Dobrá správa pre cukrovkárov: Nový objav im zahojí rany rýchlejšie

Cukrovkárov netrápi len pravidelné pichanie inzulínu, často majú rany, ktoré sa nechcú hojiť. Tím vedcov z Kanady zistil, čo urýchli ich sceľovanie.

Ak ste cukrovkár alebo ňou trpí niekto z vašej rodiny, možno poznáte problémy s hojením rán. Príčinou je, že pri cukrovke býva postihnutý cievny systém. Chronické rany obsahujú množstvo baktérií a veľmi ťažko sa hoja. Známy je aj syndróm diabetickej nohy, pri ktorom sa ničí tkanivo nohy a vzniká infekcia. Vedcom sa zrejme konečne podarilo nájsť recept na tieto ťažkosti – špeciálny biomateriál, ktorý aktivizuje kožné bunky a rana sa začne hojiť.

Zázračné peptidy

Tím vedcov z kanadskej Univerzity v Toronte pod vedením profesorky Milice Radisic vyvinul unikátny biomateriál, dvakrát účinnejší, než bežne dostupné prípravky z lekární. Ide o takzvaný peptidový hydrogél, ktorý dokáže sceliť aj chronické rany cukrovkárov. „Potešilo nás, keď sme videli, ako sa vďaka nášmu hydrogélu spájajú kožné bunky oveľa rýchlejšie. Ak by však nefungovali u diabetikov, bol by to koniec, no ony fungovali!“ opisuje zázračný proces s nadšením v hlase profesorka Radisic.

Na dvesto percent

Výskumníci otestovali zmienený biomateriál na zdravých keratínocytoch – bunkách, ktoré sa nachádzajú v ľudskej koži. Posvietili si však aj na vzorkách od diabetikov. Zistili, že chronické rany sa sceľovali až o 200 % rýchlejšie ako tie, ktoré peptidovým hydrogélom neliečili. Oproti bežným komerčným produktom s kolagénom, sa rany uzatvorili až o 60 % rýchlejšie.

Vnútorná motivácia

„Rany cukrovkárov sa hoja veľmi náročne. Ide o komplikovaný proces, pretože mnoho procesov hojenia rán u zdravého človeka je narušených. Poznám ľudí so syndrómom diabetickej nohy a možnosť zlepšiť ich kvalitu života, ma utvrdzovala v tomto projekte," vysvetľuje svoju vnútornú motiváciu doktorant Xiao Yun, ktorý je spolutvorcom štúdie.

Pomôcť môže aj iným

Objavenie liečivého biomateriálu by mohlo v budúcnosti pomôcť aj pri liečení rán pacientov po srdcovom infarkte alebo po rôznych typoch operácií. „Zrýchlenie času hojenia predstavuje pridanú hodnotu, aj pokiaľ hovoríme o znížení rizika infekcie v ranách," dodáva ďalší z autorov štúdie, doktor Lewis Reis.

