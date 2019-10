Jedálniček proti močovým kameňom. Odborníčka radí: Sladené nápoje rozhodne nie!

Ak sa nechcete zvíjať v nepredstaviteľných bolestiach, potrebujete jesť a piť veci, ktorým ste sa možno v dobrej viere vyhýbali.

Najčastejšie močové kamene sú kalciumoxalátové. Mohlo by sa teda zdať, že stačí zo stravy vynechať potraviny s vysokým obsahom kalcia, teda vápnika, a oxalátov. Ale nie je to také jednoduché. „Štúdie ukazujú zaujímavú skutočnosť,“ hovorí doktorka Alexandra Frolkovičová o zdravotnom probléme, ktorý v niektorých krajinách postihuje až pätinu obyvateľstva. „Veľká štúdia Harvard School of Public Health sledovala vyše 45-tisíc mužov. Zistila, že tí, ktorí konzumovali stravu bohatú na vápnik, mali o tretinu menšie riziko vzniku močových kameňov ako tí s nižším príjmom vápnika. Aj vysoký príjem oxalátov sa ukázal nebezpečný najmä v kombinácii s nízkym príjmom vápnika. Ak totiž oxaláty jete s vápnikom, v tenkom čreve sa na seba naviažu, zníži sa ich vstrebávanie a nevylučuje sa ich nebezpečne veľa močom,“ objasňuje dietologička.

S vápnikom tak nie je nebezpečná ani konzumácia špenátu, rebarbory, červenej repy – potravín bohatých na oxaláty. No to nie je všetko. Vegetariáni majú oveľa zriedkavejšie močové kamene ako ľudia, ktorí si nevedia odoprieť mäso. „Vysoký príjem sírnatých aminokyselín, bohato zastúpených v živočíšnych potravinách, spôsobí, že obličky do moču vylúčia výrazne viac látok, z ktorých sa tvoria kamene. Naopak, čím viac rastlinnej potravy prijímajte, tým menej vápnika, oxalátov aj kyseliny močovej vám obličky vylúčia do moču,“ radí doktorka Frolkovičová.

Melón a petržlen

Čo máte teda jesť, ak nechcete riskovať močové kamene? „Principiálne potrebujete zvýšiť príjem vápnika,“ zdôrazňuje lekárka s celostným zameraním, no jedným dychom varuje: „Ale nie formou výživových doplnkov. Tie riziko tvorby močových kameňov zvyšujú, a to asi o 20 percent.“ Zároveň sa snažte minimalizovať faktory, ktoré podporujú vylučovanie vápnika do moču. „Jedzte minimum živočíšnych bielkovín, prevažne rastlinnú stravu, veľa vápnika v jedle a minerálnych vodách. Tak sa aj prijaté oxaláty naviažu s minerálom už v čreve a nedôjde k ich masívnemu vstrebávaniu. Nápomocné sú citrusové plody a melón s veľkým obsahom citrátov, látok, ktoré udržujú vápnik vo voľnej forme. Pozoruhodne je na ne bohatá aj kokosová voda. Preventívne účinky štúdie potvrdili zelenému čaju, malinám, petržlenu, granátovému jablku, oreganu a kurkume. Pravidelná konzumácia otrúb zase zníži vylučovanie vápnika močom. Aj omega-3 mastné kyseliny v experimente znížili vylučovanie oxalátov do moču.“ Oplatí sa obmedziť príjem kuchynskej soli a všeobecne cukru.

Dva litre moču

Na vzniku kameňov sa podieľa aj genetika, vek, pohlavie či kontinent, na ktorom žijete. U nás sužuje dvakrát častejšie mužov ako ženy, pričom najradšej má tých nad štyridsať rokov. Obzvlášť, ak pijú málo vody a nebodaj majú zamestnanie, v ktorom sa im nechce postaviť sa od práce, a tak neraz zadržiavajú moč. V pitnom režime sú podľa odborníčky dve zásadné opatrenia: dostatok tekutín a ich správny výber. „Nepite sladené nápoje a vynechajte aj tekutiny s vysokým obsahom živočíšnych bielkovín, napríklad srvátku. Tiež minerálky s vyšším obsahom sodíka pite striedmo. Väčšinu pitného režimu môže tvoriť obyčajná voda. V teple a pri zvýšenej fyzickej aktivite siahnite po minerálkach s vyšším podielom vápnika, pretože potením dochádza k jeho stratám,“ radí Alexandra Frolkovičová. Ideálne je podľa nej piť toľko, aby ste vyprodukovali viac ako dva litre moču denne. Tým sa zníži riziko vzniku močových kameňov až o 40 percent. Ešte jednoduchšie je riadiť sa farbou moču. Počas celého dňa by mal byť len mierne zafarbený, ideálne bezfarebný. Žltší moč je prirodzený len ráno, tesne po zobudení. Dostatočnú hydratáciu by ste mali docieliť vypitím asi dvanástich pohárov vody vrátane minerálnej.

Sú to kamene?

Náhla, pálčivá bolesť zvykne vystreľovať z brušnej oblasti až do slabín a genitálií. Sprevádza ju neraz nevoľnosť, plynatosť či vracanie, zápcha alebo búšenie srdca. Trvá to minútu, ale aj niekoľko hodín. Nepretržite alebo s prestávkami na nadýchnutie. Vyhľadajte lekára, ktorý vám podá lieky proti kŕčom, bolesti a možno aj proti zápalu, často ponúkne infúznu liečbu.

Lepší ako voda

Nechutí vám čistá voda? Doktorka Frolkovičová má tip na nápoj, ktorý ocenia nielen športovci. S úpravou stravy a dostatkom tekutín pomôže predchádzať tvorbe močových kameňov aj vám.

5d l minerálnej vody so zvýšeným obsahom vápnika

1d l kokosovej vody

šťava z jedného citróna

čerstvé mätové či bazalkové lístky

