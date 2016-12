Liečba umelou inteligenciou: V tele nám budú plávať bioroboty

Predstavte si, že v tele budete mať drobný prístroj, ktorý vám skontroluje krv, podá lieky či vykoná mikroskopický chirurgický zákrok. Sci-fi alebo blízka budúcnosť?

Stroj so živými bunkami

Biohybridné stroje, ktoré by sa dokázali pohybovať v útrobách ľudského tela, sú v centre vedeckého záujmu už dlho. Neraz sa s nimi stretávame aj vo sci-fi filmoch. Až teraz sa však vedcom z Illinoiskej univerzity podarilo vytvoriť funkčného biobota, ktorý meria asi jeden milimeter, má hlavičku a pohyblivý bičík podobne ako spermia. Ako materiál použili ohybný polymér, do ktorého vložili bunky potkanieho srdca. Okrem spermiového modelu vymýšľajú aj prototyp s dvomi a viacerými bičíkmi, ktoré by sa pohybovali rýchlejšie a umožňovali cielenú navigáciu. Plánujú k nemu pridať nervové bunky, ktoré budú reagovať na svetlo či iné podnety alebo látky.

Medicína budúcnosti

„Je to dlhodobá, ale jasná vízia, ktorá pomôže rozvoju biomedicínskej techniky. Bioboty budú mať základnú umelú inteligenciu a budú monitorovať napríklad zloženie krvi, podávať lieky či vykonávať jednoduché chirurgické zákroky. Mohli by tiež prepravovať kmeňové bunky na želané miesto či pomáhať liečiť rakovinu," myslí si biomechanik Taher Saif, šéf výskumného tímu.