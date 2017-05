Hyzdia vám nohy vystúpené žily? Toto sú zákroky, ktoré varixy vygumujú

O tom, ktorý zákrok je najlepší pre vás, má lekár rozhodnúť po ultrazvukovom vyšetrení.

Príznaky žilového ochorenia bývajú spočiatku nenápadné. „Často sa začínajú opuchnutými členkami a zrazu zistíte, že sú vám malé topánky. Nohy máte večer ťažké a v noci sa môžu objaviť kŕče v lýtkach. Potom sa obyčajne objavia drobné, ale viditeľné žilky, pavúčikovité névy, nazývané aj metličky, alebo iné viditeľné rozšírenia povrchových žíl,“ hovorí chirurg MUDr. Milan Skladaný z nemocnice v Malackách.

Musím na operáciu?

V pokročilom štádiu, ktoré pravdepodobne vznikalo roky, vstupuje do hry chirurg. "Mal by sa rozhodovať opatrne, pretože žila je aj dôležitá ‚náhradná súčiastka‘, v prípade potreby ju môžeme použiť ako náhradu tepny napríklad pri operácii srdca alebo pri upchatí ciev na končatine.“ Keď je však ochorenie pokročilé a žila je pre spomínané prípady nepoužiteľná, treba ju odstrániť.

Klasická metóda

Kŕčové žily sa operujú viacerými spôsobmi, v zásade sa však nelíšia. „Pri klasickej metóde si chirurg prístup k žile zabezpečí malým rezom v slabine alebo tesne nad členkom. Po identifikácii žily zasunie do nej oceľový káblik so špeciálnym zakončením a vytiahne ju. Operácia netrvá dlhšie než hodinu. Následky sú mierne, môžu sa vyskytnúť podliatiny na vnútornej ploche stehna a lýtka, operačné rany sa zvyčajne hoja bez problémov," hovorí doktor Skladaný.

Stehy sa obyčajne odstraňujú siedmy deň po operácii, zriedkavo neskôr. Po operácii dostanete elastickú bandáž približne na štyridsaťosem hodín. Už na druhý deň po operácii však môžete chodiť, lepšie povedané, musíte, aby sa predišlo krvným zrazeninám. Pokiaľ ide o komplikácie, podľa neho sú zriedkavé, môže ňou byť krvná zrazenina, infekcia v rane alebo infekcia krvnej podliatiny.

Nové metódy

Alternatívami klasickej operácie sú rádiofrekvencia, laser alebo skleroterapia. Kým chirurgický spôsob je mechanický, rádiofrekvenčná a laserová metóda používajú termálnu, respektíve tepelnú energiu a skleroterapia penou používa chemický efekt. "Rádiofrekvenčné alebo laserové odstránenie hlavnej povrchovej žily na dolnej končatine sa považuje za rovnako účinné ako klasický chirurgický výkon, rovnako bezpečné, s porovnateľným či menším percentom komplikácií. Robia sa v rámci jednodňovej chirurgie,“ dodáva odborník.

rádiofrekvencia - pri rádiofrekvenčnom aj laserovom odstránení žily sa využíva tepelný účinok sondy.

- pri rádiofrekvenčnom aj laserovom odstránení žily sa využíva tepelný účinok sondy. tepelná terapia - zničí vnútornú výstelku žily a pri vonkajšej kompresii – tlaku –, v podobe elastického obväzu alebo komerčnej pančuchy sa žila uzavrie.

- zničí vnútornú výstelku žily a pri vonkajšej kompresii – tlaku –, v podobe elastického obväzu alebo komerčnej pančuchy sa žila uzavrie. skleroterapia - penou sa žila naplní penovou látkou, ktorá takisto zničí vnútornú vrstvu cievy. Komplikácie sa vyskytujú veľmi zriedka, môžu však byť závažné.

Skleroterapia pre všetkých?

Ambulantná skleroterapia má svojich obhajcov, ale i odporcov. Značná časť odborníkov ju považuje za doplnkovú liečbu menších žíl pred radikálnym výkonom alebo po ňom, teda po klasickom alebo miniinvazívnom odstránení hlavnej varikóznej žily. "Veľmi populárna, hlavne z kozmetických dôvodov, je skleroterapia cievnych metličiek, viditeľných drobných žiliek a vyvýšených žíl, až do troch, štyroch milimetrov. Estetický efekt je síce dôležitý, ale principiálne je ochorenie žilového systému,“ prízvukuje chirurg.

Kompresívna terapia

Nezastupiteľná v prevencii aj v liečbe žilových ochorení je kompresívna terapia. "Hoci pacienti elastické podkolienky alebo vyššie siahajúce pančuchy nenávidia, pretože ráno majú problém si ich natiahnuť a cez deň udržať čisté. Ani na horúce letné dni alebo na pláž sa veľmi nehodia, ale zatiaľ nikto nič lepšie nevymyslel,“ dodáva špecialista.

Studená ablácia

MUDr. František Žernovický už rok operuje choré žily novou metódou, studenou abláciou. „Žilu zlepíme pomocou špeciálneho lepidla vo forme tekutiny. Zavediem ho do žily katétrom presne do poškodeného miesta. Zákrok je bezbolestný, trvá asi trištvrte hodiny, môžeme naraz ošetriť obe nohy a nepotrebujete kompresívnu pančuchu. Je to náročné na precíznosť, uvoľnenie lepidla do krvi je veľmi nebezpečné,“ upozorňuje lekár.

Na ktorú?

O tom, ktorá metóda je najvhodnejšia pre vás, by mal lekár rozhodnúť po ultrazvukovom vyšetrení. Vždy na ňom trvajte, nestačí, ak lekár odhadne stav vašich žíl iba zrakom a hmatom,“ prízvukuje angiochirurg MUDr. František Žernovický.

