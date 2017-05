Keď kvapky nefungujú: Umelá náhrada sĺz pre červené oči. Stačí vám?

Večer vás režú a pália oči, viečka vám puchnú a horšie vidíte? Riešenie je až prekvapujúco jednoduché.

„Syndróm suchého oka trápi približne každého piateho pacienta. Vzniká ako dôsledok nedostatočného zvlhčovania povrchu oka. Jeho príznaky zaznamenal pravdepodobne aspoň raz v živote každý,“ uvádza očná lekárka a chirurgička MUDr. Adriana Smorádková.

Prečo vlastne vzniká?

„Ľudské oko stále zvlhčujú slzy, ktoré na nich vytvárajú slzný film. Tvoria ho tri základné zložky – lipidová, mucinózna a vodná. Pri narušení ich rovnováhy vzniká syndróm suchého oka. Slzný film najčastejšie poškodzuje klimatizácia, ventilácia, kúrenie či dlhodobá práca na počítači. To vedie k vysychaniu rohovky a spojovky, čo sa prejavuje najčastejšie pocitom suchých unavených alebo začervenaných očí.“

Počítač aj slabá imunita

Za časť príčin môžeme viniť iba seba. Dlhodobá práca s počítačom bez pravidelných prestávok, nedostatočná vlhkosť vzduchu, klimatizácia, nečistota a prach pohodliu očí neprajú. Syndróm suchého oka však môžu vyvolať zdravotné príčiny. Častejšie sa vyskytuje u žien v období dojčenia a menopauzy. Stav zhoršuje oslabená imunita, napríklad Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, psoriáza, Crohnova choroba, chronické zápaly či užívanie hormonálnej antikoncepcie, antidepresív, antihistaminík a liekov na spanie.

Vhodné slzy

Pocity suchosti, rezania či hmlistého videnia nemusia ani jasne znamenať syndróm. „Príznaky bývajú rovnaké. Len pri testoch zistíme, že pacient nemá problém s produkciou sĺz, ale s preťažením nesprávne korigovaného oka. Oko nadmerne zaťažuje neostré videnie, čo sa môže prejaviť aj pocitom suchosti. V prvom rade treba vylúčiť túto príčinu.“

Najdôležitejšie je nájsť ju. Prísť na to, čo zníženú produkciu slzného filmu spôsobuje a vyriešiť to. Podľa MUDr. Smorádkovej to však nie je také jednoduché. „Ochorenie vieme zmierniť náhradou sĺz pomocou takzvaných umelých sĺz. Každému oku však môžu vyhovovať iné, ponuka na trhu široká. Niekedy sa stane, že musíte vyskúšať niekoľko druhov, kým nájdete tie najvhodnejšie pre svoje oči. Určitý vplyv na úspešnosť liečby s umelými slzami má aj obsah konzervačných látok. Vyberte si kvapky, ktoré ich obsahujú čo najmenej. Tie s obsahom konzervačných látok sa môžu používať najviac päťkrát za deň, tie bez nich aj viackrát.“

Novinka z USA

Takzvané plugy k nám dorazili z USA a podľa odborníkov majú obrovskú budúcnosť. „Dokážu priniesť úľavu väčšine pacientov, ktorých trápi syndróm suchého oka. Počas implantácie plugu zavádzame do slzného kanálika tenučkú ‚paličku‘, ktorá v kanáliku zväčší svoj objem a vytvorí akoby penovú ‚zátku‘. Tá zabezpečí, že sa v oku udržuje vyššia vlhkosť priamo na mieste, kde je treba,“ vysvetľuje očná lekárka a chirurgička Miriam Záhorcová, ktorá plugy začala minulý rok implantovať aj slovenským pacientom.

Čo škodí v životospráve

„V USA trápi suché oko milióny ľudí. Ide o rýchly bezbolestný párminútový ambulantný výkon,“ dozvedáme sa. Dodáva, že syndróm suchého oka má podobnú prevenciu ako zdravý životný štýl. „Pacientom radíme dbať aj na správny pitný režim (dva až tri litre tekutín denne) a vyhýbať sa prehreškom proti správnej životospráve. Alkohol, ponocovanie, nedostatok odpočinku majú takisto negatívny vplyv na výživu očí a správnu tvorbu slzného filmu.“

V práci si robte pravidelné prestávky

Pri pozeraní na monitor zabúdame žmurkať, čím sa automaticky narúša slzný film. Počet žmurknutí sa znižuje na štyri- až šesťkrát za minútu. Normálne žmurkneme približne každých sedem sekúnd, čím sa po očiach rozotiera aj slzný film. Dlhodobá práca s počítačom sa môže okrem toho podpísať aj pod únavu očných svalov. V rámci sa oplatí robiť si pravidelné prestávky a....

po každej hodine práce na počítači sa aspoň na 10 minút vzdiaľte,

premasírujte si viečka prstami,

vyskúšajte drobné očné pohyby – očami kreslite imaginárny obdĺžnik najprv do jednej a potom do druhej strany,

vyvetrajte si kanceláriu alebo, ak môžete, vybehnite na pár minút von. Kyslík a čerstvý vzduch majú na povrch oka blahodarné účinky,

