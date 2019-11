Keď nohy bolia. Kŕčové žily nie sú len estetický problém. Najväčší postrach je pri kolene!

Nie je nič lepšie, ako prísť z práce po namáhavom dni domov, vyložiť si nohy a oddýchnuť si. Lenže čo ak vaše nohy mávajú ťažké dni neustále?

Trápi vás pocit ťažkých nôh, opuch, tlak v nohách či bolesti lýtok? Príčinou môžu byť varixy, známe tiež ako kŕčové žily. Svoje ľudové pomenovanie získali práve preto, že ich prvotným príznakom bývajú nočné kŕče. Vznikajú zlým prúdením krvi v cievnom systéme, ktorý môže mať hneď niekoľko príčin. Nejde pritom iba o estetický, ale predovšetkým o závažný zdravotný problém.

„V dolných končatinách nám fungujú tri žilové systémy – hĺbkový, povrchový a spojovací. Ak je náš cievny systém zdravý, krv v ňom prúdi z povrchového cez spojovací až do hlbokého systému. Pri oslabení žilovej steny, ku ktorej dochádza v dôsledku zmieňovaných príčin, dochádza k pretlaku v hĺbkovom žilovom systéme a tok krvi sa obracia. Krv sa tak hromadí v povrchovom systéme a žily strácajú pružnosť aj tvar, pričom v pokročilejšom štádiu viditeľne vystupujú na povrch,“ hovorí Janka Holešovská, vedúca lekárka medicínsko-estetického centra v Poprade.

Daň za sedenie

Vznik kŕčových žíl je podmienený niekoľkými faktormi. Jedným z najčastejších dôvodov ich vzniku je genetická predispozícia. Čiže ak minimálne jeden z rodičov trpí na toto ochorenie, existuje väčšia pravdepodobnosť, že sa nevyhne ani vám. Vyššie riziko hrozí aj tehotným ženám. Súčasný rýchly životný štýl a celodenné sedenie neprospieva ani našim nohám. Dlhé sedenie a státie, nezdravé stravovacie návyky, ktoré idú ruka v ruke s nadváhou. To všetko významne vplýva na dolné končatiny a oslabuje žilové steny. Žila sa tak poškodzuje, nasledujú poruchy jej funkcií a vzniká zápal. Ak je chronický a dlhodobo poškodzuje štruktúru žilovej steny, prejavuje sa kŕčovými žilami.

Najväčší postrach

„Podľa veľkosti varixy rozdeľujeme do troch skupín. Najmenšími sú metličkové žilky, ktoré sú drobné a majú priemer do jedného milimetra. Retikulárne varixy sú už rozšírené modrasté žilky s priemerom dva až tri milimetre. Poslednou a najzávažnejšou kategóriou sú kmeňové varixy – ide o veľké rozšírené žily vystupujúce nad povrch kože, ktoré majú priemer až niekoľko desiatok milimetrov,“ objasňuje lekárka.

Obrovským postrachom je najmä vred predkolenia – ten vzniká opakovanými opuchmi a poškodeniami podkožného tkaniva. Ak sa kŕčové žily rozhodnete ignorovať alebo ich neriešite okamžite, okrem vredu vám hrozia aj ďalšie komplikácie. Nastať môže trombóza uzlov kŕčových žíl. Inak povedané tvorba krvných zrazenín na stenách ciev. Koledujete si tak o rôzne zápaly, zmeny kože či dokonca krvácanie.

Znefunkční žilu

Ak patríte medzi tých menej šťastných, ktorých varixy už postihli, máte na výber niekoľko možností liečby. To, ktorú si zvolíte, záleží od vás a štádia vášho ochorenia. Najstarším variantom liečby je stripping. Je to chirurgická metóda odstránenia žíl vytrhávaním. Je to však pomerne invazívne a bolestivé ošetrenie, po ktorom v mieste vstupov zostávajú jazvy. Medzi modernejšie metódy patrí sklerotizácia pomocou aetoxysklerolu. Ide o miniinvazívnu liečbu, pri ktorej sa do žily vpichá sklerotizačná pena. Tá poškodí vnútro chorej časti žily, vďaka čomu žilová stena zhrubne a uzavrie sa. Sklerotizáciou sa kŕčová žila znefunkční a postupne zaniká. Touto metódou sa však dajú ošetrovať len varixy menších priemerov.

Pomôže chémia

Moderným spôsobom liečby varixov je kompresívna skleroterapia podľa Fegana. Pod komplikovaným názvom si môžeme predstaviť zákrok, pri ktorom sa do žíl vstrekuje chemická látka, ktorá žilu postupne vyradí z obehu. Pozitívny efekt sa prejaví znížením tlaku krvi v povrchových žilách, ich celkovým zmiznutím alebo zahojením vredov a postupnou stratou hnedého sfarbenia kože a drobných žiliek. Kompresívna skleroterapia je zároveň najefektívnejšou metódou liečby varixov v akomkoľvek veku. Je vhodná po predošlých operáciách kŕčových žíl, pri vredoch predkolenia a je možné ju vykonávať aj počas tehotenstva.

Nielen estetika

Dnes už teda máte na výber, ako možno bojovať s týmto nepríjemným ochorením. Aj keď sa rozhodnete pre ľubovoľný spôsob liečby, neberte do úvahy len estetiku tohto ochorenia: „Pacienti často prichádzajú s požiadavkou odstránenia metličkových varixov. Neuvedomujú si, že problém začína byť vážnejší a je práve na lekárovi, aby po dôkladnom vyšetrení pacienta usmernil a zvolil správny postup liečby. To obyčajne znamená odstrániť najprv väčšie kmeňové varixy a až potom menšie žilky, ktoré sa dajú vyriešiť aj kvalitným laserovým ošetrením,“ vystríha doktorka Holešovská. Všímajte si preto aj diagnostiku a konanie vášho lekára. Nohy vás totižto nesú po celý život a zaslúžia si len to najlepšie.

