Čím zapíjať lieky, aby správne účinkovali? Nasucho ich nikdy nehltajte!

Aby liek fungoval v tele tak, ako sa od neho očakáva, je potrebné ho zapiť dostatkom správnej tekutiny. Robíte to správne?

Účinok lieku do veľkej miery závisí od toho, ako ho zapijete.Autor: Shutterstock

Príbalový leták vám väčšinou neodpovie na otázku, akým nápojom a akým množstvom by ste mali užívaný liek zapiť, aby účinkoval správne. Mnohých z nás, samozrejme, nenapadne siahať po alkohole a viacerí tiež tušíme, že mlieko nemusí byť tá správna tekutina. Lekári však varujú napríklad aj pred hltaním pilúl „nasucho“.

Môžete si privodiť aj vážne zdravotné problémy

Ak je tekutina nevhodná alebo je jej málo, liek môže fungovať príliš silno alebo naopak úplne slabo. „Často ide o kombináciu, kedy niekto vezme jeden deň liek a slabo ho zapije a druhý deň to napraví, takže obe tabletky začnú fungovať naraz. Tým môžeme dosiahnuť opačný efekt, než by sme chceli,“ povedal pre portál vitalia.cz preventívny kardiológ MUDr. Jan Piťha. Varoval tiež, že tabletka prehltnutá bez zapitia sa môže zachytiť v pažeráku a vyžrať do neho dieru! „Taletka zachytená v pažeráku môže spôsobiť preležaninu a dôjde k zapáleniu mediastínia, prestoru v hrudníku medzi pľúcnymi lalokmi. Hltanie liekov sa tak môže stať bojom o život.“

Čím a akým množstvom zapíjať lieky?

Mlieko – znižuje účinok niektorých antibiotík a zosilňuje účinok niektorých preháňadiel. Mlieko a mliečne výrobky nie sú vhodné pro tetracyklínových antibiotikách, lebo vápnik znižuje ich vstrebávanie. Celkovo by ste sa mohli mlieku pri zapíjaní liekov radšej vyhnúť.

Džús – najmä grapefruitový je nevhodný ak užívate lieky proti vysokému krvnému tlaku alebo na zníženie cholesterolu, ale celkovo sa na zapíjanie liekov príliš neodporúča, s výnimkou užívania železa. Pomarančový džús je nevhodný pri viacerých antibiotikách, najmä ale tetracyklínových.

Čaj a káva – by mali byť tabu ak sa liečite na astmu chronickú obštrukčnú pľúcnu chorobu či iné ochorenie dýchacích ciest a užívate lieky s obsahom theofilínu.

Sýtený nápoj – zvyšuje kyslosť žalúdočných štiav a tak môže znižovať účinnosť liekov, všeobecne sa preto sýtené nápoje spolu s liekmi neodporúčajú.

Minerálka – nemusí byť zlá, no treba si vhodne vybrať. Ak sa liečite na vysoký krvný tlak alebo máte choré srdce či obličky, nepite vysoko mineralizované minerálne vody a vody s vyšším obsahom sodíka. Na druhej strane zapiť lieky na vysoký tlak minerálkou s obsahom horčíka či draslíka je vhodné.

Čaj z ľubovníka bodkovaného – alebo tiež trezalkový čaj brzdí takmer všetky lieky a znižuje aj účinok hormonálnej antikoncepcie.

A koľko toho vypiť? Docent Piťha odorúča asi osem hltov, respektíve 2 dcl tekutiny, pokiaľ vám váš lekár alebo lekárnik vyslovene nepovedia iné množstvo tekutiny. A zapitím lieku obyčajnou vodou z vodovodu podľa neho nič nepokazíte!

