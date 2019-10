Každú minútu zomrie vo svete zbytočne 5 ľudí. Na príčine sú chyby lekárov

Každoročne zomierajú milióny ľudí, zle ošetrených v ambulancii či v nemocnici. Tvrdí to Svetová zdravotnícka organizácia Chýb je veľa, príčin niekoľko.

„Každú minútu umierajú ľudia pre chybné vyšetrenie, nesprávne ošetrenie či nezodpovedajúcu liečbu," upozorňuje šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tedros Adhanom Ghebreyesus. V ambulanciách to je až 40 % pacientov a v nemocniciach 10 %. V 150-tich krajinách s nižšími alebo strednými príjmami sú obeťami zlej diagnózy alebo terapie približne 2,6 milióna ľudí.

Zlé diagnózy aj nesprávna liečba

Škála chýb je široká. Niektorým pacientom stanovia lekári zlú diagnózu či im predpíšu nesprávne lieky, iní sú zle ožiarení alebo sa počas terapie infikujú, ďalším amputujú nesprávny úd, alebo sa operácia mozgu realizuje na zlej strane. Hoci to pôsobí takmer absurdne, aj u na Slovensku médiami občas prebehnú šokujúce správy, napríklad o operáci nesprávneho kolena či o podaní konzervy s inou krvnou skupinou.

Na príčine môže byť napríklad prísna hierarchia v zdravotníckych zariadeniach. Mladí zdravotníci sa neodvážia nič povedať, prípadne upozorniť na chyby starších kolegov. Alebo zamestnanec mlčí o chybe, pretože sa obáva represálií. „Robiť chyby je ľudské. Ale nepoučiť sa z nich je neakceptovateľné," myslí si Neelam Dhingra Kumarová, koordinátorka pre bezpečnosť pacientov a riadenie rizika WHO.

Vyššia bezpečnosť znamená úspory

Iným dôvodom je nedostatok financií v zdravotníctve konkrétneho štátu, zle organizovaný či skorumpovaný zdravotnícky systém, zastarané vybavenie ambulancií či nemocníc, absencia lekárov a sestier alebo ich nedostatočné vzdelanie a prax.

Poškodení pacienti musia dlhšie ostávať v nemocnici alebo v domácom ošetrení, v horšom prípade umierajú. To si vyžaduje veľa financií. Podľa údajov WHO by štáty ušetrili množstvo peňazí, keby zvýšili bezpečnosť a zaviedli opatrenia, ktoré by zlepšili organizáciu a chod zdravotníckych zariadení. Napríklad nemocnice siete Medicare, ktoré pôsobia v USA, vyrátali, že po zavedení bezpečnostných opatrení ušetrili v rokoch 2010 až 2015 28 miliárd dolárov, teda približne 25 miliárd eur).

