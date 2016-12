Keď sú myšlienky bez obrazov. Neurológov zamestnáva nová diagnóza

05.12.2016

Ak by ste sa Colina (53) opýtali na jeho prvý bozk alebo svadobný deň, videl by len tmu. Nevie si predstaviť svoju ženu a ich dve spoločné deti a ani to, ako presne vyzerá západ slnka opísaný v knihe, hoci ho už v živote videl tisíckrát.

Oko mysle umožňuje vytvárať mentálne obrazy v mozgu. Pri afantázii je slepé. Autor: Shutterstock

Nie, nestratil pamäť a svoju rodinu spoznáva, no jeho mozog nie je schopný vytvorenia obrazov, ktoré práve nevníma zrakom. Trpí takzvanou afantáziou a vo svete nie je jediný.

Profesor psychológie, Colin Greaves trpí afantáziou už dvadsať rokov. Foto: Facebook/ Colin Greaves Poruchu, ktorá spôsobuje slepotu oka ľudskej mysle, pomenovali britskí neurológovia z univerzity v anglickom Exeteri iba v roku 2015. Zistili, že postihuje približne 2% populácie. Odvtedy prebehlo množstvo rozsiahlych výskumov. Snažia sa zistiť, prečo ľudia túto schopnosť nemajú a aké dôsledky môže predstavovať. Upozorňujú, že okrem pamäti môže mať dopad aj na učenie a navigačné schopnosti, pretože sú prepojené cez rovnaké mozgové dráhy. Fascinujúci výskum: Vedci odhalili slovnú mapu mozgu. Takto premýšľame! Podľa profesora kognitívnej a behaviorálnej neurológie, Adama Zemana, presný mechanizmus vytvárania obrazov v našej mysli nie je známy. „Mozog sa ich rozhoduje vykresliť pojmy dobrovoľne, pričom je aktivovaný mozgový a čelový lalok. Následne sú aktivované pamäťové oblasti, pretože obraz v mysli vychádza z vizuálnej pamäte. Afantáziu spôsobuje zlyhanie v niektorej časti tejto siete," vysvetľuje profesor Zeman. V roku 2010 sa mu so svojimi problémami zdôveril vtedy 65-ročný muž. Sťažoval sa na neschopnosť predstavivosti pri čítaní knihy a vybavenia si tvárí ľudí, ktorých pozná. Všetko to spustila drobná operácia zúženej koronárnej tepny. Afantáziu uňho vyvolala slabá mŕtvica. Čítajte: Rizikový objav? Bolestivé spomienky vymaže jediná tabletka​ Dedičná? Po tom, čo profesor Zeman zverejnil prvú lekársku správu o tejto diagnóze, zaplavili ho tisícky správ od ľudí trpiacich podobnými problémami. Rozhodol sa preto skúmať ich mozgovú aktivitu a zistiť presnejšie príčiny poruchy. Minuloročné výsledky jeho štúdie na 21 respondentoch, publikované v časopise Cortex ,hovoria o rôznych možných spúšťačoch. Niektorí ľudia sa s ňou už narodili a mnohí uviedli, že afantáziu mali aj ich príbuzní. U iných sa vyvinula neskôr. Genetické predispozície preto nemohol vylúčiť. U väčšiny pacientov však išlo o následok poranenia mozgu či inej prežitej traumy. Čítajte aj: Je váš mozog v ohrození? Vieme, ako posilniť orgán, bez ktorého neprežijete Afantázia môže byť podľa francúzskych vedcov z Národného inštitútu pre zdravie a lekársky výskum spojená tiež so psychickými alebo neurologickými problémami ako je depresia či chronická úzkosť. Chcú preto testovať terapiu založenú na podobnom princípe ako pri duševných ochoreniach . Prepojením schopnosti tvoriť obrazy v mysli s pamäťou sa zaoberá aj profesorka kognitívnej neurovedy na univerzite v Londýne, Eleanor Maguire. „Podorobné skúmanie rozdielov v predstavivosti je veľmi dôležité. Veríme, že má význam pre pochopenie a liečbu mozgových porúch, pamäte a pre psychológiu," uviedla profesorka Maguire. Decembrové číslo časopisu Zdravie vychádza už po tretíkrát v limitovanej edícii s knihou. Tentokrát sa dozviete zaujímavé fakty o pamäti. Čo všetko ovplyvňuje zabúdanie a kedy by ste mali navštíviť lekára? Zdravie s publikáciou z exkluzívnej série Harvardovej lekárskej školy nájdete vo vybraných stánkoch v predaji od 23. novembra! V tomto článku sa zaoberáme Pamäť ...viac

