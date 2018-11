Každý týždeň nový sprej do nosa? Chronickej nádchy sa zbavuje ťažko

Nedokážete sa bez kvapiek či spreja do nosa nadýchnuť? Diagnostika a liečba dlhotrvajúcej nádchy je zložitá a vyžaduje si úzku spoluprácu alergiológa a ORL špecialistu.

Laickou prvou pomocou pre každý typ nádchy sú kvapky a spreje do nosa. Zmiernia opuch nosnej sliznice a zabezpečia jej rýchle odkrvenie. Smú sa však používať len týždeň. Dlhodobé užívanie sliznicu vysúša, vznikajú boľavé chrasty, chronický pocit suchého a upchatého nosa, dokonca môže dôjsť až k atrofii sliznice a k závislosti.

Trvá pridlho

Okrem alergickej a infekčnej nádchy, ktorú spôsobujú mikróby, existuje aj veľká skupina neinfekčnej nealergickej nádchy. Patrí sem aj chronická vazomotorická rinitída. Hovoríme o nej, ak prevažuje vodnatý výtok a zároveň je nos upchatý. Mnohokrát sa nepodarí zistiť jej pravú príčinu. „Pri chronických prejavoch musíme myslieť okrem iného aj na medikamentóznu nádchu spôsobenú liekmi, napríklad aspirínom, hormonálnou antikoncepciiou či betablokátormi, ktoré sa užívajú pri liečbe vysokého krvného tlaku. Vplyvom masívnej reklamy pribúdajú prípady nádchy, ktorú si môžete privodiť, ak nadmerne užívate voľnopredajné kvapky do nosa na odpuchnutie sliznice,“ vysvetľuje imunoalergiológ MUDr. Martin Lešťan. Chronická rinitída však môže vzniknúť aj na poklade iného chronického ochorenia, napríklad systémového či endokrinologického.

Fungujú vám sliznice?

Ak vás dlhodobo trápi vodnatý výtok spojený s upchatým nosom pomoc existuje – laserová mukotómia. Zákrok nie je pre ľudí s krátkodobými problémami, ale pre tých, ktorých sliznica nefunguje dostatočne. Nezvlhčuje, nečistí a nezohrieva vzduch, ktorý dýchate. Keď povrch nosovej sliznice vyschne a zhrubne, je zle. Ak dýchate takmer výhradne ústami a pravidelne bojujete so zápalom priedušiek, nos treba spriechodniť. Najprv navštívte alergiológa, ktorý pohľadá dôvod neprestávajúcej nádchy. Lieči ju špeciálnymi sprejmi a kvapkami. Ale problém je v tom, že kvapky do nosa sa nemajú používať dlhšie, než trvá štádium akútnej nádchy! A ani vtedy sa nesmú striekať do nosa ráno, na obed i večer.

Ste sanorinista?

Hlavne sa nepokúšajte o samoliečiteľstvo s voľnopredajnými prípravkami do nosa. Spadnete do začarovaného kruhu a zaradíte sa medzi „sanorinistov“. Tak totiž ľudí závislých od prípravkov proti nádche lekári volajú. ORL lekár musí skontrolovať anatomické prekážky a polypy v nose. Tie by mohli zabrániť operácii, ktorá vám opäť dovolí voľne dýchať. Niekedy sa musí opakovať, aby bol efekt stopercentný. Väčšina ľudí sa však začne voľne dýchať na prvýkrát.

Čo je laserová mukotómia?

Laserová mukotómia je ambulantný zákrok v lokálnom znecitlivení. Tenké laserové vlákno sa zavádza pod slizničnú vrstvu v nose. Laserový lúč so silou 6 wattov ju spáli. Mušľa, najväčšie teleso v nose, sa potom scvrkáva a stenčuje ešte ďalšie dva týždne. Postupne sa obnoví fyziologické dýchanie nosom. Za zákrok si zaplatíte, podľa pracoviska od 100 eur. Okrem laserovej mukotomie môžete podstúpiť i chirurgickú. Tá sa robí v celkovej narkóze, hojenie bude trvať dlhšie. Na oba zo zákrokov potrebujete odporúčanie lekára.