Dobré ráno, neotvárajte oči! Aj vám prekáža svetlo?

Kedy ste boli na očnom? Slnečné okuliare nie sú všemocné, najmä ak vás gény predurčili na život v tme.

Napriek tomu, že ochorenie môžete zdediť v génoch, nie vždy sa potvrdí rodinná anamnéza. Ak však Fuchsovu dystrofiu mala mama alebo otec, existuje päťdesiatpercentné riziko, že sa objaví aj u vás. Čo sa pri ochorení v oku deje?

„Najvnútornejšia vrstva rohovky – endotel – zodpovedá za udržiavanie správneho množstva tekutiny v rohovke, odčerpáva ju, a tým udržiava rohovku priehľadnú, čo je dôležité pre čisté videnie. Pri Fuchsovej rohovkovej dystrofii začnú endotelové bunky ubúdať. Tekutina sa nahromadí, rohovka sa stane nepriehľadnou, zakalenou, niekedy spôsobuje opuch. Ten pri postupujúcom ochorení môže vytvárať až pľuzgiere na prednej strane rohovky,“ opisuje očná lekárka Veselína Turanská.

Bolí vás svetlo?

Podľa štatistík má radšej ženy. Prvé zmeny sa dejú bez väčších ťažkostí, mnohí si ich ani nevšimnú. „Keď ochorenie pokročí, začnete citlivo reagovať na svetlo. Neznesiete ho. Budete vidieť horšie, zväčša hmlisto a neskôr už začnete cítiť aj výraznú bolesť,“ vymenúva lekárka príznaky, ktoré by vás mali nasmerovať do očnej ambulancie. Podľa doktorky Turanskej je veľmi dôležité odhaliť ochorenie včas najmä u ľudí so sivým zákalom, ktorých čaká operácia.



Foto: Shutterstock

„Tá je totiž pre oko postihnuté Fuchsovou dystrofiou extrémnou záťažou. Pri nej rapídne ubudnú endotelové bunky a hmlisté videnie sa zvýrazní,“ vysvetľuje doktorka Turanská, že oko viac opuchne a bolesť je obrovská. Na odhalenie ochorenia postačí vyšetrenie štrbinovou lampou, ktoré robí každý očný lekár. Aj preto sa k nemu oplatí aspoň raz za dva roky zájsť. Ak máte dioptrické okuliare a ochorenie sa u vás potvrdí, oplatí sa vám investovať do skiel, ktoré na svetle stmavnú. Opuch rohovky v počiatočnom štádiu dokážu zmierniť aj soľné kvapky na odvodnenie. Jedinou efektívnou liečbou je zatiaľ chirurgická výmena rohovky.

Nový objav

Českým lekárom sa podarilo odhaliť nové fakty, ktoré môžu znamenať výrazný posun v liečbe Fuchsovej endotelovej dystrofie rohovky. „Hľadanie nových metód liečby bez nutnosti transplantácie rohovky je dôležité vzhľadom na starnutie populácie a globálny nedostatok darcovského tkaniva,“ vysvetľuje docentka Petra Lišková, ktorá na výskume pracovala. Na štúdii sa zúčastnilo 450 pacientov, 132 bolo z Česka. Vedcom z Očnej kliniky Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe a 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej sa v spolupráci s britskými kolegami z Moorfields Eye Hospital a UCL Institute of Ophthalmology podarilo nájsť u ľudí trpiacich ochorením trojice nukleotidov, ktoré sa nadmerne opakovali.

„To zvyšuje riziko vzniku ochorenia viac ako 76-násobne,“ hovorí docentka Lišková. Svoj výskum medzinárodný tím lekárov publikoval v časopise The American Journal of Human Genetics, kde načrtli nové možnosti jej liečby. Spočívajú v aplikácii protismerných oligonukleotidov, ktoré znemožnia vznik chybnej ribonukleovej kyseliny. Takto sa im zrejme podarí ochorenie zastaviť. Podobná technika sa už uplatňuje v liečbe viacerých chorôb, pri ktorých vznikajú na genetickom základe patologické bielkoviny.

Máte ich menej?

Pri Fuchsovej rohovkovej dystrofii začnú ubúdať bunky, ktoré sú zodpovedné za udržiavanie správneho množstva tekutiny v rohovke. V dôsledku toho rohovka stráca priehľadnosť. Závažný pokles týchto endotelových buniek môže nastať aj po vnútroočnej operácii, z vysokého očného tlaku a zo zápalov v oku.

Všímajte si: