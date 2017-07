Ďalší skvelý pokrok! Presnejšie určenie nádoru vďaka novej technike

Pri odstraňovaní nádoru je dôležité určiť, ktoré bunky sú ešte rakovinové a ktoré nie. Nová zobrazovacia technika to dokáže s úplnou presnosťou.

Pri niektorých typoch rakoviny neexistuje presná metóda, ktorá by určila, či operácia odstránila celý nádor. Až neskoršia analýza tkanív pod mikroskopom u patológa potvrdí, či všetko dobre dopadlo. Napríklad až štvrtina žien, ktorým odstránia pre rakovinu časť prsníka, sa musí vrátiť na ďalšiu operáciu.

Zameraná na detail

Výskumníci z Washingtonskej univerzity a Kalifornského technologického inštitútu vyvinuli metódu, ktorá dokáže zobraziť ohrozené tkanivo dostatočne detailne. Volá sa fotoakustické zobrazovanie a trvá kratšie ako štandardné metódy. Funguje tak, že keď lúč svetla so správnou vlnovou dĺžkou zasiahne molekulu, časť energie sa absorbuje a potom sa uvoľní ako zvuk v ultrazvukovom rozsahu.

Tieto zvukové vlny je možné rozpoznať a použiť na vytvorenie snímku. Podľa tvaru buniek je potom z neho možné presne rozlíšiť, ktoré z nich ešte patria zdravému tkanivu a ktoré nie. Metóda je taká detailná, že na snímkoch je možné pozorovať aj veľkosti bunkových jadier.

Namiesto dní len pár minút

Vedci chcú teraz dotiahnuť novú metódu do takej podoby, aby jej použitie trvalo čo najkratšie. Ich úlohou je, aby to stihli do desiatich minút. Presne toľko treba na to, aby ju bolo možné uplatniť už počas operácie. Túto misiu pokladajú výskumníci len za otázku času.

Predpokladajú, že stačí znásobiť zdroje svetla ako aj vysielať laserové lúče rýchlejšie. Potom bude stačiť odobrať časť tkaniva pacienta a ešte počas operácie ho dať do prístroja v operačnej sále. Výsledok by mal byť dostupný za pár minút.

