K zápalu močových ciest prispieva aj stres. Už pri 2- och príznakoch zbystrite!

Infekcia močových ciest je jedným z častých problémov zimnej sezóny. Ste dostatočne opatrní? A netrápia vás príznaky? Urológ MUDr. Igor Bartl o tom, prečo by ste ju podceňovať.

Ženy trpia infekciou močových ciest až 50 x častejšie než muži. Zápal najčastejšie zapríčiňuje baktéria E. coli, ktorá sa vyskytuje v črevách. Tento mikroorganizmus sa nachádza aj v oblasti konečníka. K močovým cestám sa v ženskom tele dostane ľahšie, a to pre kratšiu močovú trubicu v porovnaní s mužmi.

Keď sa spolčia vinníci

Zápal okrem spomínanej E. coli môžu spôsobiť nasledovné faktory:

stres,

oslabená imunita,

fajčenie,

nedostatočný pitný režim,

nedostatočná alebo nesprávna hygiena,

nesprávne sexuálne návyky.

Zápal je nutné preliečiť, môže vás dostať do nemocnice!

Zbystrite pri únave a zvýšenej teplote! Ak ho neliečite, alebo liečbu ukončíte skôr, môže prepuknúť do vážnejšieho stavu. „Z dolných močových ciest sa infekcia môže dostať cez močovody vyššie až do obličiek. Podstatné je, aby pacienti nepodceňovali liečbu aj obyčajných zápalov dolných močových ciest, pretože akonáhle zápal napadne obličky, ide o vážny stav. Nie je výnimkou, že pacient musí byť hospitalizovaný a antibiotiká mu tečú do krvi infúziou. Účinnými látkami v boji proti zápalu močových ciest, ale aj prevencii opakovaného vzniku je D – manóza, ktorá podporuje zdravé fungovanie dolných močových ciest a vylučovanie baktérií,“ konštatuje urológ MUDr. Igor Bartl.

Ženské zápaly ako začarovaný kruh. Čo robiť, ak sa stále opakujú?

Ak sa váš zdravotný stav zhoršuje, mali by ste urgentne navštíviť lekára. Stanoví správnu liečbu, ktorú je nutné prísne dodržiavať.

Ako sa chrániť?

Prevenciou je aj správne umývanie okolia pošvy spredu dozadu smerom ku konečníku a infekcii môže zabrániť aj vymočenie sa po sexuálnom styku.

Dbajte na dostatočný príjem tekutín a vitamínu C, ktorý zabraňuje množeniu baktérií. Účinné sú tiež výživové doplnky s extraktom z brezy previsnutej, dráča indického a medvedice lekárskej.

►►► Problém s močovým mechúrom? 5 tipov, čo jesť a piť pre jeho zdravie

Močový mechúr a cesty