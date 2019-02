Hnusná migréna: Kedy zaberú lieky a kedy botox?  

Botox zablokuje uvoľňovanie látok zodpovedných za vznik bolesti. Ak sa vám nepozdáva, stále existuje klasická liečba. Ktoré lieky sa vám pozdávajú najviac?

Botox neslúži iba na vyhladenie pleti alebo na to, aby vás zbavil nadmerného potenia. Dá sa ním riešiť aj mučivá bolesť hlavy. „Je to jedna z možností liečby chronickej migrény. Znamená to, že je vhodná pre ľudí, ktorých bolesti hlavy potrápia viac ako 15 dní v mesiaci,“ prezrádza neurologička MUDr. Silvia Mehešová z Goljer Clinic v Bratislave. Ak sa pre botox rozhodnete, lekár vám ho aplikuje do svalov po obvode hlavy. „Pri migréne účinkuje tak, že zablokuje uvoľňovanie látok zodpovedných za vznik bolesti. Zároveň však zastaví prenos podráždenia zo svalov, kože a ciev do určitých štruktúr mozgu. Vďaka tomu sa bolesť nerozvinie,“ objasňuje doktorka Mehešová, ktorá má s botoxom dobré skúsenosti. „Zvykne pomôcť na minimálne 12 týždňov, no u niektorých ľudí sa bolesti vytratia aj na 6 mesiacov. Túto liečbu však u nás neprepláca žiadna zo zdravotných poisťovní,“ upozorňuje neurologička.

Ako pri epilepsii

Ak vás botox príliš neoslovil, no migréna u vás prepukne v priebehu mesiaca príliš často, pomôcť vám môže aj iná forma preventívnej liečby. „Liekov, ktorými môžeme predísť záchvatom je niekoľko skupín. Medzi najefektívnejšie patria antiepileptiká. Keď ich ale niekomu predpíšeme, vždy musíme brať do úvahy profit liečby v porovnaní s nežiaducimi účinkami. Antiepileptiká ich totiž majú pomerne dosť. V prípade nasadenia tejto liečby je preto potrebné dlhodobejšie sledovanie ľudí s migrénou a kontrola niektorých laboratórnych parametrov,“ hovorí doktorka Mehešová.

Okrem podávania antiepileptík existuje aj preventívna liečba pomocou antidepresív. „Rozhodujeme sa pre ne vtedy, ak je klasická migréna kombinovaná s bolesťami hlavy zo stresu či napätia. Človeka zvyknú tieto lieky upokojiť, prestane si pripúšťať stresové faktory a výsledkom môže byť menej záchvatov. Antiepileptiká a antidepresíva však nestačí užívať mesiac. Liečba je dlhodobá, no nemusí byť celoživotná,“ prezrádza neurologička.

„Predpokladá sa že migrenózna bolesť hlavy je spúšťaná aktiváciou „generátoru migrény" v mozgovom kmeni , podráždením určitých nervových zakončení v stene ciev mozgu a mozgových obalov. Dôsledkom je rozšírenie ciev a rozvoj sterilného zápalu s vylučovaním látok, ktoré sú zodpovedné za bolesť,“ tvrdí MUDr. Silvia Mehešová.

Na odvodnenie

Oficiálna príčina migrény síce nie je doposiaľ známa, no v niektorých prípadoch ju môžu spustiť aj ženské hormóny. Preto mnoho žien bolí hlava počas menštruácie. „V tomto prípade môžeme pacientkam predpísať lieky s odvodňujúcim účinkom. Vyplavia im z tela nadbytočné tekutiny, ktoré sa v ňom vytvárajú práve pred periódou. Predpokladá sa, že následkom tohto stavu býva aj malý opuch mozgu a práve ten potom môže byť tiež provokatérom bolesti. Ak sa však v organizme vďaka liekom nadbytočné tekutiny nestihnú nahromadiť, záchvat sa nemusí dostaviť,“ prezrádza doktorka Mehešová.

Pri migréne vznikajúcej ako dôsledok kolísania hladín ženských hormónov, pomáha aj hormonálna antikoncepcia, tá tieto výkyvy stabilizuje. „Odpoveď na túto liečbu je individuálna. Niekomu pomôže a inej žene môžu tieto lieky záchvat naopak vyvolať,“ dopĺňa lekárka.

Keď sa už objaví

Okrem terapie zameranej na prevenciu záchvatov existuje aj akútna liečba už prebiehajúceho záchvatu pomocou triptanov. Úlohou týchto liekov je zastaviť už rozvinutú migrénu. Neurológ vám ich zvyčajne predpíše v prípade, keď vám pri bolesti nezaberajú žiadne analgetiká. „Aj triptany však majú nežiadúce účinky a nie každý toleruje ich užívanie,“ upozorňuje neurologička a dopĺňa, že migréna sa nedá vyliečiť ako chrípka. „Je to často celoživotné ochorenie. Celkovú liečbu migrény totiž výrazne sťažuje fakt, že jej príčina je doteraz nejasná. Len sa predpokladá, že na vine je kombinácia genetiky a rôznych stimulov, akými sú je stres, únava, spomínané hormonálne, ale i alergické faktory. Našťastie vekom sa frekvencia záchvatov znižuje, ba až vytráca,“ upokojuje MUDr. Silvia Mehešová.

Keďže pravá príčina migrény nebola odhalená, neexistuje ani jednoznačná prevencia záchvatov. Čiastočne vás od nich môže uchrániť zdravý životný štýl, málo stresov, dostatok pohybu a relaxu. Nemenej dôležité je vyhýbať sa aj rizikovým potravinám, o ktorých sa vie, že po ich konzumácii môžete skončiť s boľavou hlavou. Patrí k nim plesnivý syr, destiláty, červené víno či iné výrazne aromatické pokrmy.