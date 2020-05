Každý zub je prepojený s istým orgánom. Aj zápal vás môže zabiť!

Zanedbaním starostlivosti o chrup si môžete spôsobiť vážne zdravotné problémy. Stačí pritom tak málo na to, aby ste im predišli.

Aj vy si myslíte, že zubný povlak je len drobnou chybičkou a nič vám nehrozí? Mýlite sa. Baktérie môžu ovplyvniť imunitné reakcie. Prepojenie zápalov bolo vedecky preukázané medzi zubami a pľúcami, pečeňou, kĺbmi či zubami a srdcom.

Ústa bránou do tela

Baktéria, ktorá spôsobuje zápal ďasien v ústach je totiž schopná priamo či nepriamo ovplyvniť aj zápal v ostatných častiach tela. Rozšíriť sa môže až k srdcových chlopniam. Zubná paradontóza, ako aj zápalové ochorenie, má tak spojitosť s ischemickou chorobu alebo s akútnym infarktom myokardu, cukrovkou či ochorením dýchacích ciest. Okrem neliečeného zápalu ďasien sú častým zdrojom nákazy aj mŕtve zuby.

Časté zubné kazy?

Je možné im predchádzať, a to správou a dôkladnou technikou čistenia a absolvovaním dentálnej hygieny. Práci baktérií musíme porozumieť. Len tak im môžeme zabrániť v tom, aby nás ničili. „Sami seba poškodzujeme chemickou liečbou, napríklad užívaním antibiotík. Tie niektoré baktérie zahubia, no iné sa môžu premnožiť,“ objasňuje doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD. Úlohou odborníkov v tejto oblasti je vytvoriť v ústach také podmienky, aby sa výskyt nebezpečných baktérií minimalizoval, a aby sa zabránilo ich šíreniu do ľudského tela.

Zanedbanie výjde draho

Nepodceňujte každoročné preventívne prehliadky. „Liečba následných ochorení býva často aj finančne náročnejšia. Možno práve vďaka jedinej návšteve zubára zákroku predídete. Rozhodne odporúčame nepodceňovať zubnú hygienu,“ hovorí Martin Holub, obchodný riaditeľ pre poprednú technologickú stomatologickú spoločnosť.

Vykročte s čistými

Ústne zdravie zahŕňa zdravie nielen samotných zubov, ale aj okolitých tkanív (ďasná a parodont). S prevenciou je potrebné začať u detí už od ich narodenia. Zubom treba venovať pozornosť už ráno, najmä však po konzumácií raňajok. „Zvyšky stravy sa spolu s cukrom usádzajú na povrchu zuba, čím vzniká ideálne prostredie pre tvorbu zubného povlaku, ktorý je vhodný na množenie sa nežiaducich baktérií. V prípade rannej hygieny stačí použiť zubnú kefku odporučenú špecialistom, ideálnu zubnú pastu a ústnu vodu," radí dentálna hygienička Bc. Renáta Duch.

Aby vás k zubárovi nedohnala bolesť

Svetový deň ústneho zdravia je ideálnou príležitosťou na zmenu myslenia a prevenciu. „Stomatológov je na Slovensku približne 4 000, obyvateľov viac ako 5 miliónov. Na jedného zubára tak pripadá ošetriť dvesto zubov denne. Zubný lekár tak nemá toľko času, aby pomáhal problémom predchádzať. Zdravie máme iba jedno. Ak je ale všetko v poriadku, dôvodov na úsmev môžeme mať niekoľkonásobne viac,“ dodáva docentka Kovaľová.

