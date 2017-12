Škvrny v ústach ako príznak rakoviny úst. Pozrite sa aj pod jazyk!

Približne každý piaty prípad rakoviny úst končí smrťou. Preto by sme si mali všetko, čo sa deje v ústnej dutine, poriadne všímať.

Rakovina sa môže objaviť na perách, vnútornej strane líc, na ďasnách, jazyku či pod ním, na podnebí. Na čo by ste si teda mali v ústach dávať pozor?

Rakovina a 10 ďalších vecí, ktoré môžu predvídať vaše sliny

Škvrny

Povrch úst, jazyka a pier tvoria ploché, dlaždicové bunky, v ktorých rakovina ústnej dutiny začína najčastejšie.

Biele škvrny – leukoplakia. Biele škvrny, ktoré sa nedajú z povrchu sliznice ústnej dutiny zotrieť, sa nazývajú leukoplakia. Často si takúto škvrnu či škvrnku vôbec nevšimneme, lebo nám nerobí problémy. Občas sa ale môžu hlásiť pálením či pocitom cudzieho telesa. Zväčša ale nejde o zhubný nádor. Častejšie sú u mužov.

Červené škvrny – erytroplakia. Ide o ružové alebo červené „zamatové“ škvrny na sliznici ústnej dutiny. Sú rizikovejšie ako biele škvrny a je väčšia pravdepodobnosť, vyše 70%, že ide o rakovinové bunky.

Zmiešané, červené aj biele škvrny, sa nazývajú erytroleukoplakia.

Minútový test: Chorý orgán prezradí trik s jazykom a lyžičkou

Škvrny, či už biele alebo červené, ktoré objavíte kdekoľvek vo vnútri ústnej dutiny, môžu teda signalizovať problém. Samozrejme, môže ísť o poranenie tvrdším jedlom či inú maličkosť. Takáto škvrna onedlho zmizne. Ak máte ale škvrnu pretrvávajúcu niekoľko týždňov, radšej sa poraďte so zubným lekárom, prípadne s ORL odborníkom. A to aj vtedy, ak vám škvrna nerobí vôbec žiadne problémy.

8 dôvodov, prečo máte napuchnuté uzliny. Kedy je to vážne?

Pozrite aj pod jazyk

Erytroplakia sa vyskytuje najčastejšie v spodnej časti úst, pod jazykom alebo na ďasnách za zadnými zubami. Jedenkrát mesačne si preto pri dobrom, silnom svetle skontrolujte ústa, aby ste zistili akékoľvek neobvyklé príznaky či abnormality. Jemne si vytiahnite jazyk čistými prstami a skontrolujte aj oblasť pod ním. Pozrite sa na boky jazyka a na vnútorné strany líc, preskúmajte aj pery, zvonku i znútra.

Chrumkajte! Jedno jabĺčko denne zníži riziko piatich typov rakoviny

Vriedok nie je nebezpečný

Dobrá správa je, že vriedok či pupáčik v ústach, ktorý býva spravidla bolestivý, nie je nebezpečný a asi do dvoch týždňov by mal zmiznúť. Len ak tvrdošijne zotrváva, poraďte sa so zubným lekárom. Toho by ste koniec-koncov mali navštíviť aspoň raz ročne v rámci prevencie. To je záruka, že prípadné predrakovinové dianie vo vašich ústach by podchytil skôr, ako by sa zmenilo na rakovinové bujnenie.

Zlá ústna hygiena vás môže stáť život! Šokuje vás, aké choroby spôsobí