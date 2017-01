Horúca vaňa na boľavú chrbticu? Robíte veľkú chybu, vystríha lekárka

Seklo vás v krížoch, máte stuhnutý krk. Najhoršie, čo môžete spraviť, je vliezť do vane alebo do termálneho bazéna.

Ľahnúť si s boľavým telom do horúcich bubliniek je lákavé, no radšej odolajte.

Veľa ľudí sa domnieva, že teplo im pri ťažkostiach s chrbticou pomôže. „Ak máte blok, neviete sa narovnať alebo otáčať hlavu, nesnažte sa pomôcť si horúcou vaňou, termálnym bazénom či parnou saunou. Zlá voľba je aj vlhký horúci uterák. Pocitovo sa vám síce na chvíľu uľaví, pretože stuhnuté svaly sa čiastočne uvoľnia, ale zápal sa vzápätí rozšíri. Na druhý deň vás bude chrbát bolieť väčšmi. Svaly budú ešte stuhnutejšie a obmedzí sa ich pohyblivosť,“ upozorňuje MUDr. Iveta Valachovičová z neštátneho neurologického a rehabilitačného centra v Bratislave.

„Ak bolesť a obmedzenie pohybu súvisia so zápalom či s inou príčinou bolesti chrbtice, teplo nepomôže, naopak, stav zhorší.“ Na teplo, ktorého zdrojom je voda, sa nespoliehajte ani vtedy, ak sú vaše ťažkosti chronické alebo sa vracajú: „Môžete mať degeneratívne zmeny na kostných štruktúrach alebo poškodené medzistavcové platničky. V takom prípade vám vlhké teplo len uškodí.“

Na chrbát len suché

Čo však so seknutými krížami, zablokovaným krkom či s bolestivo stuhnutými trapézmi? Ako prvú pomoc si môžete naordinovať teplo, ale len suché. Nahrejte si ich elektrickou alebo parafínovou poduškou, termoforom, gélovým vankúšom alebo suchým uterákom z mikrovlnky. Prípadne si na boľavé miesto pustite horúci vzduch. „Potom sa hneď zabaľte do suchého uteráka alebo župana, aby teplo preniklo ešte hlbšie,“ radí lekárka. Keď vám však suché teplo ani voľne predajné lieky proti bolesti nepomôžu do dvoch, troch dní, vyhľadajte odborníka.

Toto je tabu

Mokré aj suché teplo, ak máte kŕčové žily, rozšírené cievky, krvácavé zranenia. Pri syndróme karpálneho tunela, poškodení periférnych nervov na končatinách a pri zlomeninách.

Mokré teplo pri akútnych aj chronických problémoch s krčnou či driekovou chrbticou, pri akútnom reumatickom zápale.

Čo je mokré teplo?

horúca a termálna voda (bazény vo wellness a spa centrách, vaňa)

liečivé bahno (bahniská a zrkadliská v kúpeľoch, predpisuje ich kúpeľný lekár)

parná sauna

teplý vlhký obklad alebo zábal (napríklad v uteráku predtým namočenom v horúcej vode)

horúci vlhký zábal pleti pred kozmetickým čistením

naparovanie

Čo je suché teplo?

termofor, elektrická alebo parafínová poduška

gélový vankúš alebo vankúš naplnený pohánkou (nahrievajú sa v mikrovlnke)

teplý suchý obklad (suchý uterák alebo detská plienka zohriata v mikrovlnke)

infrasauna

biolampa s infračerveným svetlom

teplý vzduch zo sušiča vlasov

Zdravá rada

Zatiaľ čo termofor si môžete priložiť na podbrušie a oblasť malej panvy, parafínovú podušku klaďte len pod kríže. Infralampa je dobrým pomocníkom pri zápaloch prinosových dutín.

