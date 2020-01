Studený zápal pľúc môžu vyvolať aj chlamýdie. Kašlete a nemáte teplotu?

Začne to obyčajnou nádchou a kašľom, pokračuje zápalom pľúc bez horúčky a zlyhaním dôležitých orgánov. Nepodceňujte pľúcne chlamýdie, často ich neporazia ani antibiotiká.

Strašia vás pľúcne chlamýdie? Za problémami dýchacích ciest stoja obyčajne dva druhy chlamýdií, chlamydiophylla pneumoniae a chlamydiophylla psittaci. Kým prvé baktérie sa rýchlo šíria v kolektívoch, druhé sa najčastejšie objavujú u chovateľov papagájov.

Ako chrípka

Chlamydiophylla pneumoniae je kvapôčkovo prenosná baktéria. Šíri sa rovnako ako chrípka. Zabrániť nakazeniu nie je jednoduché a ubrániť sa môžete iba dostatočne silnou imunitou. Pri kontakte s baktériami sa môžu stať prakticky 3 veci:

• organizmus si s baktériami poradí

• choroba sa výrazne neprejaví a vy ju prenášate ďalej

• ochoriete

Nemusia ich zistiť

Či máte v dýchacom systéme pľúcne chlamýdie sa nedá zistiť ihneď. Začiatok ochorenia sa veľmi podobá začiatku chrípky. Začnete byť unavený, kašlete a máte zvýšenú teplotu. To je najčastejší dôvod, prečo sa na chlamýdie nemyslí. „Pôvodcami mnohých infekcií, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako bežná chrípka či zápaly horných alebo dolných dýchacích ciest, sú práve pľúcne chlamýdie,“ potvrdzuje všeobecný lekár MUDr. Ivan Halmo. Ani krvné vyšetrenie ich neodhalí ihneď. Protilátky sa v krvi objavia až dva týždne po prekonaní najhoršieho. Ochorenie často postihuje malé deti, ktoré ešte nemajú dostatočne rozvinutý imunitný systém. Postihuje j seniorov a inak chorých ľudí, ktorí majú oslabenú imunitu.

Exotická bylina zabíja plesne aj pľúcne chlamýdie

Pri zápale pľúc ich nepočuť

Pľúcne chlamýdie síce najčastejšie napádajú horné dýchacie cesty, ale to neznamená, že si nemôžu vybrať inú časť dýchacieho systému. V závažných prípadoch vyvolajú aj zápal pľúc. Problémom je i to, že ten sa nemusí prejavovať typicky a pri vyšetrení ošetrujúci lekár nič zvláštne nepočuje. Pri studenom zápale pľúc navyše chýba zvýšená teplota, preto ochorenie ľahko podceníte. Na jeho odhalenie však stačí špeciálne vyšetrenie, nie je nijako zložité, pretože ide o obyčajný röntgen.

Nie je to len kašeľ. Rozpoznáte studený zápal pľúc?

Potrebujete antibiotiká

Na chlamýdie neúčinkujú všetky antibiotiká! Iba širokospektrálne, a niekedy budete potrebovať aj viac balení. Chlamýdie nezničíte ľahko. Zatiaľ čo jedny sú v akcii a rýchlo sa množia, druhé sú pasívne a spia. Práve to robí problémy v liečbe. Ak netrvá dostatočne dlho, antibiotiká zničia len prvé chlamýdie. Človek sa cíti lepšie, ale len do chvíle, kým neožije druhá, spiaca skupina, a nezačne robiť v bunkách šarapatu. Po ukončení životného cyklu chlamýdie infikovanú bunku usmrtia a vyhliadnu si novú obeť. „Práve preto by liečba antibiotikami mala trvať minimálne tri až šesť týždňov, inak sa infekcia vracia,“ vysvetľuje lekár.

Túto smrteľnú chorobu pľúc ohlásia vaše prsty!

Podceňovať liečbu sa neoplatí, chlamýdie sa ukryjú v bunkách dýchacieho systému a pri ďalšom výkyve imunitného systému sa ozvú v plnej paráde. Niekedy stačí, ak sa dve noci menej vyspíte alebo prežívate stresové obdobie, a oni zaútočia.

Chováte vtáky?

Ak máte v klietke papagáje a pravidelne bojujete s kašľom, neriešte to len s voľne dostupnými sirupmi a kvapkami. Baktéria Chlamydiophila psittaci dostala meno podľa papagája. Už to prezrádza, kde môžete hľadať nositeľa infekcie. Nejde pritom iba o papagáje, ale vtáky všeobecne. Prostredníctvom výkalov, trusu i moču, sa tento druh baktérií prenáša na človeka. Ochorenie najčastejšie trápi : veterinárov, chovateľov vtákov, ošetrovateľov v ZOO, ale aj pracovníkov zverimexov a ornitológov. Aj v prípade chlamydiophila psittaci sa nasadzuje antibiotická liečba.

Bolesť na hrudi pri kašli: Takto si ju nevedomky zhoršujete!

Koľko kašlete?

Nepodceňujte dlhodobý kašeľ. Okrem zápalu pľúc sa môže rozvinúť zápal ďalších orgánov. Najčastejšie mozgu, pečene alebo obličiek. Ak dlhodobo kašlete, máte podozrenie, že ste prišli do styku s človekom, ktorý má pľúcne chlamýdie alebo ste boli v kontakte s vtáčim močom a trusom, navštívte vášho ošetrujúceho lekára. Súčasne ho nezabudnite na túto možnosť upozorniť, pretože mnoho postihnutých pľúcnymi chlamýdiami sa nelieči, pretože sa na ne často nemyslí.