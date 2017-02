Čo čaká Slovákov u lekárov? Zmeny sa dotknú objednávania i poplatkov

Preplnené čakárne majú byť podľa ministra minulosťou. Okrem toho chce Drucker pokutovať rôzne neoprávnené poplatky v ambulanciách.

Kašeľ či nádcha sa nepovažuje za neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorú urgent v nemocniciach poskytuje. Približne 50 až 60 % prípadov nepatrí na urgentné príjmy, ukázali výkazy veľkých nemocníc. Navrhované zmeny by mali platiť od júla tohto roka. Čakárne by podľa ministra po tejto zmene nemuseli byť také preplnené.

Obhajoba pacientov, asociácia nesúhlasí

Sumu desiatich eur na urgentoch v nemocnici môžu pacienti vnímať "veľmi citlivo". Poukázala na to Mária Lévyová z Asociácie na ochranu práv pacientov. Pri poplatkoch by sa podľa nej malo myslieť aj na sociálne slabších ľudí. Chápe však, že urgenty bývajú preplnené, a často zbytočne. Pacientov však obhajuje. Mnohí podľa nej nevedia odhadnúť, s čím treba ísť na urgent do nemocnice a s čím na ambulantnú pohotovosť. Menej preplnené čakárne na urgentoch ľudia podľa nej ocenia.

Kedy na urgente neplatíte

človek s úrazom či v ohrození života,

pri ošetrovaní trvajúcom najmenej dve hodiny,

v prípade, že je človek následne hospotalizovaný.

Ambulantné pohotovosti

Chodia sem ľudia, ktorí majú napríklad vysokú horúčku. Pacienti by tu mali po novom zaplatiť dve eurá, teraz sa platí o cent menej. Zmeny nastanú aj vo fungovaní ambulantných pohotovostí, takzvanej Lekárskej služby prvej pomoci. Ubudne ich. Štát tiež po novom zadefinuje sieť organizátorov, ktorí budú zabezpečovať ambulantnú pohotovosť v regiónoch.

O polovicu menej pohotovostí

Súčasný stav 95 ambulantných pohotovostí pre dospelých a 73 pre deti sa zavedením povinnej pevnej siete zníži na 51 miest pre dospelých a 45 pre deti a dorast. „Dostupnosť by mala byť na 98 % do 30 minút," povedal Drucker.

Kedy vás vyšetria

Ambulantné pohotovosti z pevnej siete majú byť napojené na urgentné príjmy v nemocniciach, niektoré majú fungovať priamo v nich. Pacientom má byť k dispozícii v čase od 16.00 h do 07.00 h nasledujúceho dňa a v dňoch pracovného pokoja nepretržite.

Dobrovoľná doplnková sieť

Organizátor ju môže podľa potreby zriadiť "iba v rámci svojho spádového územia". Možno ju podľa rezortu poskytovať v rozsahu najviac štyroch hodín denne, v pracovných dňoch medzi 16.00 h a 22.00 h, a v dňoch pracovného pokoja medzi 07.00 h a 22.00 h, pričom ju nemusí poskytovať každý deň.



Súčasnú novelu zákona dlhodobo kritizujú lekári i niektorí pacienti. Pacientske organizácie zase poukazujú na to, že niektorí odborníci aj tak vyberajú poplatky, za čo nemajú, a pri tých povolených si mali výrazne navýšiť cenu.

Objednávanie za úhradu po 14.hodine

Pacienti sa budú môcť v ambulanciách lekárov objednať na konkrétny termín za úhradu, ktorá môže dosiahnuť výšku až 30 eur. Bude to však po riadnych ordinačných hodinách. Ich stanovenie lekármi bude dobrovoľné. Do praxe by mali vstúpiť začiatkom budúceho roka.

Za takúto službu si lekári budú môcť od pacienta pýtať sumu približne do 30 eur. Rezort však priznáva, že niektoré výkony u špecialistov by mohli byť aj drahšie „Bude to závisieť od typu vyšetrení," povedal dnes na tlačovej konferencii v Bratislave minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Prijať pacientov za poplatok budú môcť lekári najskôr po 14.00 h.

Pacienti sa na ne budú môcť prihlasovať cez povinný systém objednávania.

Vyšetrenie im lekár poskytne najskôr 12 hodín po objednaní a najneskôr do 15 dní.

Doplnkové hodiny môžu podľa Druckera tvoriť max. štvrtinu z trvania ordinačných hodín a ošetrená môže byť najviac tretina z pacientov, ktorých za týždeň ambulancia ošetrí.

Drucker chce pokutovať rôzne neoprávnené poplatky v ambulanciách. Sankcie môžu podľa neho dosiahnuť sumu 10.000 eur. Ak by lekár porušil pravidlá doplnkových hodín, hrozí mu pokuta vo výške 2000 eur.

