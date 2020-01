Choré ďasná nebolia. Všímajte si ich, varuje lekárka, závisí od nich zdravie celého chrupu!

Na ochoreniach ďasien je zákerné to, že o nich nemusíte aj niekoľko rokov vedieť. „Ak skrytý problém neriešite, prepracujete sa až k vážnym problémom,“ hovorí stomatologička Zorica Nemcová.

Najväčšia pozornosť sa pri starostlivosti o ústnu dutinu sústredí na zuby. Prečo by sme si však mali všímať ďasná?

Zdravé ďasná sú základom zdravých zubov, ale aj celkového zdravia. Ďasná si musíme všímať preto, aby neboli červené, nekrvácali, aby tam nebol nejaký opuch. Na ochoreniach ďasien je zákerné to, že často nebolia. Preto ak človek nechodí na preventívne prehliadky, problém môže byť dlho skrytý. Zápaly ďasien, ktoré odborne nazývame gingivitída, sú pritom veľmi rozšírené a väčšina dospelých ľudí sa s nimi aspoň raz v živote stretla. Ak pretrvávajú, sú chronické, ide o počiatočné štádiá parodontálneho ochorenia, no môžu tiež prispieť k vzniku alebo priamo spustiť choroby so zubami na pohľad nesúvisiacimi.

Ako je možné, že od ďasien tak veľa závisí?

Treba si uvedomiť, že v ústach máme niekoľko tisíc druhov baktérií, ktoré vytvárajú ústnu mikroflóru. Pri dôkladnej dentálnej hygiene sú prospešné a v rovnováhe. Keď si však dostatočne nečistíme zuby a zanedbávame prevenciu, baktériám sa začne dariť. Množia sa, napádajú tkanivá ústnej sliznice a môžu byť dokonca zdrojom infekcií. Po čase vedia byť tieto baktérie veľmi agresívne, pretože mikrocirkuláciou krvi sa dokážu dostať ďalej do organizmu. Ak ich správnou starostlivosťou o chrup nezastavíme, idú hlbšie do ďasna, kosti až do celého tela. O zuby a ďasná sa preto treba celoživotne starať, lebo aj od nich závisí celkový stav nášho organizmu.

Čo sa deje v ústach, v ktorých sa zlým baktériám darí?

Baktérie sa rady prichytia na miesta, kde sa im dobre prežíva – najmä v oblasti ďasnového žliabku okolo zubov, v medzizubných priestoroch, na jazyku, ktorý sa vekom čoraz viac rozbrázďuje. Problémom sú tiež nesprávne urobené korunky, mostíky, ale i zubné výplne. Čiže sú to plochy, ktoré sa zle čistia, a zároveň dávajú možnosť baktériám, aby sa viac množili. Dlho nečistený povlak na zuboch kalcifikuje a vznikajú hrubé vrstvy nánosov zubného kameňa. Kameň mechanicky dráždi ďasno, a tiež namnožené baktérie. Tie cez ďasno prechádzajú hlbšie ku kosti a dochádza k zápalom. Gingivitída je ešte štádium zápalu, ktoré sa dá úplne vyliečiť, no treba ho podchytiť čím skôr.

Často sa tiež stáva, že sa ďasná začnú odťahovať od zubov. Prečo?

Stáva sa to vtedy, keď zápaly pretrvávajú a zhoršujú sa, zub sa bráni a prechádza do ďalšieho štádia, parodontitídy. Je to už stav, keď ďasno začne ustupovať, môže byť červené a zdurené. Postihnutý je aj prstenec okolo zuba, ktorý sa uvoľňuje a vytvára vstupnú bránu do hlbších priestorov chrupu, keď je narušený baktériami. Baktérie potom prechádzajú do okolia zuba až k väzivám a ku kosti, ktorú narúšajú. Takto napadnutá kosť sa stráca a ľudia si začnú všímať, že sa im kývu zuby alebo majú medzi nimi väčšie medzery. Ešte stále ich nemusí nič bolieť. Väčšina pacientov prichádza k zubárovi s tým, že im prekážajú zväčšujúce sa medzizubné priestory, alebo majú pocit, že sa im zuby posúvajú. No zväčša nie preto, že by ich niečo bolelo alebo že by o parodontitíde vo svojich ústach vedeli.

Signalizuje tento problém niečo, čo nám ho pomôže v predstihu odhaliť?

Napríklad ak spozorujeme, že sa nám odhaľujú zubné krčky. To je dôležitý príznak, ktorý si treba všímať. Tieto krčky môžu byť u niekoho dokonca veľmi citlivé, ale aj nemusia. Na parodontózu tak neupozorní bolesť, ale odhalí ju až zubár. Parodontóza totiž až v deväťdesiatich percentách nebolí. Mnohým ľuďom preto ani nenapadne, že treba problém riešiť. Pritom práve pri parodontóznych ochoreniach je dôležitý čas. Či ide o parodontózu, zistíme na základe röntgenových snímok a dozvieme sa tak, v akom štádiu sa ochorenie nachádza. Vyšetrenie zároveň odhalí, či baktéria vytvára zdroje infekcie. Vtedy môže dochádzať aj k spätnému zápalu od koreňa do nervu. Čiže ide o zub, ktorý nemá kaz, ale bolí, pretože je zapálený nerv.

Ako tieto zdroje infekcie vplývajú na celkový zdravotný stav?

Keďže baktériám sa v ústach darí, krvným riečiskom sa dostávajú ďalej do tela. Baktérie produkujú rôzne toxíny, napríklad sírovodík, preto máme ráno nevábny dych. Ak sa pri zuboch a v ďasnách nachádzajú ložiská, teda zdroje infekcií, môžu spôsobovať až šestnásť rôznych ochorení. Jednak sú to kardiovaskulárne ako infarkt myokardu alebo ateroskleróza, gynekologické a urologické ochorenia, problémy s otehotnením, nízka novorodenecká hmotnosť dieťaťa, cukrovka a ďalšie. Často k nám iní špecialisti posielajú svojich pacientov, aby sme zistili, či majú v poriadku zuby. A my nájdeme parodontálne vačky alebo cysty, ktoré môžu driemať aj niekoľko rokov. Ak sa postupne zväčšujú, problém potom naplno prepukne tak, že začnú puchnúť končatiny, prejaví sa to na kĺboch alebo organizmus kolabuje.

Funguje to však aj naopak, keď sa problém v tele ukáže v ústach.

Stav ďasien a zubov vplýva na celkové zdravie organizmu, no niektoré ochorenia, diéty, lieky a tiež hormonálne zmeny môžu vplývať na stav chrupu. Typickým príkladom prechodných hormonálnych zmien je tehotenská gingivitída. Problémy robí napríklad cukrovka alebo niektoré formy rakoviny. Ďasná tiež trpia pri maloklúzii, čo sú nesprávne zoradené zuby z dôvodu nenosenia strojčeka. Niektoré zuby sú potom preťažené na úkor druhých, pri hryzení sa záťaž zubov v zadných partiách rovná aj sto kilám.

Ak hovoríme o parodontóze, ktorá je po zubnom kaze druhým najčastejším dôvodom straty zubov, hovoríme o chorobe skôr starších ľudí?

Hoci parodontálne ochorenia súvisia so stúpajúcim vekom, faktory ich vzniku sú rozmanitejšie. Výrazne ich ovplyvňuje genetika i celkový stav organizmu. Môže sa teda vyskytnúť v každom veku. Kým u starších ľudí pozorujeme skôr nezápalové formy, pri ktorých ustupujú ďasná a kosť, ochorenie nebolí, preto je ťažšie všimnúť si ho, u mladších sa objavujú zápalové formy, keď ďasná krvácajú, sú opuchnuté a červené. Prudké hormonálne zmeny môžu vyvolať veľmi agresívnu parodontitídu už v puberte, ktorú treba okamžite riešiť, pretože má rýchly spád. V každom veku však platí, že parodontózne ochorenia sú liečiteľné, no je dôležité prísť za odborníkom čím skôr. V opačnom prípade hrozí strata zubov.

Kedy je už neskoro a dôsledky parodontózy zubár nedokáže zvrátiť?

Sú to fatálne prípady, žiaľ, nie ojedinelé. Po niekoľkých rokoch ignorovania parodontálneho ochorenia prichádza človek so strachom, že prehltne zub, a napokon nám ho vypľuje v ambulancii do pľuvadla. Ide o terminálne štádiá, keď chýba kosť, ktorá by zuby držala, a tie sú prichytené len v ďasne. Nemá už zmysel zuby zachraňovať, pretože sú nebezpečné – hrozí ich prehltnutie alebo vdýchnutie a človek sa môže nimi udusiť. Okrem toho v ústach prebiehajú hnisavé zápalové procesy, ktoré sú pre organizmus absolútne škodlivé. Preto treba na ochorenia ďasien upozorňovať, aby sa nedostali do štádia, keď už nevieme nič robiť. Pritom stačí pravidelne chodiť na prehliadky k zubárovi. Ústup ďasien síce nevieme úplne zastaviť, ale dokážeme ho stabilizovať.

Dá sa týmto stavom úplne predchádzať? Na ktoré chyby by sme si mali dať pozor?

Najčastejšie chyby sa stávajú pri domácej hygiene. Zabúda sa najmä na každodenné čistenie jazyka a medzizubných priestorov, ktoré sú ideálnym miestom vzniku problémov. Ďalej je to napríklad prehliadanie krvácania ďasien, s ktorým nejdeme k stomatológovi. Navštevovať zubného lekára by sme pritom mali aspoň dvakrát ročne. Preventívna návšteva je dôležitá aj preto, že nás upozorní na to, že máme v ústach niečo, o čom netušíme a čo by neskôr mohlo byť problémové – napríklad, že treba opraviť výplne alebo mostíky.

Najmä nenápadne

Zapálilo sa vám ďasno a bojíte sa, že ide o parodontitídu? Vzniknutý zápal ešte neznamená, že smerujete k tomuto nepríjemnému ochoreniu, no v žiadnom prípade by ste ho nemali podceňovať. O parodontitíde hovoríme až vtedy, keď sa zápal ďasna dostane hlbšie do zubného lôžka. Tam chronicky a často nenápadne pôsobí, až postupne ničí jemné väzivo ukotvujúce zuby v čeľusti, prehlbuje sa priestor medzi zubom a ďasnom a nakoniec začne ubúdať kosť. Ak sa stav nelieči, môže to viesť k strate zuba.

Čo vás varuje

sčervenené ďasno

krv pri čistení zubov

bolesť ďasna na dotyk

odhaľujúce sa krčky zubov

posúvanie chrupu

kývanie zubov

zápach z úst

hnisanie

