Expertka o autizme: Tajomstvo choroby možno vyzradí jediný hormón

Dieťa s autizmom pri narodení nerozoznáte od zdravého. K skorej diagnostike a úspešnej liečbe by podľa profesorky MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., pomohol celoplošný skríning u pediatrov, ktorý v zahraničí funguje.

Nové dôkazy by mohli súčasne vysvetliť, prečo je autistov štyrikrát viac medzi chlapcami ako dievčatami. Autor: Shutterstock.com

Profesorka MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. je odborníčka na lekársku neurofyziológiu a výskumu autizmu sa venuje dlhodobo. V roku 2013 bola nominovaná na ocenenie Krištáľové krídlo. Dnes je vedúcou autorkou niekoľkých štúdií o autizme v Akademickom centre výskumu autizmu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, ktoré založila.

Zamestnajte autistu: Nevyhovára sa, prečo neprísť do práce

S autizmom sa rodí každé stodesiate dieťa a na celom svete ním trpí viac ľudí ako cukrovkou a AIDS dokopy. Prečo taký prudký nárast?

„Autistické črty“ sa v istej miere vyskytujú aj v bežnej populácii. Informačné technológie dnes potrebujú expertov so schopnosťami, v ktorých autisti bez poruchy intelektu vynikajú. V súčasnosti sú ekonomicky – a teda aj reprodukčne – úspešní a prenášajú „autistické gény“ ďalej na potomstvo. V Silicon Valley a v oblastiach, kde sídlia veľké technologické korporácie, sa autizmus objavuje častejšie a až šesťkrát viac je ho v rodinách študentov matematických a fyzikálnych vied. V súčasnosti je trend odsúvať rodičovské povinnosti do vyššieho veku, čo takisto môže mať nepriaznivý vplyv na kvalitu genetickej informácie matiek i otcov.

Takže za autizmus môže genetika?

Napriek mnohým nejasnostiam o spôsobe a príčine vzniku autizmus má s určitosťou genetický základ. Je spôsobený chybou v aktivite génov, ktoré riadia výstavbu mozgu a neurónové spojenia. Účinok génov môžu meniť vplyvy prostredia, ktorým je každé dieťa vystavené – ešte pred narodením, prípadne počas pôrodu pri poškodení centrálneho nervového systému. Keby sme však vedeli, ktoré to sú, určite by sme to zverejnili.

Ak sa dieťa autistom rodí, prečo sa diagnostikuje až neskôr?

Autizmus sa nedá rozpoznať pri narodení. Deti s ním sú rovnako pekné a milé ako iné a nemajú žiadne fyzické poškodenie. Prvým signálom už pred prvým rokom je to, že dieťa neodpovedá na svoje meno, v nových situáciách nehľadá pohľadom mamu alebo otca. Zdravé deti obyčajne vyžadujú stálu prítomnosť rodičov, dieťa s autizmom sa často hrá samo aj hodiny, neopakuje po druhých, neukazuje prstom na predmety, ktoré ho zaujmú, nepoužíva gestá...



K skorej diagnostike a úspešnej liečbe by podľa profesorky MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD. pomohol celoplošný skríning u pediatrov, ktorý v zahraničí funguje. Foto: Peter Šimončík

A čo niektoré prípady, keď sa dieťa zmení zo dňa deň? Ide takisto o autizmus?

Sú dva typy autizmu. Prvý sa vyvíja postupne a vnímaví rodičia si zvláštnosti v správaní všimnú už veľmi skoro. Pri druhom sa dieťa približne do osemnástich mesiacov vyvíja normálne a potom nastane zlom, akoby obrátený vývin smerom späť – regresia. Prestane sa zaujímať o okolie, rozprávať, môže nastať úpadok v motorických činnostiach, v hygienických návykoch...

Takže rodičia si môžu po osemnástom mesiaci vydýchnuť – majú zdravé dieťa?

V literatúre sa u detí s normálnym vývinom opisuje regresia od pätnásteho do tridsiateho mesiaca. To, či regresii skutočne predchádza normálny vývin, alebo ide len o nespozorované príznaky, je však predmetom výskumu.

Viac:

Bežný človek si autistu predstaví ako filmového Rain Mana, geniálneho egocentrika s kopou nutkaní a bez štipky citu. Vyzerá takto typický autista?

Deti s autizmom majú emócie, niekedy až veľmi silné, len s nimi nevedia narábať a čítať ich u druhých. Aj v zdravej populácii sú ľudia s „autistickými črtami“ – vo všetkom majú radi poriadok, systém, stereotypy a popritom nevedia chápať pocity druhých. U autistov sa však tento „systemizmus“ a nedostatok empatie prejavujú silnejšie.

Kde je hranica medzi „autistickými črtami“ a autizmom?

Keďže autizmus sa prejavuje ako porucha správania, nemáme presne definované merateľné parametre, od akej koncentrácie enzýmov, hormónu alebo inej chemickej látky v krvi ide o autizmus. V zásade ho diagnostikuje lekár, psychológ alebo certifikovaný špeciálny pedagóg pomocou štandardných diagnostických škál. Definitívne potvrdiť ho však môže len detský psychiater alebo klinický psychológ s klinickou praxou.

Pomer autistických chlapcov k dievčatám je 4 : 1. Prečo?

Pohlavia sa líšia pohlavnými chromozómami a hladinou hormónov, ktoré produkujú odlišné pohlavné žľazy. Na základe toho inak vyzeráme aj sa inak správame a myslíme. Podľa teórie hypermužského mozgu detí s autizmom, ktorú vyslovil tím vedcov na Cambridgeskej univerzite pod vedením profesora Barona Cohena, mozog autistov ovplyvňuje vyššia hladina mužského hormónu – testosterónu – v prenatálnom živote. Vo všeobecnosti muži uvažujú viac systemizovane a menej empaticky. Ak sú autisti, tak ešte viac.



Martin Finn nikdy v živote nepovedal ani vetu, avšak vie výborne spievať a spevom aj komunikovať. Vo Veľkej Británii vyhral súťaž Autisti majú talent. Foto: Profimedia.sk

Autistické dievčatá sú vlastne „muži“?

U dievčat bez narušenej inteligencie sa autizmus často ani neobjavuje. Ďalším možným dôvodom vyššieho výskytu autizmu u chlapcov totiž môže byť ochranný účinok oxytocínu – hormónu dôvery, lásky a citovej väzby. Vyššie hladiny oxytocínu zrejme chránia ženy pred autistickými prejavmi a môžu ich kompenzovať u oboch pohlaví. Dievčatá vďaka svojim schopnostiam lepšieho čítania mysle iných z neverbálnych signálov zrejme vedia svoje autistické črty úspešnejšie „maskovať“.

Čítajte aj:

Ak autizmus spôsobuje testosterón ešte v tehotenstve, nedá sa jeho vplyvom na mozog plodu predísť?

Hormóny sú poslami génov a ovplyvňujú ich aj faktory prostredia. Sú isté indície, že napríklad fajčenie môže meniť koncentrácie pohlavných hormónov, preto by tehotné nemali fajčiť. Platia pre ne všeobecné pravidlá zdravého životného štýlu – pohyb, zdravá strava s dostatkom vitamínov a vlákniny, bez alkoholu a fajčenia. Ničím výnimočným nemôžeme autizmu predísť.

A nedá sa proti testosterónu zakročiť – „zneškodniť ho“ – po narodení?

Najprv treba s určitosťou potvrdiť, že príčina je testosterón. Ak majú deti s autizmom, ktoré sa správajú agresívne či sebapoškodzujúco, vyššie hladiny testosterónu alebo citlivejšie receptory naň, potom môžeme uvažovať o takomto riešení. No s ďalšími rizikami liečby. To isté platí pre podávanie oxytocínu – aj keď by mal pozitívne účinky, nevie sa, aké dávky sú účinné a zároveň bezpečné.

Dá sa teda autistické dieťa vôbec nejako liečiť?

Čím skôr sa zistí a lieči autistická porucha, tým je vyššia šanca. Pomocou vhodnej terapie, akou je ABA – liečba založená na aplikovanej behaviorálnej analýze –, je možné naučiť autistov základné pravidlá sebaobsluhy, zlepšiť ich akademické a sociálne schopnosti, znížiť agresiu, sebapoškodzovanie a deštruktívne správanie.

Záleží aj na ich intelekte. S dieťaťom sa pracuje intenzívne v školskom alebo domácom prostredí. Novým schopnostiam a kontrole správania sa učí v maličkých krokoch. Je však nevyhnutné robiť včasný a celoplošný skríning v ambulanciách detských lekárov na zachytenie ohrozených detí optimálne v šestnástom až tridsiatom mesiaci života. V okolitých krajinách to tak funguje.

Ako by mal taký skríning vyzerať? Už sa na niečom podobnom pracuje aj u nás?

V dotazníku M-CHAT, ktorý sa snažíme distribuovať do ambulancií detských lekárov a uverejňujeme ho aj v našej knižke, sú otázky vytvorené odborníkmi na označenie detí, u ktorých je podozrenie na autizmus. Ten potom potvrdíme alebo vylúčime štandardným diagnostickým vyšetrením.

Dá sa autizmus vyliečiť úplne?

Správnou a včasnou diagnostikou a nasledujúcou odbornou pomocou dosiahneme, že dieťa s autizmom môže fungovať porovnateľne so zdravým. Nevyhnutnou podmienkou úspechu je efektívna medicínska liečba súčasne sa vyskytujúcich ochorení, ako sú poruchy trávenia, imunity a sprievodné neurozápalové ochorenia.

Bude vás zaujímať:

Psychické choroby