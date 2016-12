Jazvy vám zhoršujú trávenie i sex. Boľavé stopy vymaže nová metóda

Vezmite jazvu do banky. Aj staršie sa dajú skrášliť, hoci to nie je hlavný cieľ terapie.

Nesiete si na tele jazvu po operačnom zákroku alebo po úraze? Ak je staršia a začala vás omínať, možno vám pomôže bankovanie. Sklenené nádobky vám môžu vylepšiť aj jazvu po cisárskom reze. Liečba čerstvej môže trvať dva mesiace aj pol roka. Aj na ňu platia triky, aby bola pružnejšia a zapadla do okolia kože.

Bude pružnejšia

„Bankovanie používam v prípade starých alebo riadne zahojených jaziev. Na každú jazvu sa treba pozerať ako na zranenie, traumu a tak k nej musíme aj pristupovať,“ hovorí masér Marcel Žák z Piešťan. „Môže vás obmedzovať pri pohybe alebo celkovo môže znížiť vašu pohodu. Napríklad jazvy po cisárskom reze sú často príčinou bolesti pri pohlavnom styku. A tu vzniká priestor na ošetrenie bankami. Vďaka ich aplikácii dosiahneme pôvodnú pružnosť a uvoľnenosť tkanív kožno-svalovej riasy.“ Ak sa neviete rozhodnúť, či je vaša jazva vhodná na ošetrenie, ukážte ju odborníkovi. Po ošetrení bankami sa môže zlepšiť aj vzhľad jazvy, nie je to však hlavný cieľ terapie.

Môže vám zhoršiť trávenie

Vo všeobecnosti platí, že čím je jazva väčšia, tým lepšie sa s ňou pracuje. Ošetrujú sa kdekoľvek na tele. „Každá jazva narušuje energetické dráhy a harmóniu vnútorných orgánov,“ prízvukuje odborník, ktorý sa venuje aj procedúram z klasickej čínskej medicíny. „Napríklad jazva na nohe môže negatívne vplývať na trávenie. Pred ošetrením si dôkladne prezriem jazvu. Problémová je tá, ktorá bráni voľnému pohybu kože vzhľadom na hlbšie vrstvy. Najskôr ju jemne uvoľním mäkkými masážnymi technikami a potom prejdem na bankovanie.“ Nemusíte sa obávať bolesti. Odborník s vami počas ošetrenia komunikuje, takže sa vždy treba ohlásiť, keď vám je niečo nepríjemné. Bankovanie jaziev sa nerobí cez bolesť.

Fľaky sa stratia

Počítajte však s tým, že po sklenených nádobkách vám zostanú na tele stopy. Je to prirodzené. Červené krúžky sa vám v priebehu niekoľkých dní stratia. Efekt bankovania sa objaví priemerne po troch sedeniach. Je to však veľmi individuálne. Všetko závisí od stavu i veľkosti jazvy. „Potom už nie je nutné bankovanie opakovať. Stáva sa však, že niekto považuje za dostatočné ošetrenie jedno a terapiu preruší. Zväčša sa však po pár mesiacoch vráti na dokončenie, lebo má pocit, že to ešte nie je ono,“ dodáva Marcel Žák.

Počkajte tri týždne

Jazvy, ktoré sú kratšie po zahojení, sa oplatí ošetrovať mäkkými masážnymi technikami. Správne pohyby uvoľnia tkanivá jazvy a jej okolia. Koža v danej oblasti bude vláčnejšia i mäkšia. Všetko má však svoj čas. Vo všeobecnosti môžete začať s masírovaním asi tri týždne po vzniku jazvy. Keď je čerstvá, vyhýbajte sa výraznejšej námahe. Ranu držte v suchu a pokoji minimálne dovtedy, kým vám nevyberú stehy. Pokojnejší režim si však zaslúži aj ďalších asi desať dní. Potom môžete jemne masírovať jazvu, prípadne jej okolie. Jazva je úplne zahojená priemerne po polroku od vzniku.

Použite hojivé krémy

Efekt masírovania zvýšite, ak použijete špeciálne krémy. Touto kombináciou môžete hojenie urýchliť. Masti na podporu hojenia čerstvých jaziev často obsahujú alantoín, dexpantenol alebo močovinu, vďaka ktorým bude tkanivo poddajnejšie. Zároveň obsahujú aj antimikrobiálne látky. Tieto prípravky sa často označujú ako reparačné. Mnohé obsahujú i silikónovú zložku. Podľa maséra Marcela Žáka je na čerstvé jazvy vhodná aj nechtíková masť, ktorá hojí epitel. Môžete ich nanášať jeden- až trikrát denne. Už len aplikácia prstami pôsobí ako masáž. Hojenie jazvy môžete vďaka domácej starostlivosti urýchliť v niektorých prípadoch takmer o polovicu. Pri bolesti, pocitoch napätia radšej masáž prerušte a poraďte sa o vhodnom ošetrení s lekárom.

Vystúpia alebo padnú

Postrachom je jazva pripomínajúca dážďovku. Keloidná jazva je vydutá, často sa rozťahuje za hranicu pôvodnej rany. To, ako bude jazva vyzerať, vám však vopred nezaručí žiaden odborník. Šanca na jej vznik stúpa, ak sa už objavila u vášho priameho príbuzného alebo dokonca u vás. Vyskytuje sa najmä v oblasti hrudníka, ramien, šije alebo ušnice. Keloidné jazvy sa ovplyvňujú len špeciálnymi hormonálnymi injekciami, ktoré zabránia jej rozširovaniu. Jazva bude menej vystúpená a bledšia.

Venujte sa jej

Jemná masáž zlepší prekrvenie, tým aj hojenie a uvoľní okolité tkanivá.

Začnite takzvaným orámovaním jazvy. Dva prsty ťahajte po koži smerom k jazve.

Tesne pred jazvou prsty roztiahnite a postupujte z vonkajšej strany tak, akoby tvorila na ceste ostrovček, ktorý chcete obísť.

Na konci jazvy prsty opäť spojte.

Potom prejdite prstom po jazve vodorovne sprava doľava. Urobte tak na začiatku, v strede a na konci ošetrovaného miesta.

Potom masáž zopakujte z druhej strany, teda zľava doprava.

Každý pohyb opakujte päť až desaťkrát.

Koža