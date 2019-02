Problém, o ktorom sa mlčí, trápi 85% tehotných a pôrodom sa nekončí

Únik moču nie je zďaleka len problémom dôchodkýň. Najmä ak čakáte, alebo už máte bábätko, inkontinencia vás môže poriadne potrápiť.

Až 85 % nastávajúcich mamičiek sužuje únik moču. A čo je ešte nepríjemnejšie, ak obťažoval v tehotenstve aj vás, je vysoké riziko, že sa do 5 rokov po pôrode objaví zas. Kýchnutie, zakašľanie či pobehnutie za autobusom pre vás môže znamenať mokré nohavičky.

Na Slovensku trpí inkontinenciou každá štvrtá žena nad 18 rokov. Asi do veku 50 rokov výskyt stúpa a dosahuje 30%, potom sa stabilizuje až klesá. Znova začne stúpať až po 70-ke.

Inkontinencia a sex: Únik moču stresuje najmä mladšie ženy

Viac pôrodov, väčšie riziko úniku moču

Je tu ale dobrá správa. Podľa urológa MUDr. Martina Romančíka sa môže popôrodná inkontinencia spontánne upraviť. Pomôcť pri tom môžu najmä cviky na posilnenie svalov panvového dna. Na druhej strane, čím viac pôrodov, hlavne prirodzených, tým väčšie riziko rozvoja inkontinencie moču už v mladom veku. Vaginálny pôrod, najmä ak sa pristúpi k nástrihu alebo k použitiu inštrumentov, totiž môže oslabiť a poškodiť štruktúry panvového dna. Tiež veľké bábätko, nad 4 kilogramy, zvyšuje pravdepodobnosť miernej inkontinencie. Ak aj vaša mama či sestra trpeli inkontinenciou, máte dokonca 3-krát vyššie riziko rozvoja stresovej inkontinencie oproti ženám, ktorých príbuzné tento zdravotný problém nemali.

Komplikuje vám život únik moču? 2 rozhodujúce zmeny určite urobte

Aj bez pôrodu si môžete cvrknúť

Ste bezdetná a rada sa hýbete? Ani vy nie ste „v suchu“ pred rizikom únikom moču. Podľa doktora Romančíka totiž inkontinencia nie je zriedkavá ani u mladých atlétok a dokonca sa častejšie vyskytuje u žien, ktoré športujú, ako u tých, ktoré majú sedavé zamestnanie. Aj fajčiarky majú 2 až 3x vyšší výskyt tejto nepríjemnej diagnózy.

Problémy naše (intímne) každodenné...

Naučte sa triky na „prvú pomoc“

Prvou pomocou, ktorá by mohla úniku moču v kritických situáciách zabrániť, je prekríženie nôh s predklonom – mnohým sa to osvedčuje, napríklad, ak musia zakašľať, prípadne v inej situácii, kedy hrozia „mokré nohavičky“.

Ďalšou fintou je posadiť sa na niečo tvrdé, napríklad opierku stoličky či zrolovaný uterák, stiahnuť svaly panvového dna a vydržať tak asi 20 sekúnd. Niektorým ženám pomáha postaviť sa na špičky.

VIDEO: Precvičte si panvové dno. Zlepšíte sex, kondíciu a vyriešite inkontinenciu

Pevnejšie svaly sú najdôležitejšie

Výskytu inkontinencie sa dá do istej miery predchádzať životným štýlom. V prvom rade by ste sa mali naučiť Kegelove cviky na posilnenie svalov panvového dna – mnohé z nich sa dajú robiť doslova kdekoľvek, v práci na stoličke či na autobusovej zastávke – hlavne ich robte denne. Okrem toho sa snažte nepribrať, obezita je rizikový faktor. Jedzte veľa vlákniny, čím sa vyhnete zápche – ďalšiemu rizikovému faktoru. Nefajčite, ak máte kašeľ, čím skôr ho preliečte. A pre pocit väčšej istoty neuškodí, keď budete nosiť denne špeciálne vložky. Inkontinenčné vložky pohltia účinnejšie tekutinu ako menštruačné a navyše pojmú do seba aj nepríjemný zápach. Sú antibakteriálne a čo je najlepšie, sú nenápadné. Od nenápadných denných „slipiek“ vložky Molicare premium Lady nerozpoznáte. Nebudú vás v ničom obmedzovať.

Článok vznikol v spolupráci s firmou Hartmann