Googlite si príznaky choroby? Základné pravidlo odhalí, kedy sú naozaj vážne

Aj vážne choroby prichádzajú takmer bez príznakov. Dobre si všímajte banálne prejavy.

Patríte k ľuďom, ktorí riešia s Googlom každé pichnutie v boku alebo skôr akýkoľvek neduh pošlete do zabudnutia tabletkami? „K lekárovi nás väčšinou prinútia ísť akútne príznaky – vysoká horúčka, kašeľ, silné bolesti brucha, bolesti na hrudníku, hlavy, problémy s močením. Chronické ochorenie prebieha skryto a pomaly. Môže trvať dlhší čas, kým si uvedomíme, že niečo nie je v poriadku,“ hovorí zo skúseností vo svojej ambulancii v Krompachoch Beáta Blahová.

Nie ste hypochonder! Tieto bežné príznaky sa oplatí brať vážne

„Pri dlhodobo zvýšenej teplote telo veľmi pravdepodobne s niečím bojuje. Môže byť príznakom viacerých ochorení a prevažne skrytých zápalových procesov. Najčastejšie infekčných ochorení dýchacích či močových ciest alebo pohlavných orgánov. Ďalšou skupinou sú autoimunitné ochorenia, systémové ochorenia spojiva a ciev, poruchy štítnej žľazy. Do úvahy prichádza aj zhubný nádor,“ treba podľa košickej všeobecnej lekárky Diany Ganajovej myslieť radšej na všetko.

Varovné signály očí. 7 skrytých chorôb, ktoré prezradia. Aj infarkt a rakovinu

Nešpecifické

Prísť na správnu príčinu ťažkostí pri skrytom ochorení nebude ľahké. „Vystupuje pod maskou nešpecifických príznakov, v lekárskych knihách opísaných pre viaceré ochorenia súčasne. Z tých najčastejších je to slabosť, únava či malátnosť. Diagnostika sa tak môže oneskoriť a skresliť. Najmä ak sa príznaky objavia vo veku, keď prirodzene dochádza k zmenám vo fungovaní organizmu, teda pri starnutí či v menopauze. Nemožno sa čudovať, že ľudia si mylne myslia, že ich ťažkosti idú s vekom,“ uvažuje internistka MUDr. Adriana Šimková.

Chcete poznať názor druhého lekára? Takéto sú možnosti

„Navyše rôzne choroby sa prejavujú rôznymi príznakmi, prekrývajú sa. Je veľmi ťažké zistiť chorobu iba podľa jedného či dvoch symptómov. Nespomínam si na žiadnu, ktorú by diagnostikoval len jeden, ktorý by sa pri iných nevyskytoval. Väčšinou ochorenie ukáže celá skupina ťažkostí,“ ozrejmuje doktorka Blahová. „Medicína je však zákerná v tom, že príznaky niekedy dlho nezodpovedajú štádiu ochorenia. Vedela by som vám opísať zopár prekvapivých prípadov z mojej praxe. Pacientka tri mesiace sucho pokašliavala, ťažšie sa jej dýchalo, rýchlejšie jej bilo srdce, bola unavená. Pri hospitalizácii jej diagnostikovali embóliu do pľúc, pokročilý nádor na obličke a zrazeninu v obličkovej žile. Získané informácie môžu byť pre nás ‚červenými vlajkami‘, ktoré posunú diagnostiku tým správnym smerom,“ ozrejmuje doktorka Šimková z Pezinka princípy detektívky.

Váš príbeh: Z nevinného kašľa zákerný nádor. Zriedkavú chorobu Denise zistili až na druhýkrát

Strach to zhorší

Vám stačí riadiť sa jednoduchým pravidlom, ktoré napovie, či ide o bežnú alebo vážnu vec. „Pocit únavy zo stresu môže byť rovnako silný ako pri rakovine. Pri banálnom ochorení zmizne sám. Pri vážnejšom nepocítite úľavu ani po oddychu. Ak máte pochybnosti, navštívte lekára a poraďte sa. Berie vás ako celok a nie len zhluk príznakov. Má k dispozícii pomocné vyšetrovacie metódy, ktorými môže potvrdiť alebo vylúčiť diagnózu,“ radí doktorka Blahová nenechávať priestor laickým dohadom.

Poplietol vám lekár diagnózu? Experti vysvetľujú, prečo sa stávajú chyby

„Mám skúsenosti s ľuďmi, ktorí vyšetrenie odkladajú. Prídu, keď je ochorenie plne rozvinuté a šanca na vyliečenie výrazne klesá. Dôvody môžu byť viaceré. Obava z ďalšieho prešetrovania, že lekár niečo nájde, strach o stratu zamestnania alebo samoliečiteľstvo. Odborné vyšetrenie zaručene neodsúvajte, ak príznaky trvajú príliš dlho, zhoršujú sa alebo sa k nim pridružia nové. O to skôr, ak sa v rodine dedia závažné ochorenia. Záverečné rozhodnutie, či je teplota či únava len z virózy, zo stresu alebo z vážneho organického ochorenia, je v rukách lekára. Mnohokrát nie jedného, ale viacerých,“ nabáda doktorka Šimková.

Čítajte aj: Hypochonder alebo zákerná choroba? Porovnajte príznaky, môžu vám zachrániť život