénu, ktorý má za následok úbytok svalovej hmoty panvového dna, vrátane močového mechúra a jeho výstelky. Niekedy za problémom môžu stať aj zápaly močového mechúra, dlhodobé zadržiavanie močenia, ale aj nadmerná konzumácia alkoholu, kofeínu, fajčenie či konzumácia pálivých a pikantných jedál. „K hyperaktivite močového mechúra môže viesť aj cukrovka, abnormality na sliznici mechúra, močové kamene, opakovane nedoliečené infekcie dolných močových ciest. U mužov môže stáť za problémom zväčšená prostata alebo nádory prostaty,” dopĺňa urológ.

Posilňovať svaly

Aby ste zistili pravú príčinu problému, treba zájsť za špecialistom. Lekár vám odporučí posilňovať svaly panvového dna a dodržiavať zdravý životný štýl, ktorého súčasťou je obmedzenie alebo úplné vylúčenie korenených jedál, citrusových plodov, alkoholu či kávy z jedálnička a tiež dodržiavanie pitného režimu v priebehu celého dňa. Pri nadváhe sa tiež odporúča schudnúť. „Na hyperaktívny mechúr sú tiež lieky, ktoré svalovinu močového mechúra upokoja. Znížia bolestivé nutkanie na močenie a zredukujú frekvenciu malej potreby,” dopĺňa Bartoň, že len v najťažších prípadoch je nutné operačné riešenie.

