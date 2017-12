Liečba ochorení pohybového aparátu si vyžaduje trpezlivosť

O všeobecných príčinách a princípoch liečby ochorení pohybového aparátu nám porozprávala MUDr. Ester Točíková zo Súkromného zdravotníckeho centra Hippokrates.

O všeobecných príčinách a princípoch liečby ochorení pohybového aparátu nám porozprávala MUDr. Ester Točíková zo Súkromného zdravotníckeho centra Hippokrates, v ktorom sa špecializujú na liečbu pohybových ochorení už viac ako 22 rokov.

Aké sú príčiny a prejavy ochorení pohybového aparátu?

Hlavnou príčinou vzniku veľkej skupiny týchto ochorení je jednostranné preťaženie – statické (práca za počítačom), alebo dynamické (nevhodný šport). Ťažká fyzická práca a chronický stres majú na pohybový aparát rovnako negatívny vplyv. Na druhej strane existuje veľa vážnych ochorení, niektoré z nich sú geneticky podmienené, ktoré postihujú pohybový aparát. Prejavy ochorení pohybového aparátu sú závislé od typu ochorenia, ale vo všeobecnosti majú spoločné znaky: bolesť, slabosť a obmedzenie pohybu. Dlho trvajúca bolesť rozrušuje psychiku človeka a môže vytvoriť v mozgu tzv. dominantu bolesti, cez ktorú sa potom bolesť fixuje. Vzniká bludný kruh bolesti, ktorý sa potom ťažko ruší.

,,Pacient musí byť vedený k zodpovednosti za ďalší vývoj ochorenia, k sebadisciplíne a samostatnosti pri správnej rehabilitácii, kde fyzioterapeut pôsobí len ako kouč vo vedení pacienta.“

Ako by sme si mohli pomôcť, ak máme bolesti chrbta?

Pokiaľ sa bolesti vyskytnú prvýkrát a nie sú dramaticky silné a obmedzujúce, treba porozmýšľať, čo im predchádzalo. Bola to návšteva telocvične, práca v záhradke, hádka so šéfom, alebo sledovanie televízora v nemožnej polohe na mäkkom gauči? Toto je dôležité, lebo provokujúce faktory bolestí by sme mali v budúcnosti odstrániť. Bolesti sa dajú potlačiť antireumatickými náplasťami, ľahšími liekmi, masťami či gélmi. Pokiaľ bolesti neprechádzajú, ale zosilňujú a pribúdajú nové príznaky, treba čo najskôr navštíviť lekára.

,,Ľudia si neuvedomujú, že svoj pohybový aparát ničia často krát celé roky, kým ich začne niečo bolieť, preto je liečba ochorení pohybového aparátu extrémne náročná na trpezlivosť. “

Akého odborníka je potrebné s bolesťami pohybového aparátu vyhľadať?

Vždy je vhodné najskôr navštíviť praktického lekára, ktorý buď zvládne liečbu bolesti vo vlastnej ambulancii, alebo vie pacienta poslať ku vhodnému odborníkovi – neurológovi, ortopédovi, rehabilitačnému lekárovi, reumatológovi atď.

Ako vyzerá liečba týchto ochorení?

Liečba musí byť komplexná, jej podstatou je odstránenie alebo kompenzácia príčiny vzniku ochorenia. Predstavuje zmenu životného štýlu, ktorú musíme naplánovať spolu s pacientom. Ihneď po prvom vyšetrení odstraňujeme, alebo miernime bolesť, za ktorou je vždy určitá forma zápalu. Podávame lieky, ktoré zápal potláčajú, robíme obstreky, využívame prístrojové techniky a akupunktúru, niekedy sedatíva či psychoterapiu. Nasleduje aktívna rehabilitácia, ktorá má dva ciele, a to: odstrániť existujúce bloky a svalové spazmy a opraviť nesprávne pohybové stereotypy, vybudovať či spevniť svalový korzet a potrebné svalové skupiny. Pokiaľ treba, pacient sa učí používať vhodné ortopedické pomôcky, takisto môžeme odporučiť vhodné potravinové doplnky.

,,Cvičiť treba každodenne- týždne, niekedy mesiace, kým sa dostaví výsledok,vyliečiť sa bez takejto aktivity je ilúziou.“