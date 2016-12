Kým príde sanitka, môže byť neskoro! Viete o verejných defibrilátoroch?

Vo svete štandard, u nás novinka, no konečne sa o nej vie a veríme, že ich bude pribúdať.

V nitrianskom obchodnom centre Mlyny dnes pribudol verejný srdcový defibrilátor, vhodný pre profesionálne i laické použitie. Život vďaka nemu dokáže zachrániť aj bežný človek. Vedie ho totiž krok za krokom zvukovými povelmi podľa naprogramovaného protokolu.

Defibrilátor je schopný bezchybne automaticky analyzovať elektrickú činnosť srdca prostredníctvom elektród nalepených na hrudník postihnutého a pokiaľ je to vhodné, odporučí podanie elektrického výboja. „Keď uvidíme človeka, ktorý je v bezvedomí, respektíve nereaguje na zatrasenie, ani na iné podnety, tak ho vyzlečieme a potom zapneme tento prístroj. Ten potom vyhodnotí situáciu a ak zistí, že je tam komorová tachykardia alebo komorová fibrilácia a je nutné podať výboj, tak hlasom komunikuje so záchrancom, vyzve ho na ústup od tela osoby, k stlačeniu tlačidla a výboj automaticky aplikuje. U dospelého je to 150 joulov a u dieťaťa je to 50 joulov," vysvetlila lekárka Lucia Lukáčiková Gálová.

V horách i na stanici

Prístroj do obchodného centra zakúpil za 1500 eur nitriansky Rotary Club. Podľa jeho prezidenta Ladislava Gálla je využitie defibrilátorov a ich inštalácia na verejných miestach na Slovensku zatiaľ v začiatkoch a v Nitrianskom kraji ide o pilotný projekt. Ako pripomenul, v súčasnosti už fungujú vo vysokohorských strediskách i na hlavnej vlakovej stanici v Bratislave.

Sú nevyhnutné

„Myslím, že tieto prístroje by mali byť v budúcnosti umiestnené všade tam, kde sa dá. Musí to byť systémové a buď samosprávy, alebo ministerstvo vnútra by malo iniciovať normu, ktorá by ukladala povinnosť tieto prístroje mať v obciach a mestách. Toto je naša predstava," skonštatoval Gáll.

Ľudia o nich musia vedieť

Ako doplnil, myšlienka zakúpiť verejný defibrilátor vznikla na jeho cestách. „Všimol som si, že v New Yorku na Kennedyho letisku je na každom rohu umiestnený takýto prístroj. Takisto v Londýne je na každej ulici. Takže vo vyspelom svete je to úplný štandard. Majú tam takéto prístroje, ľudia s tým počítajú a vedia s nimi zaobchádzať. Čiže, patrí to aj ku kultúre národa, že verejnosť defibrilátor vie používať a keď je potrebné zachrániť život, tak to urobí, pretože tento prístroj naozaj dokáže ľudí zachrániť," povedal Gáll.

