Experti varujú: S vitamínom D to neprežeňte, môžete mať následky!

Raz nám zdravotnícki odborníci tvrdia, že máme málo D vitamínu a treba ho užívať, teraz zase varujú, že priveľa déčka môže oslabiť naše kosti. Ako to teda je?

Odporúčaná denná dávka vitamínu D pre deti a tehotné je 10 mikrogramov denne, pre dospelých 5 až 10 mikrogramov. Nedostatok sa podľa doterajších poznatkov prejavuje svalovou slabosťou, svalovým napätím, mäkknutím kostí, čo vedie k bolestiam a zlomeninám. U malých detí aj k deformáciám kostry. Časopise British Medical Journal však nedávno zverejnil vedecký článok, že po analýze výsledkov stoviek štúdií, ktoré zahŕňali desiatky tisíc pacientov, došli odborníci k záveru: Nie sú žiadne jednoznačné dôkazy, že užívanie vitamínu D zlepšuje výsledky pohybového aparátu.

S výnimkou toho, ak patríte do ohrozenej skupiny ako sú starí ľudia či určié etnické skupiny. Oficiálne odporúčania na užívanie vitamínu D mohli podľa niektorých odborníkov viesť k tomu, že ľudia začali „déčko“ nadužívať. To však môže viesť k vážnym zdravotným problémom a môže to skôr oslabiť než posilniť kosti.

Zdravé chute pre ženy: Vieme, ktoré jedlá chránia vaše orgány

Módny trend, nie zdravotná potreba

Podľa Tima Spectora, profesora genetickej epidemiológie na King College v Londýne a odborníka na reumatológiu, sme sa stali posadnutí vymysleným problémom. Poukazuje na to, že dnes je módne merať hladinu vitamínu D v krvi, z čoho ťaží akurát priemysel. Dokonca sa začali vyrábať domáce testy na zmeranie množstva D vitamínu z krvi z prsta. Ak súprava za 30 až 50 anglických libier ukáže nedostatok „déčka“, kúpite si k testeru aj vitamín. Lenže oficiálna a medzinárodne uznávaná hodnota optimálnej hladiny D vitamínu stanovená nikdy nebola, upozorňuje profesor. Na základe čoho potom tester ukazuje jeho nedostatok?

Čítajte aj: Nejete vitamíny a minerály zbytočne? Poradíme, ako ich kombinovať správne

Slnko je najlepší zdroj

Samozrejme, D vitamín je pre zdravie veľmi dôležitý a malé deti by ho mali užívať podľa pokynov pediatra. „No pre drvivú väčšinu populácie je zbytočný a ľudia sa akurát môžu vyhovárať, že nepotrebujú ísť von na slnko a zdravo jesť, keď ho užívajú déčko ako doplnok stravy,“ tvrdí profesor Spector. Súhlasí s ním aj Dr. Natalie Carterová, vedúca výskumného projektu o artritíde. Ani jej pracovisko neodporúča, aby ľudia brali D vitamín preventívne. „Najlepší spôsob jeho získania je vystaviť sa slnku,“ vraví odborníčka. Podľa oficiálnych britských odporúčaní by užívať vitamín D mali len deti, tehotné a dojčiace ženy a ľudia starší ako 65 rokov.

Slnenie sa je zdravá závislosť! Tušili ste, že znižuje tlak a lieči srdce?

„Štúdie ukazujú, že ľudia s veľmi vysokou hladinou D vitamínu majú väčšiu pravdepodobnosť zlomeniny,“ varuje profesor. Okrem toho môže užívanie vysokých dávok vitamínu D spôsobiť hyperkalcémiu, nadmerné množstvo vápnika v krvi, čo vyvoláva letargiu, vysoký krvný tlak, srdcové problémy, kôrnatenie tepien a poškodenie obličiek.