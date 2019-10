Každých 40 sekúnd zomrie na svete 1 samovrah. Ako by ste mohli pomôcť?

Samovrážd u nás tento rok oproti vlaňajšku pribudlo. Možno je niekto s pochmúrnymi myšlienkami aj vo vašom okolí. A pomôcť by mu mohlo jedno číslo.

Izolácia a uzatváranie sa do seba problém nevyrieša, skôr naopak.Autor: Shutterstock

Každých 40 sekúnd zomrie na svete 1 človek v dôsledku samovraždy. Na Slovensku ich bolo vlani 533, o 27 viac ako v roku 2017. Ukončiť svoj život sa rozhodli najmä ľudia vo veku 50 až 59 rokov, ale aj 4 deti do 15 rokov. Mnohí pritom ešte mohli medzi nami byť, keby vyhľadali odbornú pomoc. Samovraždám sa totiž dá predchádzať a dokonca pre to môžeme čosi urobiť my všetci.

Kto je najrizikovejší

Vo väčšine krajín páchajú samovraždy muži častejšie ako ženy. Najrizikovejšími skupinami sú starší ľudia nad 60 rokov a mladí vo veku od 15 rokov. Motívy, ktoré vedú ľudí k samovražedným myšlienkam sú rôzne. Pri samovražedných pokusoch dominovali na Slovensku v minulom roku rodinné problémy (41,3%), ale dôvodom boli aj vnútorné osobné konflikty a existenčné problémy, v prípade detí a mladistvých zase školské problémy.

Psychiater je lekár rovnako ako zubár či ortopéd

Až 90% ľudí, ktorí si siahnu na život, trpí nejakým psychickým ochorením, najmä depresívnou poruchou. Neliečenou, pretože ísť k psychiatrovi sa stále považuje za čosi trápne. „Veľa ľudí, ktorých psychický stav vyžaduje odbornú pomoc ju nikdy nevyhľadá, pretože sa obávajú stigmy a predsudkov spoločnosti,“ upozorňuje MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Ak poznáte niekoho vo svojom okolí, kto sa zmenil a dnes je bez nálady, bez energie, zvaľuje to na fyzické problémy, možno by stálo za to upozorniť ho na existenciu Linky dôvery Nezábudka.

Linka s odborníkmi pripravenými poradiť 24/7

Linka dovery je bezplatná, anonymná, dostupná na celom Slovensku 24 hodín denne a na jej druhom konci čakajú na telefonát vyškolení odborníci, ktorí zabezpečujú poradenstvo a pomoc ľuďom v psychickej kríze či zložitom životnom rozpoložení. Stačí vytočiť 0800 800 566 a celkom nezáväzne sa porozprávať. Aj keď to bude len párminútový „pokec“, môže ísť o najdôležitejší rozhovor v živote, ktorý volajúcemu otvorí aj iné možnosti ako tú konečnú, na ktorú pomýšľal. Preto nezabudnite na číslo do Nezábudky!

