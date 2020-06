Nosíte lieky v taške? Z týchto 7 môže počasie spraviť časovanú bombu

Nesprávne skladovanie lieku môže ovplyvniť jeho účinok alebo ho znehodnotiť natoľko, že vyvolá nežiaduce reakcie.

Povaľuje sa vám taštička s liekmi v aute, či v kabelke? V teple môžu viac ublížiť, ako pomôcť. Najmä v lete treba dodržiavať inštrukcie o uchovávaní lieku. Všeobecne platí, že lieky nesmú byť vystavené slnečnému žiareniu a mali by sa uchovávať na tmavom, chladnom mieste, kde teplota nepresahuje hodnotu 25 stupňov Celzia. Hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Magdaléna Jurkemíková upozorňuje, že niektoré lieky si vyžadujú uchovávanie v chlade. Ide predovšetkým o krémy, roztoky či injekčne podávané lieky vrátane vakcín.

Viac ako 30 stupňov Celzia škodí najmä:

liekom na hypertenziu, činnosť srdce

inzulínu

liekom na alergiu

antibiotikám

testovacím prúžkom, napr. hladiny cukru v krvi, tehotenstva alebo ovulácie

hormonálnej antikoncepcii

liekom na štítnu žľazu

Riziko spočíva nielen v tom, že vám lieky vystavené žiareniu vôbec nezaberú, ale môžu mať za následok nežiadúce reakcie. V prípade liekov pre cukrovkárov a kardiakov dokonca životohrozujúce. Antibiotiká zas môžu spôsobiť žalúdočné ťažkosti, či dokonca poškodenie obličiek.

„Častou chybou je tiež to, že pacienti skladujú lieky v kúpeľni, kde je relatívne vysoká vlhkosť. Informácia o správnom uchovávaní sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa, teda na príbalovom letáku. Prípadne sa pacient môže poradiť s lekárnikom," zdôrazňuje hovorkyňa.

Nepatria do koša

Ak lekárničku triedite, pozor na ďalšie dôležité pravidlo, ktorým ohrozíte zdravie nepriamo. „Nespotrebované lieky a lieky po dátume exspirácie nepatria do komunálneho odpadu. Vyhodením lieku do komunálneho odpadu vzniká riziko znečistenia životného prostredia kontamináciou pôdy alebo podzemných vôd. Lieky je potrebné vrátiť do lekárne, kde sa bezpečne uskladňujú," uzavrela Jurkemíková, pričom dodala, že ŠÚKL následne vykonáva ich zber.

