Čínsky koronavírus potvrdili už aj v Európe. Problémy s dýchaním môžu viesť k smrti

Koronavírus pochádza z rodiny vírusov ako SARS a MERS, ktoré za posledných 17 rokov zabili stovky ľudí po celom svete.

Nový koronavírus 2019-nCOV bol prvýkrát zaznamenaný koncom roka 2019 v čínskom meste Wuhan. Predpokladá sa, že chorí sa nakazili kontaktom so zvieratami na miestnych trhoch s predajom rýb a iných živých zvierat, najmä hydiny. Vírus v tele zvieraťa pravdepodobne zmutoval, vďaka čomu získal schopnosť nakaziť a rozmnožovať sa vnútri ľudského tela. Ako pôvodca 2019-nCoV bol najprv označený netopier, no virológovia prišli neskôr na to, že pochádzal z hadov.

Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom podľa čínskej Národnej zdravotnej komisie stúpol na 830. Väčšina z nich je z mesta Wu-chan alebo má s ním nejaké spojenie. Vírus hlásia aj z Hongkongu či Macaa. Dostal sa aj do USA, Japonska, Thajska, Južnej Kórey, Taiwanu, Singapuru a Vietnamu. Celkovo zomrelo v dôsledku vírusu 26 ľudí, pričom dve úmrtia sú už mimo provincie Chu-pej.

Nový, doteraz neznámy vírus spôsobujúci zápal pľúc, sa prenáša z človeka na človeka. "Je možné, že vírus zmutuje, a ochorenie sa bude šíriť ďalej," povedala na tlačovej konferencii v Pekingu zástupkyňa riaditeľa čínskej národnej zdravotníckej komisie Li Pin.

Už aj v Európe

Vo Francúzsku potvrdili 2 prípady nákazy novým koronavírusom, ktorým sa v Číne infikovali už stovky ľudí a rozšíril sa aj do iných krajín. Ide o prvé potvrdené prípady v Európe. Agnès Buzynová, francúzska ministerka zdravotníctva, pre Euronews uviedla, že jeden prípad identifikovali v Paríži a druhý v Bordeaux. „Je pravdepodobné, že v Európe existujú ďalšie prípady,“ dodala s tým, aby sa ľudia cestujúci do Číny vyhli návšteve pohotovostí v prípade, že majú príznaky. „Práve v pohotovostných miestnostiach ľudia riskujú kontakt s možnými nakazenými," povedal ministerka.

Uzavreté mestá

V snahe zabrániť šíreniu vírusu je dnes v Číne uzavretých už 8 miest, ktoré majú spolu približne 25 miliónov obyvateľov. Okrem Wu-chanu, kde už uzávierka trvá druhý deň, sú to susedné mestá v provincii Chu-pej, a to E-čou, Chuang-kang, Čch‘-pi, Čchien-ťiang, Č‘-ťiang, Ťing-men a Sien-tchao. Ako dlho budú uzávierky trvať, úrady neuviedli.

Vo Wu-chane, odkiaľ sa začal šíriť nový koronavírus, budujú nemocnicu zameranú na liečbu pacientov, ktorí sa ním nakazili. Správa mesta v piatok oznámila, že daná nemocnica bude v štýle zariadenia, ktoré postavili v Pekingu počas epidémie syndrómu akútneho respiračného zlyhania (SARS) z rokov 2002 – 2003, a bude mať kapacitu tisíc lôžok. Vznikne na pozemku veľkom 25-tisíc štvorcových metrov a dokončiť by ju mali 3. februára.

MERS, SARS, H7N9... Obyčajná chrípka má stále nové mutácie

Čo je koronavírus?

Koronavírusy boli prvýkrát identifikované v 60. rokoch. Názov vychádza z jeho tvaru pri pohľade cez mikroskop, ktorý pripomína korunu alebo slnečnú korónu. Šíri sa vzduchom a spôsobuje hlavne zápal horných dýchacích ciest a gastrointestinálneho traktu u cicavcov a vtákov. Väčšina odrôd koronavírusov spôsobuje len miernu chrípku, no niektoré mutácie, ako napríklad SARS či MERS spôsobili zápal horných aj dolných dýchacích ciest, čo v mnohých prípadoch viedlo až k smrti.



Zdroj: Shutterstock

Nový koronavírus 2019-nCOV je ale geneticky odlišný od koronavírusov SARS-CoV a MERS-CoV. Ochorenie sa prejavuje najmä horúčkou, kašľom, dýchavičnosťou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas ochorenia je 14 dní.

Riziko nákazy

Podľa slov hlavného SR Ján Mikas, je rziko rozšírenia vírusu v Európe je mierne. Ľuďom, ktorí cestujú do postihnutej oblasti, odporúča zaočkovať sa proti chrípke najmenej 2 týždne pred cestou. Vyhýbať by ste sa mali aj miestnym trhom, kde sa predávajú ryby a živé zvieratá a vyhýbať sa kontaktu s nimi. Ľudia by mali dodržiavať prísnu osobnú hygienu a hygienu potravín. V prípade, že by ste po návrate z postihnutej krajiny všimli na sebe klinické príznaky je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho informovať i o cestovateľskej anamnéze.

