Epidemiologička radí: Rukavice do obchodu nepotrebujete. TOTO s nimi radšej nerobte!

Patríte k ľuďom, ktorí sa pri nakupovaní okrem rúška vyzbroja aj ochrannými rukavicami? Podľa odborníkov, nie sú žiadnou nutnosťou a v niektorých prípadoch môžu ešte viac uškodiť.

Podľa epidemiologičky Jaroslavy Brňovej z Fakultnej nemocnice Trnava do obchodu nemusíte chodiť v gumených rukaviciach. „Používanie jednorazových gumených rukavíc je nevyhnutné najmä v zdravotníctve, a to v presne indikovaných situáciách. Podľa môjho názoru nie je používanie rukavíc potrebné pri bežnej činnosti, ako sú nákupy a podobne. Jediné, čo tu môže fungovať, je psychologický efekt, pretože s rukavicou na ruke si na tvár budeme siahať minimálne,“ vysvetľuje odborníčka.

Koronavírus: Ako dlho prežije na mobile, vypínači či kľučke dverí? TOTO ho zničí do minúty

Jednorázové rukavice použite len raz

Gumené rukavice si na rozdiel od rúk nemôžete dezinfikovať a znovu použiť. Teda, nemali by ste! „Dezinfekcia otvára na materiáli rukavíc póry a poškodzuje ich povrch,“ vysvetľuje Jaroslava Brňová. Po ich použití by ste rukavice mali zvliecť vyvrátené naruby a následne vyhodiť do koša. Pri opakovanom použití sa môžu mikroorganizmy, ktoré sú na nich zachytené roznášate všade do okolia.

Koronavírus: Prežije aj na zubnej kefke! TAKTO zastavíte jeho šírenie, radia zubári

Falošný pocit bezpečia

Ochranné prostriedky môžu dodávať falošný pocit bezpečia, ak ich nepoužívate správne. Pri nosení rukavíc neraz zabúdame na hygienu rúk. Ak v tých istých rukaviciach navštívite hneď niekoľko obchodov, je celkom možné, že aj v rámci týchto budov prenášate vírus. V prípade rukavíc je prenos vírusu v rámci rôznych povrchov dokonca o čosi pravdepodobnejší.

Povrch rukavíc sa podľa epidemiologičky kolonizuje patogénnymi mikroorganizmami veľmi rýchlo, „oveľa skôr, ako sa nimi kolonizujú holé ruky, pretože na rukách každého človeka žijú nepatogénne kožné mikroorganizmy vytvárajúce mikrobióm pokožky rúk. Ten rýchlej kolonizácii patogénnou mikroflórou čiastočne bráni,“ dodáva odborníčka.

Cesta koronavírusu pri chôdzi, behu, kašli...Sú 2 metre od seba dosť alebo veľa?